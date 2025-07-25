۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۰

فرمانده مجلس نظامی سویداء خواستار اتحاد نیروهای محلی و حمایت نهادهای بین‌المللی شد

سرویس سوریه - فرمانده مجلس نظامی سویداء خواستار همبستگی و همکاری میان نیروهای مسلح، نهادهای مدنی و مذهبی برای برقراری امنیت و آرامش در سویداء شد و از نهادهای بین‌المللی خواست به مسئولیت انسانی خود در قبال مردم این شهر عمل کنند.

به گزارش کردپرس، «طارق الشوفی» فرماندهی مجلس نظامی سویداء با انتشار بیانیه‌ای از تمامی نیروهای فعال، گروه‌های مسلح، شخصیت‌های مدنی و مذهبی خواست برای ایجاد امنیت و زندگی آرام در این شهر و روستاهای اطراف، همکاری و هماهنگی بیشتری داشته باشند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، «طارق الشوفی» فرماندهی مجلس نظامی سویداء با انتشار بیانیه‌ای تصویری، خواستار اتحاد و همکاری میان نیروهای مختلف منطقه شد.

او در این بیانیه تأکید کرد که تمامی نیروهای فعال، از جمله نیروهای مسلح، نهادهای مدنی و شخصیت‌های مذهبی باید برای تأمین امنیت و ثبات در شهر سویداء و مناطق اطراف، همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.

طارق الشوفی همچنین از نهادهای امدادرسان بین‌المللی و تیم‌های سازمان ملل خواست که به مسئولیت انسانی خود در قبال مردم سویداء عمل کرده، آنان را از سیاست‌های خشونت‌بار محافظت کنند و برای ارائه کمک‌های فوری پزشکی و انسانی، اقدام فوری به عمل آورند.

