برای اولین بار یک کرد نماینده عراق در سازمان ملل متحد شد

به گزارش کردپرس بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عراق، در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵، لقمان فیلی در شهر نیویورک آمریکا به‌طور رسمی اسناد شروع به کار خود را به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، تقدیم کرد. بدین ترتیب، او به اولین دیپلمات کرد تبدیل شد که نماینده دائم عراق در سازمان ملل متحد می‌شود.

لقمان فیلی، کرد فیلی و زاده بغداد است. او در سال ۱۹۸۹ مدرک لیسانس خود را در رشته علوم حسابداری از بریتانیا دریافت کرده و از سال ۲۰۱۰ به‌عنوان سفیر در وزارت امور خارجه عراق فعالیت داشته و در چندین کشور از جمله آمریکا، ژاپن و آلمان سفیر بوده است.

در مراسم تحویل اسناد شروع به کار، لقمان فیلی بر تعهد تغییرناپذیر عراق به اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد تأکید کرد و آمادگی کشورش را برای تقویت همکاری با این سازمان و نهادهای مختلف آن ابراز داشت، به‌گونه‌ای که منافع عراق را تضمین کند و به تقویت صلح، امنیت و توسعه در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند. او همچنین به نقش پیشرو عراق از طریق ریاست گروه ۷۷ و چین اشاره کرد.