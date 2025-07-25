به گزارش کردپرس، «طارق الشوفی» فرماندهی مجلس نظامی سویداء با انتشار بیانیهای از تمامی نیروهای فعال، گروههای مسلح، شخصیتهای مدنی و مذهبی خواست برای ایجاد امنیت و زندگی آرام در این شهر و روستاهای اطراف، همکاری و هماهنگی بیشتری داشته باشند.
به نوشته آژانس خبری هاوار، «طارق الشوفی» فرماندهی مجلس نظامی سویداء با انتشار بیانیهای تصویری، خواستار اتحاد و همکاری میان نیروهای مختلف منطقه شد.
او در این بیانیه تأکید کرد که تمامی نیروهای فعال، از جمله نیروهای مسلح، نهادهای مدنی و شخصیتهای مذهبی باید برای تأمین امنیت و ثبات در شهر سویداء و مناطق اطراف، همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.
طارق الشوفی همچنین از نهادهای امدادرسان بینالمللی و تیمهای سازمان ملل خواست که به مسئولیت انسانی خود در قبال مردم سویداء عمل کرده، آنان را از سیاستهای خشونتبار محافظت کنند و برای ارائه کمکهای فوری پزشکی و انسانی، اقدام فوری به عمل آورند.
