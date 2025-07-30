اخراج عضو شورای استان کرکوک از ائتلاف عربی به دلیل شرکت در نشست اخیر

به گزارش کردپرس، ائتلاف عربی در کرکوک اعلام کرد که سلوه مفراجی، عضو شورای استان، از صفوف این ائتلاف کنار گذاشته شده است. دلیل این اقدام، مشارکت او در نشست اخیر شورای استان کرکوک بوده که از دید ائتلاف، نشست غیرقانونی و بدون نصاب قانونی بوده است.
در بیانیه ائتلاف آمده است که مفرجی نخستین کسی بود که پیشتر با تشکیل شورای استان و دولت محلی کرکوک مخالفت کرده بود، اما اکنون بدون هیچ توضیح روشنی از ائتلاف جدا شده و در نشستی مشارکت کرده که مشروعیت آن محل تردید است.
ائتلاف افزود: این رفتار، بیاعتنایی آشکار به مواضع ائتلاف و حمایتهایی است که از او، هم از سوی رهبران ائتلاف و هم عشایر و جریانهای سیاسی صورت گرفته بود.
به گفته ائتلاف، اقدامات مفراجی در تضاد با خواست و اراده رأیدهندگان و مطالبات واقعی همه اقشار کرکوک بوده است.
در واکنش به این موضع، سلوه مفرجی اعلام کرد: هدف از شرکت در نشست اخیر، دفاع از آرای مردم و کسانی بوده که به او رأی دادهاند.
