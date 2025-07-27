به گزارش کردپرس، دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که محمد شیاع سودانی، فرمانده کل نیروهای مسلح، روز یکشنبه ۲۰۲۵/۷/۲۷ ریاست جلسه‌ای اضطراری امنیتی را بر عهده گرفت. در این جلسه جانشین فرمانده عملیات مشترک، فرمانده عملیات بغداد و شماری از افسران نیروهای امنیتی شرکت داشتند؛ کسانی که مسئول بررسی حمله صورت‌گرفته به یکی از ساختمان‌های وزارت کشاورزی در منطقه کرخ بغداد هستند.

سودانی بر لزوم مقابله با تعرض به نهادهای دولتی و دفاع از قانون تأکید کرده و خواهان پیگیری فوری برای روشن‌ شدن جزئیات حادثه و بازداشت عوامل آن بدون درنگ شده است. او همچنین گفته است هیچ شخص یا گروهی حق ندارد جای دولت را بگیرد یا بالاتر از قانون قرار گیرد.

در رویدادی که روز یکشنبه ۲۰۲۵/۷/۲۷ در منطقه کرخ بغداد و در جریان جابجایی مدیریت یک اداره وابسته به وزارت کشاورزی رخ داد، یک گروه مسلح وابسته به حشد الشعبی به آن اداره حمله کرد. گفته می‌شود این حمله در پی اختلافات درونی میان گروه‌های چکدار وابسته به حشد درخصوص این تغییر مدیریتی رخ داده و به درگیری با نیروهای امنیتی عراق منجر شده که در جریان آن چند نفر کشته و زخمی شده‌اند.

فرماندهی عملیات مشترک نیز اعلام کرده که ۱۴ نفر از مهاجمان بازداشت شده‌اند و هویت آن‌ها مشخص شده است. این افراد وابسته به تیپ‌های ۴۵ و ۴۶ حشد الشعبی هستند.