به گزارش کردپرس، قباد طالبانی شامگاه گذشته در رأس هیأتی از اتحادیه میهنی کردستان وارد بغداد شد و با شماری از رهبران سیاسی عراق دیدار کرد.

نخستین ایستگاه سفر قباد طالبانی، دیدار با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق بود. بر اساس اعلام دفتر رسانه‌ای قباد طالبانی، دو طرف ابراز امیدواری کردند که بر پایه نتایج انتخابات، دولتی تشکیل شود که در سطح انتظارات و رضایت همه مؤلفه‌های عراق باشد.

در این دیدار همچنین درباره انتخابات مجلس نمایندگان عراق گفتگو شد و هر دو طرف بر این نکته توافق کردند که برگزاری موفق انتخابات، دستاوردی مهم برای دموکراسی و همه مردم عراق است.

درخصوص اختلافات میان اربیل و بغداد، دفتر قباد طالبانی تأکید کرد که بخش بزرگی از مشکلات عراق، از جمله اختلافات میان اقلیم کردستان و بغداد، با بازگشت به قانون اساسی قابل حل‌وفصل است.

دفتر رسانه‌ای قباد طالبانی اعلام کرد رئیس هیأت اتحادیه میهنی تأکید کرده است که در اولویت کاری دولت‌های آینده بغداد و اقلیم کردستان، باید حل اختلافات میان دو طرف، به‌ویژه مسئله بودجه باشد. وی تصریح کرد که بودجه، به‌عنوان حقی قانون اساسی برای شهروندان اقلیم کردستان، نباید به هیچ عنوان وارد بازی‌ها و منازعات سیاسی شود.

پس از دیدار با فائق زیدان، قباد طالبانی با هادی عامری، دبیرکل سازمان بدر، دیدار کرد. بنا بر اعلام دفتر رسانه‌ای عامری، در این دیدار بر عمق روابط راهبردی و تاریخی میان سازمان بدر و اتحادیه میهنی کردستان تأکید شد. همچنین دو طرف تأکید کردند که عراقِ متحد، قدرتی برای همه است.

«اتحادیه میهنی بغداد را عمق راهبردی خود می‌داند»

قباد طالبانی شامگاه گذشته همچنین با قیس خزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق، دیدار کرد و اظهار داشت اتحادیه میهنی، بغداد را عمق راهبردی خود می‌داند و بر این باور است که همه مشکلات باید در چارچوب قانون اساسی حل‌وفصل شوند.

بر اساس این بیانیه، قباد طالبانی دیدگاه‌ها و برنامه‌های اتحادیه میهنی درباره آینده عراق و روابط میان اقلیم کردستان و بغداد را تشریح کرده و تأکید کرده است که همه مشکلات عراق، از جمله اختلافات میان اربیل و بغداد، باید در داخل عراق، بر اساس قانون اساسی و با در نظر گرفتن منافع عالی کشور حل شود.

وی همچنین درباره تشکیل دولت آینده عراق گفت که این کشور نیازمند دولتی «قوی و کارآمد» است که هم بتواند از حاکمیت و استقلال عراق محافظت کند و هم گام‌های اساسی برای توسعه اقتصادی کشور بردارد.

قباد طالبانی افزود: وظیفه دولت آینده عراق است که به دور از اختلافات سیاسی، تأمین بودجه و حقوق اقلیم کردستان را تضمین کند.

دیدار با السودانی و مالکی

هیأت اتحادیه میهنی کردستان به ریاست قباد طالبانی روز (دوشنبه ۲۰۲۵/۱۲/۹) دیدارهای خود را ادامه داد و با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور عراق و رئیس ائتلاف سازندگی و توسعه دیدار کرد. دو طرف، برگزاری موفق انتخابات پارلمانی عراق را دستاوردی مهم برای دموکراسی این کشور دانستند.

قباد طالبانی در این دیدار بار دیگر تأکید کرد که حل سریع اختلافات میان بغداد و اربیل، به‌ویژه مسئله سهم بودجه اقلیم، باید در اولویت دولت آینده قرار گیرد و بودجه نباید به ابزار فشار و مناقشه سیاسی تبدیل شود.

همچنین هیأت اتحادیه میهنی با نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، دیدار کرد. در این دیدار بر ضرورت ایجاد اجماع میان همه جریان‌های سیاسی عراق برای تشکیل دولتی قوی و کارآمد که مورد رضایت همه مؤلفه‌های کشور باشد، تأکید شد.

در پایان این دیدار، قباد طالبانی آمادگی اتحادیه میهنی را برای هرگونه همکاری با طرف‌های سیاسی، به‌منظور دستیابی هرچه سریع‌تر به توافقی محکم و فراگیر درباره تشکیل دولت آینده عراق اعلام کرد.

