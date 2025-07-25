محکومیت شدید جنایات اسراییل در غزه/ جمع آوری کمک برای مردم غزه 

به گزارش کرد پرس، همچنین همزمان با سراسر. کشور تظاهرات مردمی در محکومیت این جنایات برگزار شد.

همچنین در اقدامی انسانی در مساجد مختلف شهرها و روستاها در این مناطق کمک های مالی برای حمایت از مردم غزه جمع آوری شد.

امام جمعه مهاباد: غزه «هولوکاست زنده» در برابر دیدگان جهانیان است

امام جمعه مهاباد با محکومیت شدید ادامه محاصره و فجایع انسانی در نوار غزه، آن را «هولوکاست زنده» توصیف کرد و گفت: امروز در برابر دیدگان جهانیان و سکوت سازمان‌های بین‌المللی، فاجعه‌ای تمام‌عیار علیه بشریت در غزه در حال وقوع است.

ماموستا عبدالسلام امامی در خطبه نماز جمعه این هفته با اشاره به شرایط وخیم انسانی در غزه، اظهار کرد: محاصره کامل این منطقه، تحمیل گرسنگی به زنان، کودکان و غیرنظامیان و مرگ دسته‌جمعی آنان، جنایتی آشکار از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی و حامیان بین‌المللی آن است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲ میلیون مسلمان فلسطینی در نوار غزه با بحران کمبود شدید مواد غذایی و کمک‌های انسانی مواجه‌اند، افزود: در طول ۱۸ سال گذشته، انواع سلاح‌ها بر مردم بی‌دفاع این منطقه آزمایش شده و امروز، با ابزار گرسنگی و محاصره، روش جدیدی از جنایت را در پیش گرفته‌اند.

امام جمعه مهاباد با انتقاد از انفعال کشورهای اسلامی، تصریح کرد: جای تأسف است که سران کشورهای عربی و اسلامی در برابر این فاجعه عظیم حتی حاضر به ابراز محکومیت زبانی نیز نبوده و این سکوت، ننگی تاریخی است که باید در پیشگاه خداوند و در قیامت پاسخگوی آن باشند.

ماموستا امامی با اشاره به واکنش‌های پرشتاب غرب در قبال رویدادهای کشورهای خودی، افزود: اگر چنین فاجعه‌ای در یکی از کشورهای غربی رخ می‌داد، سران استکبار جهانی زمین و زمان را به‌ هم می‌دوختند، اما در قبال رنج و مصیبت مردم غزه، نه‌تنها واکنشی نشان نمی‌دهند بلکه در مواردی آن را توجیه نیز می‌کنند.

امام جمعه مهاباد: معیارهای دوگانه آزادی بیان غربی‌ها در موضوع غزه آشکار شد

وی ادامه داد: امروز شاهد آن هستیم که دشمنان در کنار جنگ و خونریزی در غزه، با تحقیرآمیزترین شکل ممکن اقدام به پخش غذا میان مردم مظلوم می‌کنند و ضمن کشتار آنان در صف غذا به کرامت انسان‌ها و امت اسلامی توهین می‌کنند.

امام جمعه مهاباد با تأکید بر بی‌اثر بودن اقدام نهادهای بین‌المللی مدعی دفاع از حقوق بشر، گفت: دیگر هیچ امیدی به سازمان‌های بین‌المللی باقی نمانده و تنها راه، ایستادگی ملل مسلمان و حمایت عملی از ملت مظلوم فلسطین، به هر شکل ممکن است.

ماموستا رستمی: مسلمانان روابط خود را با اسرائیل قطع کنند

امام جمعه سنندج هم گفت: متأسفانه هنوز برخی کشورها و دولت‌های اسلامی در مقابل جنایات صهیونیست‌ها در غزه بی‌تفاوت‌اند و حاضر نیستند موضع صریح بگیرند.

ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با انتقاد شدید از ادامه سکوت برخی کشورهای اسلامی در قبال کشتار مردم غزه، اظهار کرد: امروز زمان آن رسیده که وجدان‌های خفته بیدار شوند و کشورهای اسلامی بدون تعارف، رابطه خود را با رژیم کودک‌کش صهیونیستی قطع کنند.

وی تاکید کرد: متأسفانه هنوز برخی کشورها و دولت‌های اسلامی در مقابل جنایات صهیونیست‌ها در غزه بی‌تفاوت‌اند و حاضر نیستند موضع صریح بگیرند در حالی که این رژیم جنایتکار، مردم بی‌دفاع غزه را در محاصره نگه داشته و آنها را از آب، غذا و دارو محروم کرده است.

امام جمعه سنندج با ابراز تأسف از سکوت سازمان‌های بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر در برابر کشتار زنان و کودکان در غزه، گفت: اگر جهان اسلام یک‌صدا و متحد بود، رژیم صهیونیستی هرگز جرأت نمی‌کرد در منطقه خاورمیانه چنین آزادانه جولان دهد و خون بی‌گناهان را بریزد.

وی افزود: خون‌های ریخته‌شده در فلسطین، وجدان‌های بیدار را خطاب قرار می‌دهد؛ اکنون وقت آن است که کشورها تصمیمی شجاعانه، تاریخی و مبتنی بر عزت اسلامی اتخاذ کنند.



امام جمعه اهل سنت شهر کرمانشاه: سکوت نهادهای بین‌المللی در قبال جنایات غزه شرم‌آور است

امام جمعه اهل سنت شهر کرمانشاه هم با انتقاد شدید از سکوت نهادهای بین‌المللی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: مردم مظلوم غزه برای لقمه‌ای نان یا مشتی آرد جان خود را کف دست گرفته‌اند، اما جامعه جهانی، حکام عرب و مسلمانان بی‌تفاوت تنها نظاره‌گر این جنایت‌ها هستند.

ماموستا مُلا عبدالرحمن مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهل سنت شهر کرمانشاه، ضمن محکومیت حملات بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی به مردم بی‌پناه غزه، افزود: غزه در آتش جنگ می‌سوزد و هر روز شاهد کشتار کودکان، زنان و غیرنظامیان هستیم و این فاجعه در سکوت خفت‌بار سازمان‌های جهانی و دولت‌های اسلامی ادامه دارد.

وی با ابراز تاسف از بی‌تفاوتی جامعه بین‌الملل اظهار کرد: ننگ بر کسانی که چشم خود را بر این همه ظلم بسته‌اند؛ ننگ بر خائنان بین‌المللی که شریک جنایت‌های صهیونیسم و آمریکا شده‌اند.