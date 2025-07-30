افزایش تولید نفت در اقلیم کردستان به ۱۲۰ هزار بشکه در روز

به گزارش کردپرس، پایگاه اقتصادی "ایکوی عراق" اعلام کرد که تولید نفت در اقلیم کردستان پس از کاهش آن به ۸۱ هزار بشکه در روز، اکنون بار دیگر افزایش یافته و به حدود ۱۲۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

در بیانیه این پایگاه آمده است: پس از حملات اخیر که برخی تأسیسات نفتی اقلیم را هدف قرار داد و باعث کاهش شدید تولید شد، در روزهای اخیر اقلیم موفق به بازگرداندن بخشی از ظرفیت خود شده و تولید را به سطح ۱۲۰ هزار بشکه رسانده است.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، تا پایان ماه اوت تولید نفت اقلیم ممکن است به ۲۸۰ هزار بشکه در روز برسد؛ سطحی که بسیار نزدیک به آمار پیش از حملات است.

این گزارش تأکید می‌کند که تاکنون هیچ توافق رسمی میان وزارت نفت عراق و اقلیم کردستان برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم حاصل نشده است.