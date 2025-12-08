به گزارش کردپرس، دستگاه امنیت ملی عراق از دستگیری سه فرد تحت تعقیب در استان صلاح‌الدین خبر داد که به عضویت در حزب منحل‌شده بعث و دست داشتن در «جنایت گورهای دسته‌جمعی» متهم هستند.

روز دوشنبه ۲۰۲۵/۱۲/۹، ارشد حاکم، سخنگوی دستگاه امنیت ملی عراق، در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی اعلام کرد: «یگان مشترکی از نیروهای دستگاه امنیت ملی و مدیریت امنیت جنوب صلاح‌الدین، چند عملیات را در شهرستان بلد اجرا کردند و موفق شدند سه فرد تحت تعقیب را بازداشت کنند.»

به گفته سخنگوی دستگاه امنیت ملی عراق، این سه نفر از سوی دادگاه عالی جنایات عراق تحت پیگرد قرار داشتند و پیش‌تر به خارج از کشور گریخته بودند، اما پس از بازگشت به عراق و بر اساس اطلاعات اطلاعاتی، محل اختفای آنان شناسایی و بازداشت شدند.

ارشد حاکم افزود که متهمان در جریان تحقیقات اولیه «به نقش داشتن خود در پرونده گورهای دسته‌جمعی اعتراف کرده‌اند.»

سخنگوی دستگاه امنیت ملی عراق تأکید کرد که پیگیری و تعقیب همه کسانی که مسئول این جنایت‌ها هستند ادامه خواهد داشت و گفت: «عاملان این جنایت‌ها هرگز از مجازات نخواهند گریخت، حتی اگر زمان زیادی از وقوع آن‌ها گذشته باشد.»

گورهای دسته‌جمعی عراق پس از سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳ آشکار شد. برآورد می‌شود حدود ۳۰۰ هزار نفر در این گورها دفن شده باشند که بیش از ۱۸۰ هزار نفر از آنان کُرد هستند. بیشتر این گورها در بیابان‌های عراق قرار دارند؛ بخشی از آن‌ها تاکنون کاوش شده و بقایای قربانیان شناسایی شده است، از جمله گورهای دسته‌جمعی مربوط به بارزانی‌ها و قربانیان عملیات انفال در منطقه گرمیان.