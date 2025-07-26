تصادف مرگبار در محور سنندج ـ کامیاران/یک نفر کشته و ۴ نفر مصدوم شدند

به گزارش کرد پرس، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی کردستان اعلام کرد: این سانحه صبح امروز حوالی ساعت ۸:۳۰ رخ داد و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

بابک هدایی افزود: نیروهای اورژانس ۱۱۵ در قالب سه تیم عملیاتی، پس از حضور سریع در صحنه، اقدامات درمانی اولیه را برای ۴ مصدوم انجام داده و آنان را به بیمارستان سینای سنندج منتقل کردند.

به گفته او، متأسفانه یکی از سرنشینان به دلیل شدت جراحات در صحنه حادثه، با وجود تلاش تیم های اورژانس برای احیای وی، جان باخت.

رئیس اورژانس استان کردستان با ابراز تأسف از این حادثه تلخ، به خانواده داغدار تسلیت گفت و از رانندگان خواست تا با رعایت سرعت مجاز و دقت بیشتر در رانندگی، از تکرار چنین حوادث ناگواری جلوگیری کنند.