پرونده قضایی برای حادثه دلخراش آتش سوزی کوه آبیدر در سنندج تشکیل شد

به گزرارش کرد پرس، حجت الاسلام سیدحسین حسینی اعلام کرد که با دستور دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، رسیدگی به این پرونده در یکی از شعبات ویژه بازپرسی آغاز شده و نهادهای انتظامی و امنیتی موظف به شناسایی و پیگیری مسئولان احتمالی بروز این فاجعه شده اند.

بر پایه گزارش های اولیه، آتش سوزی بخش هایی به وسعت حدود ۱۵۰ هکتار از اراضی مشرف به روستای حسن آباد را درگیر کرده است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان تاکید کرد که حفاظت از منابع طبیعی، وظیفه ای عمومی و همگانی است و دستگاه قضایی با جدیت بر اجرای وظایف قانونی نهادهای مرتبط نظارت خواهد داشت.

وی همچنین هشدار داد که در صورت هرگونه قصور یا ترک فعل از سوی دستگاه های مسئول در حوزه پیشگیری و مهار آتش سوزی ها، برخورد قانونی و قضایی صورت خواهد گرفت.

به گفته وی، هیچ سازمانی از پاسخگویی در برابر خسارات وارده به جان انسان ها و منابع طبیعی مصون نخواهد بود.