سوزاندن علف‌ های هرز و بقایای اراضی کشاورزی جرم است

به گزارش کردپرس از محیط زیست؛ مختار خانی در این خصوص گفت: با توجه به فصل برداشت محصولات کشاورزی، بعضی از کشاورزان با هدف از بین بردن علف‌ های هرز باقیمانده در مزارع و از بین بردن آفات گیاهی و آماده کردن زمین برای کشت دوره بعد، اقدام به سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی می‌کنند.



خانی اظهار کرد: آتش زدن بقایای گیاهی مضراتی را در بر دارد که از جمله آن بیماری‌ های تنفسی، آلودگی زیست محیطی، سرایت آتش سوزی به مزارع برداشت نشده، کاهش حاصلخیزی خاک، کاهش و از بین رفتن جانوران مفید خاک است. این اقدام همچنین باعث افزایش فرسایش آبی و بادی، کاهش نفوذپذیری آب و خاک و همچنین افزایش ریز گردها خواهد شد.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه تصریح کرد: آتش زدن کاه و کلش بعد از برداشت محصول طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۰ قانون هوای پاک ممنوع بوده، جرم تلقی شده و متخلفان با تشکیل پرونده قانونی به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.



خانی گفت: اداره جهاد کشاورزی با برگزاری جلسات توجیهی برای کشاورزان و آموزش روش‌های جایگزین می‌تواند در کاهش این معضل کمک شایانی کند.



او در پایان از کشاورزان خواست از آتش زدن بقایای گیاهی که دارای تبعات منفی بسیاری زیادی است، بطور جدی خودداری کنند و با انجام عملیات شخم و دیسک نسبت به حذف علف های هرز خشک حاشیه مزارع خود اقدام کنند.



