رونمایی از پوستر بیستمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر کوردی سقز

به گزارش کرد پرس سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری سقز در آئین رونمایی از سایت و پوستر بیستمین دوره جشنواره تئاتر کُردی با تشکر از تمام کسانی که تاکنون برای استمرار و پایداری این رویداد فرهنگی تلاش نموده اند، اظهار داشت: مردم فرهنگ دوست شهرستان سقز، حامی این برند هستند و علاقه و توجه ویژه آنان در کنار تلاش هنرمندان و هنردوستان باعث تداوم و رونق این جشنواره شده است.

صالح امین پور از تمام هنرمندان، مخاطبان، عوامل اجرایی برگزاری این رویداد در ۱۹ دوره گذشته و دوره بیستم تقدیر و اضافه نمود: از نماینده محترم مردم شریف شهرستان های سقز و بانه خواستاریم که برای رفع مشکلات بودجه ای جشنواره، ردیف بودجه ای ویژه برای آن تدوین و معین شود.

وی از هنرمندان سقز خواست از درختی که با زحمات بیست و هفت ساله به ثمر رسانده اند، حفاظت نمایند.

در ادامه دبیر جشنواره نیز گزارشی ارائه داد و از پوستر رونمایی شد.