به گزارش کردپرس، سازمان حشد الشعبی در واکنش به اتفاقات اخیر و برخی اتهامات مطرحشده علیه اعضای این نیرو، با صدور بیانیهای تأکید کرد که این نهاد نظامی تحت فرماندهی مشروع و در چارچوب دولت فعالیت میکند و هیچگونه سرپوشی بر اقدامات غیرقانونی افراد یا گروهها نمیگذارد.
در این بیانیه آمده است: «حشد الشعبی بههیچوجه از هیچ فرد یا گروهی که بخواهد دستورات یا تدابیر امنیتی اتخاذشده از سوی نهادهای رسمی را نادیده بگیرد، حمایت نمیکند.»
این نیرو هدف خود را «دفاع از میهن و تقویت ساختارهای رسمی امنیتی» توصیف کرده و گفته است که در راستای منافع ملی، زیر چتر دولت و فرماندهی مشروع عمل میکند.
در پایان بیانیه تصریح شده است: «هرگونه اقدام فردی یا گروهی که خارج از این چارچوب و خلاف قانون انجام گیرد، مردود بوده و به عنوان تخلف قانونی با آن برخورد خواهد شد.»
