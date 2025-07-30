به گزارش خبرگزاری کردپرس، فرزاد شریفی «گلونی» را حجابی ریشهدار در تاریخ و تمدن ایران زمین دانست که نماد غیرت، اصالت و عشق به وطن در میان اقوام لر، لک و کرد است.
وی افزود: این سربند سنتی چهارگوش با قدمتی چند هزار ساله، از گذشته تاکنون نماد غیرت و اصالت اقوام لر، لک و کرد بوده و حجاب مادران ما محسوب میشود.
شریفی گفت: امروز نیز مردم ایلام به عنوان یک پوشش اصیل از آن استفاده میکنند، چرا که گلونی اصالت ماست و در تاریخ نیز وجود داشته است.
مدیرکل میراث فرهنگی ایلام، گلونی را نمادی از هویت و افتخار زنان زاگرسنشین توصیف کرد که در هر رنگ و نقشش، عشق به سرزمین و فرهنگ خود را به نمایش میگذارد.
وی با اشاره به نقش و نگارهای این سربند که برگرفته از درخت بلوط، نماد ایستادگی، پایداری و مقاومت مردم این سرزمین است؛ بیان داشت: گلونی رنگهای متنوعی دارد و در شادیها و عروسیها از رنگهای شاد آن استفاده میشود.
شریفی همچنین از استقبال نسل امروز از این پوشش اصیل خبر داد و گفت: در زمانی که بیحجابی اجباری بود، زنان زاگرسنشین با گلونی سعی میکردند حجاب خود را حفظ کنند.
وی افزود: این پوشش زیبایی خاصی دارد و یکی از کهنترین مباحث فرهنگی است که در نقوش تخت جمشید و سنگنوشته تاریخی لرستان به عنوان منشور حجاب آمده است.
شریفی یادآور شد: در سال ۱۳۹۷، شیوه بستن گلونی به طور مشترک بین استانهای ایلام، لرستان، کرمانشاه و همدان در فهرست آثار ملی و در سال ۱۳۹۹ نیز در فهرست آثار ناملموس کشور به ثبت رسیده است.
وی در پایان گلونی را سفیر فرهنگی غرب کشور دانست که مورد استقبال گردشگران نیز قرار گرفته و نشان از فرهنگ غنی این منطقه دارد.
نظر شما