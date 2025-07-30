افزایش فشارهای آمریکا برای خلع سلاح کردهای سوریه

به گزارش کردپرس، مجله آنتی وار، کردل آمریکا، گاردین انگلیس و المانیتور آمریکا ضمن انتشار گزارش هایی درابره فشار آمریکا برای خلع سلاح کردهای سوریه وسازش کردها در برابر دولت تحت رهبری احمد الشرع اشاره کرده اند که با وجود فشارهای شدید ایالات متحده برای خلع سلاح و واگذاری مناطق شمال شرق سوریه، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) اعلام کرده‌اند که واگذاری سلاح‌ و خروج از شهرهای کلیدی «غیرقابل مذاکره» است؛ موضعی که تنش‌ها در روند ادغام کردها در ساختار سیاسی جدید سوریه را تشدید کرده و مذاکرات پیش‌رو در پاریس را در ابهام فرو برده است.

فشارهای واشنگتن؛ تأکید بر یک دولت، یک ارتش

بر اساس این گزارشها، تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، طی هفته‌های اخیر به صراحت اعلام کرده است که ایالات متحده از یک ساختار یکپارچه برای سوریه حمایت می‌کند و امکان شکل‌گیری نهادهای نظامی یا سیاسی مستقل در درون این کشور را رد می‌کند. باراک تأکید کرده است: «هیچ نشانه‌ای از حمایت ما برای ایجاد یک دولت کردی، یک دولت علوی یا یک دولت دروزی وجود ندارد. آنچه هست، یک سوریه متحد است.»

وی همچنین گفته که آمریکا «مسیری منطقی‌ برای ادغام کردها» فراهم می‌کند، اما اگر این مسیر از سوی SDF پذیرفته نشود، گزینه‌های جایگزین روی میز قرار خواهند گرفت.

واکنش قاطع SDF: خلع سلاح «خط قرمز» است

بر اساس گزارش کردل و آنتی وار، در واکنش به این فشارها، مقامات ارشد نیروهای دموکراتیک سوریه از جمله سیهانوک دیبو و فرهاد شامی اعلام کرده‌اند که خلع سلاح به هیچ عنوان قابل بحث نیست. دیبو تصریح کرد: «خلع سلاح SDF مسئله‌ای نیست که قابل مذاکره باشد. ما خواستار ادغام گام‌به‌گام در ساختار جدید ارتش سوریه هستیم، اما نه به عنوان دنباله رو، بلکه به عنوان یک شریک برابر.»

شامی نیز تاکید کرد که هیچ‌گونه توافقی بدون تضمین حقوق قانونی برای اقوام مختلف سوریه و تضمین مشارکت سیاسی واقعی پذیرفتنی نخواهد بود.

تناقض میان آمریکا و دمشق

بر این اساس، در حالی‌که آمریکا خواستار ادغام سریع و کامل SDF در ساختار جدید است، دولت موقت سوریه به رهبری احمد الشرع نیز با هرگونه مدل فدرالی یا خودگردانی مخالف است. مقامات سوری گفته‌اند که حفظ سلاح یا کنترل بر منابع و مرزها توسط « SDF غیرقابل پذیرش» است.

قتیبه ادلبی، مسئول امور آمریکای وزارت خارجه سوریه، ضمن اشاره به توافق ۱۰ مارس بین الشرع و مظلوم عبدی، تأکید کرده که هیچ پیشرفتی در مسیر ادغام صورت نگرفته است.

نقش HTS و تهدید ترکیه

یکی از موانع اصلی برای توافق، حضور گروه اسلام‌گرای تحریر الشام (HTS) در ساختار دولت جدید است. کردها، که در ابتدا با احتیاط به فرآیند سیاسی نزدیک شدند، پس از نادیده گرفتن کاملشان در کابینه جدید و گماشتن چهره‌های افراطی، دچار بی‌اعتمادی عمیق شده‌اند.

از سوی دیگر، ترکیه نیز هشدار داده که هرگونه تلاش برای خودگردانی کردها را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی خود تلقی می‌کند. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، تلویحاً از احتمال مداخله نظامی خبر داده است.

وضعیت میدانی: ناامنی، داعش و کشتار اقلیت‌ها

در کنار تهدیدات سیاسی، وضعیت میدانی نیز نگران‌کننده است. نیروهای SDF همچنان در حال نبرد با بقایای داعش هستند و تاکنون ده‌ها تن از نیروهایشان کشته شده‌اند. این در حالی است که دولت مرکزی نیز متهم به ارتکاب چندین مورد کشتار گسترده علیه اقلیت‌ها، از جمله علوی‌ها در شمال‌غرب و دروزی‌ها در جنوب شده است.

مذاکرات پاریس و چشم‌انداز مبهم صلح

گاردین هم نوشت: در حالی‌که فرانسه اعلام کرده دور جدید مذاکرات بین دمشق و SDF به‌زودی در پاریس برگزار خواهد شد، اختلافات عمیق بر سر خلع سلاح، آینده سیاسی کردها و ساختار ارتش جدید سوریه همچنان به قوت خود باقی است.

با این حال، SDF اعلام کرده که به فرآیند سیاسی متعهد است و در صورت رسیدن به توافقی جامع، آماده مشارکت در انتخابات پارلمانی سوریه خواهد بود.