به گزارش کردپرس، عمر اوجالان برادرزاده عبدالله اوجالان و نماینده ریحا (اورفا) از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، پس از دیدار خانوادگی با عبدالله اوجالان در زندان فوق‌امنیتی امرالی اعلام کرد که رهبر PKK همچنان بر امید و اراده خود برای صلح و راه‌حل دموکراتیک پایبند است و تأکید دارد که «مشارکت همه طرف‌ها در روند صلح یک نیاز حیاتی است».

بنا بر گزارش مزوپوتامیا، عبدالله اوجالان رهبر PKK، در چارچوب ملاقات‌های خانوادگی با مظلوم دینچ (وصی قانونی اش) و عمر اوجالان برادرزاده اش دیدار کرد.

عمر اوجالان پس از این دیدار در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (X) نوشت:

«امروز به عنوان اعضای خانواده با آقای عبدالله اوجالان در زندان امرالی دیداری داشتیم. آقای اوجالان همچنان امید و اراده خود را برای صلح و راه‌حل دموکراتیک حفظ کرده و تأکید دارد که برای پیشبرد سالم روند صلح، مشارکت همه طرف‌ها یک نیاز حیاتی است.»