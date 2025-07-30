۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۱

مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام:

گلونی، سفیر غرب کشور در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران

سرویس ایلام - مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان ایلام اظهار داشت: قرار است در بهمن ماه امسال، گلونی در نمایشگاه بین‌المللی تهران با حضور کشورهای خارجی به عنوان سفیر فرهنگی غرب کشور معرفی شود.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، فرزاد شریفی «گلونی» را حجابی ریشه‌دار در تاریخ و تمدن ایران زمین دانست که نماد غیرت، اصالت و عشق به وطن در میان اقوام لر، لک و کرد است.

وی افزود: این سربند سنتی چهارگوش با قدمتی چند هزار ساله، از گذشته تاکنون نماد غیرت و اصالت اقوام لر، لک و کرد بوده و حجاب مادران ما محسوب می‌شود.

شریفی گفت: امروز نیز مردم ایلام به عنوان یک پوشش اصیل از آن استفاده می‌کنند، چرا که گلونی اصالت ماست و در تاریخ نیز وجود داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی ایلام، گلونی را نمادی از هویت و افتخار زنان زاگرس‌نشین توصیف کرد که در هر رنگ و نقشش، عشق به سرزمین و فرهنگ خود را به نمایش می‌گذارد.

وی با اشاره به نقش و نگارهای این سربند که برگرفته از درخت بلوط، نماد ایستادگی، پایداری و مقاومت مردم این سرزمین است؛ بیان داشت: گلونی رنگ‌های متنوعی دارد و در شادی‌ها و عروسی‌ها از رنگ‌های شاد آن استفاده می‌شود.

شریفی همچنین از استقبال نسل امروز از این پوشش اصیل خبر داد و گفت: در زمانی که بی‌حجابی اجباری بود، زنان زاگرس‌نشین با گلونی سعی می‌کردند حجاب خود را حفظ کنند.

وی افزود: این پوشش زیبایی خاصی دارد و یکی از کهن‌ترین مباحث فرهنگی است که در نقوش تخت جمشید و سنگ‌نوشته تاریخی لرستان به عنوان منشور حجاب آمده است.

شریفی یادآور شد: در سال ۱۳۹۷، شیوه بستن گلونی به طور مشترک بین استان‌های ایلام، لرستان، کرمانشاه و همدان در فهرست آثار ملی و در سال ۱۳۹۹ نیز در فهرست آثار ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

وی در پایان گلونی را سفیر فرهنگی غرب کشور دانست که مورد استقبال گردشگران نیز قرار گرفته و نشان از فرهنگ غنی این منطقه دارد.

