به گزارش کردپرس، پیمان آرامون در جلسه شورای تامین مسکن آذربایجان‌غربی اظهار کرد: متقاضیانی که آورده اولیه یا تشکیل پرونده خود در بانک‌های عامل را در موعد مقرر انجام ندهند؛ به عنوان متقاضی "غیرفعال" در نظر گرفته می‌شوند و در صورت ادامه از طرح حذف می‌شوند.

او تاکید کرد: این به این معنی است که متقاضیان باید به تعهدات مالی خود در قبال این طرح عمل کنند تا از پروژه حذف نشوند چرا که ضروری است که متقاضیان به تعهدات مالی خود در قبال این طرح پایبند باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن که تخصیص زمین برای آنها صورت گرفته است نیز در کانون توجه هستند و باید در سریعترین زمان ممکن نسبت به اجرا و پیگیری این طرح اقدامات لازم را انجام دهند.

آرامون با اشاره به تاکید مقام عالی وزارت و استاندار آذربایجان‌غربی بر اجرای بدون وقفه طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان، افزود: هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد این طرح اولویت اول بوده و باید به این مساله توجه کرد که طرح نهضت ملی مسکن یک طرح ملی بوده و مشارکت همه جانبه را می‌طلبد.

او اضافه کرد: ضرورت همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب و فاضلاب، برق و گاز در اولویت بوده و توسعه طرح‌های نهضت ملی مسکن نیازمند فراهم کردن این زیرساخت‌ها و انشعابات لازم است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به ایجاد ۶ شهرک مسکونی در آذربایجان‌غربی، بیان کرد: همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای این شهرک‌ها از موارد ضروری است که باید مساعدت لازم در این خصوص صورت گیرد و دستگاه‌های مربوطه اقدامات لارم را در این خصوص اعمال کنند.