احتمال انتصاب «ابراهیم حماده» به عنوان نماینده ویژه ترامپ در امور سوریه

به گزارش کردپرس، در یک تغییر قابل پیشبینی در سیاست خارجی آمریکا در سوریه، خبرهایی به گوش میرسد که ترامپ تصمیم دارد نماینده ویژه خود در امور سوریه را تغییر دهد و یک نماینده کنگره آمریکا که پدرش عرب، مادرش دروزی و مادربزرگش کُرد است را به عنوان نماینده ویژه خود در امور سوریه تعیین کند.
به نوشته آژانس خبری شارپرس، «ابراهیم حماده»، نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا که مادرش از دروزیهای سوریه، پدرش عرب مسلمان و مادربزرگش کُرد کردستان سوریه است، قرار است بهعنوان نماینده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور سوریه منصوب شود.
این اقدام پس از آن صورت میگیرد که حماده به صورت رسمی، موضع خود مبنی بر اهمیت وضعیت دروزیهای سوریه و جنگ داخلی سوریه را اعلام کرد و این خود نشانهای از تغییر احتمالی در استراتژی واشنگتن در منطقه است.
پس از آنکه «ابراهیم حماده» نماینده کنگره آمریکا از ایالت آریزونا، در بیانیهای اعلام کرد که با تیمش در دفتر خود بهصورت جدی در حال بررسی پرونده جنگ داخلی سوریه، بهویژه وضعیت دروزیها است، خبر احتمال منصوب شدن این نماینده ۳۴ ساله – که جوانترین عضو کنگره آمریکاست – بهعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در سوریه بهطور گسترده در رسانهها و محافل سیاسی پخش شد.
ابراهیم حماده در سال ۱۹۹۱ در شهر شیکاگو در ایالت ایلینوی متولد شد و سپس به شهر فونیکس در ایالت آریزونا مهاجرت کرد. او فرزند کوچک خانوادهای مهاجر سوری است که در خانوادهای چندمذهبی-فرهنگی بزرگ شده است: پدری مسلمان، مادری دروزی و مادربزرگی کُرد.
این نماینده کنگره که اصالت سوری دارد، اشاره کرده است که با تیم دفتر خود بهطور جدی تحولات پیشِروی جنگ داخلی سوریه را زیر نظر دارد و توجه خاصی نیز به وضعیت دروزیها نشان میدهد.
این اظهارات و خبرهای منتشرشده درباره منصوب شدن او در شرایطی است که دروزیها در استان سویداء در جنوب سوریه، بهصورت عملی به سوی خودگردانی محلی پیش میروند و کنترل امنیتی منطقه را نیز به دست گرفتهاند.
اهمیت انتصاب یک نماینده با اصالت دروزی در این پرونده، بهعنوان پیامی قوی در حمایت از حرکت دروزیها تعبیر میشود. هرچند کاخ سفید هنوز این خبر را تأیید نکرده است، اما اگر شخصیتهایی مانند حماده وارد چنین مقامهایی شوند، ممکن است نقشه سیاسی آمریکا در سوریه را به مسیر تازهای هدایت کنند.
ابراهیم یا ابراهام حماده کیست؟
برای درک اهمیت این تغییر احتمالی، لازم است ابراهیم حماده را بشناسیم:
-
ریشه خانوادگی: حماده پسر یک مهاجر سوری است و مادرش دروزی است. این موضوع باعث شده او ارتباطی عمیق و احساسی با مسائل مربوط به دروزیها در سوریه و لبنان داشته باشد.
-
گرایش سیاسی: ابراهیم از اعضای حزب جمهوریخواه است و بهعنوان شخصیتی نزدیک به دونالد ترامپ و شاخه استانی حزب شناخته میشود.
-
پیشینه حرفهای: پیش از ورود به کنگره، او افسر اطلاعاتی در ارتش آمریکا بوده و بهعنوان دادستان ایالتی در آریزونا فعالیت کرده است. این سابقه نشاندهنده تخصص او در حوزههای حقوقی و امنیتی است.
-
مواضع سیاسی: حماده مواضعی تند در حوزه مهاجرت و امنیت مرزی دارد.
موضعگیری حماده در مورد کُردها:
پس از امضای دو قرارداد انرژی به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار بین اقلیم کردستان و چند شرکت نفت و گاز آمریکایی در ۲۱ مه ۲۰۲۵، حماده از اقلیم کردستان حمایت کرد و آن را بهعنوان نمونهای از موفقیت ستود. او همچنین از نیروهای پیشمرگه به دلیل نقششان در جنگ با داعش تمجید کرد و گفت:
«وقتی گسترش داعش را دیدیم، هیچکس نمیخواست وارد آن نبرد شود، اما پیشمرگهها عملکرد تأثیرگذاری در مقابله با ترور داشتند.»
اهمیت سیاسی این انتصاب اگر تحقق یابد:
اگر این شایعات درست باشد و ابراهیم حماده نماینده آمریکا در سوریه شود، پیامدهای مهمی خواهد داشت، از جمله:
-
تغییر استراتژی آمریکا: سیاست آمریکا در سالهای اخیر عمدتاً روی دو محور متمرکز بوده: جنگ علیه داعش و حمایت از نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در شمال و شرق سوریه (کردستان سوریه). اما انتصاب حماده میتواند نشانهای از تغییر این استراتژی و توجه بیشتر به جنوب سوریه و مسئله دروزیها باشد.
-
پیام به دروزیها: این یک پیام واضح به جامعه دروزی در سوریه و لبنان است که آمریکا دیگر از آنها غافل نیست. حضور فردی با ریشه دروزی در مقامی بلندپایه، میتواند اعتماد زیادی در این جامعه ایجاد کند.
-
نگرانی برای کُردها (SDF): این تغییر ممکن است برای کردها و SDF خوشایند نباشد. کاهش تمرکز آمریکا از شمال و شرق به جنوب ممکن است به معنای کاهش حمایت سیاسی و نظامی از SDF باشد، بهویژه با توجه به اینکه حماده جمهوریخواه است و سیاستهای جمهوریخواهان معمولاً تمرکز کمتری بر استمرار ائتلافها دارند.
-
واکنش ترکیه و دولت احمد شرع: ترکیه ممکن است بهطور شکبرانگیز به این اقدام نگاه کند، اما اگر منجر به کاهش حمایت آمریکا از SDF شود، ممکن است آن را فرصتی بدانند. در مقابل، دولت موقت سوریه ممکن است این اقدام را تلاشی دیگر از سوی آمریکا برای تجزیه بیشتر کشور از طریق تقویت مولفهها قلمداد کند.
تحلیلگران نیز معتقدند، احتمال منصوب شدن ابراهیم حماده بهعنوان نماینده ترامپ در سوریه، صرفاً تغییر یک فرد نیست، بلکه ممکن است آغاز فصل جدیدی در سیاست آمریکا در آن کشور باشد؛ سیاستی که ممکن است تعادل قدرت میان کُردها، دروزیها، ترکیه و دولت موقت دمشق را دگرگون سازد. اکنون نگاهها به واشنگتن دوخته شده است تا ببینند آیا این خبرها به واقعیت میپیوندند یا خیر.
