به گزارش کردپرس، یک هیأت وابسته به وزارت مهاجرت و پناهندگان عراق، پرونده‌های ۸ نفر از ۹ نامزدی را که خود را برای کرسی اقلیت کردهای فیلی در انتخابات پارلمانی عراق معرفی کرده‌اند، مورد بررسی قرار داده است.

به گفته علی جهانگیر، سخنگوی وزارت مهاجرت عراق، که روز ۲۷ تیر ۲۰۲۵ در گفتگو با رسانه روداو سخن گفت، هفته گذشته هیأت ویژه این وزارتخانه، پرونده چهار نامزد را بررسی و با آنان گفتگو کرده بود، و امروز نیز چهار نامزد دیگر مورد بررسی قرار گرفتند. تنها یک نامزد باقی‌مانده که هنوز فرآیند بررسی‌اش تکمیل نشده است.

براساس قانون انتخابات پارلمان عراق، در استان واسط یک کرسی ویژه برای اقلیت کردهای فیلی اختصاص یافته است.

علی جهانگیر که خود ریاست این هیأت را برعهده دارد، اعلام کرد: «بررسی این پرونده‌ها برای آن است که نامزدان مدارک لازم را ارائه دهند و ثابت کنند که واقعاً از جامعه کردهای فیلی هستند. پس از تکمیل این بررسی‌ها، کمیسیون عالی مستقل انتخابات از نتایج مطلع خواهد شد تا بتواند احراز کند که این افراد واقعاً کرد فیلی هستند یا نه.»

از مجموع ۹ کرسی اختصاصی در پارلمان عراق برای اقلیت‌ها، یک کرسی ویژه کردهای فیلی است؛ سایر کرسی‌های اقلیت به ایزدی‌ها، مسیحیان، صابئیان مندایی و شَبَک‌ها تعلق دارند. این کرسی‌ها براساس کسب بیشترین رأی در میان نامزدان هر اقلیت اعطا می‌شوند.

قرار است انتخابات پارلمانی عراق در روز ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود. در این انتخابات، هر استان به عنوان یک حوزه انتخاباتی مستقل در نظر گرفته شده است.