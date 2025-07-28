به گزارش کردپرس، روز دوشنبه ۲۸ ژوئیه، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان عراق، از هیأتی از جمهوری اسلامی ایران به ریاست رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، استقبال کرد.
در این دیدار که فرامرز اسدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل نیز حضور داشت، طرفین درباره توسعه روابط دوجانبه بهویژه در زمینههای گسترش مبادلات تجاری و تسهیل رفتوآمد گردشگران میان دو طرف گفتگو کردند.
هیأت ایرانی همچنین از دولت اقلیم کردستان بهخاطر همکاریها و فراهمسازی شرایط مناسب برای میزبانی از زائران ایرانی اماکن مقدس در عراق، قدردانی کرد.
