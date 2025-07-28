به گزارش کردپرس، بر اساس تصمیم اتخاذشده، ورود زائران ایرانی از مرزهای اقلیم کردستان عراق به‌سوی کربلا از سه‌روز آینده آغاز خواهد شد. سخنگوی مرز حاجی‌عمران اعلام کرد که چهار ایستگاه برای اسکان و خدمات‌رسانی به زائران تعیین شده است.

به نوشته سایت خبری رووداو، امسال نیز همانند سال گذشته، زائران ایرانی از دو گذرگاه مرزی حاجی‌عمران و باشماق راهی کربلا خواهند شد. سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار زائر از طریق این دو مرز تردد کرده بودند.

مرز حاجی‌عمران در استان اربیل واقع شده است. سیروان حسین، سخنگوی این مرز، گفت: «آماده‌سازی‌ها رو به پایان است و از روز سه‌شنبه یا چهارشنبه، ورود زائران آغاز می‌شود.»

به گفته سیروان حسین، زائران در چهار نقطه برای اسکان و آماده‌سازی مورد استقبال قرار می‌گیرند: مرز حاجی‌عمران، منطقه کانی‌ماران در مرز سوران، نمایشگاه بین‌المللی اربیل و پایانه شیراوه.

مسعود باتیلی، مسئول مرز حاجی‌عمران، با رضا رحمانی، استاندار ارومیه و کمال حسین‌پور، نماینده مجلس ایران دیدار کرد و موضوع ورود زائران و اقدامات لازم را مورد بررسی قرار دادند.

هیئت ایرانی حاضر در اربیل نیز با امید خوشناو، استاندار اربیل دیدار کرد و درباره آخرین مراحل آمادگی برای پذیرش زائران گفت‌وگو انجام داد.

در مرز بین‌المللی باشماق در استان سلیمانیه نیز آمادگی برای ورود زائران ایرانی فراهم شده است.

یکی از مسئولان مرز باشماق به گفت: «امسال نیز همانند سال گذشته، از زائران استقبال خواهد شد و محل اسکان آنان فراهم شده است.»

برای خدمات‌رسانی به زائران در مناطق مرزی اقلیم کردستان تا زمان ورودشان به کربلا، امکاناتی همچون آب آشامیدنی، دستگاه‌های خنک‌کننده، شربت، غذا، آمبولانس و امکانات بهداشتی فراهم شده است.

برای تسریع در روند عبور زائران، تعداد باجه‌های کنترل گذرنامه در هر دو مرز افزایش خواهد یافت.