دوو ساڵە داوای پێکهێنانی حکوومەت دەکەین و هیچ پاساوێک بۆ پەکخستنی پەرلەمان نییە

مەسروور بارزانی بۆ لایەنەکان:

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئاهەنگی دەرچووانی خولی ۳۱یەمی زانکۆی دهۆکدا پەیامێکی ئاڕاستەی لایەنە سیاسییەکانی هەرێم کرد و رایگەیاند، دوو ساڵە داواکاریی بنەڕەتیی ئەوان پێکهێنانی کابینەی نوێیە و هیچ هۆکار و پاساوێک بۆ کارانەکردنەوەی پەرلەمان شەرعییەت و پاساو هەڵناگرێت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەسروور بارزانی لە وتارەکەیدا جەختی لەسەر پێویستیی خستنەپێشی بەرژەوەندییە نیشتمانییەکان بەسەر دەستکەوتە حزبی و تایبەتییەکاندا کردەوە و ئاماژەی بەوە دا کە دواکەوتنی پرۆسەکە زیان بە قەوارە و پێشکەوتنەکانی هەرێم دەگەیەنێت.

سەبارەت بە کۆتاییهاتنی ئەرکی سەربازیی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق، سەرۆکی حکوومەتی هەرێم سوپاسی پشتیوانیی نێودەوڵەتیی کرد، بەڵام جەختی لەسەر ڕۆڵی سەرەکیی هێزەکانی بەرگریی هەرێم کردەوە: "ڕاستە هاوپەیمانان ڕۆڵیان هەبوو، بەڵام داعش و تیرۆریستان بەدەستی پێشمەرگە تێکشێندران. پێشمەرگە قارەمانی تەواوەتیی تێکشکاندنی تیرۆرە و لە سایەی فیداکاریی ئەواندا کوردستان لە دەستێکی پارێزراودایە."

ئەوەشی ڕوونکردەوە کە پەیوەندییە سیاسی و ئاسایشییەکانی هەرێم لەگەڵ وڵاتانی هاوپەیمان لە قۆناغی داهاتووشدا بەردەوام دەبن.

لە تەوەرێکی دیکەی وتارەکەیدا، مەسروور بارزانی ئاماژەی بە ئاستی پەیوەندییەکانی لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵی کرد و ڕایگەیاند:

چوونی پەیوەندییەکان بەرەو پێشەوە: لەگەڵ حکوومەتی ئێستای عێراق هەنگاوەکان لە ئاستێکی زۆر باشدان و تێگەیشتنی باش بۆ چارەسەری کێشە هەڵپەسێردراوەکان هەیە.

مەرجی پشتیوانی: پشتیوانیکردنی حکوومەتی بەغدا بەستراوەتەوە بە جێبەجێکردنی تەواوی بەندەکانی دەستوور و دابینکردنی شایستە و مافەکانی خەڵکی کوردستان.

پرسی دامەزراندنی دەرچووان: بەداخەوە لە ساڵی ۲۰۱۳وە حکوومەتی فیدراڵی ڕێگەی نەداوە هیچ کەسێک لە هەرێمی کوردستان دابمەزرێت، بەڵام هەوڵەکان بۆ دروستکردنی هەماهەنگی و رەخساندنی دەرفەتی کار بەردەوامن.

سەرۆک وەزیرانی هەرێم ڕوو لە خوێندکارانی دەرچوو ڕایگەیاند، پاراستنی دەستکەوتەکان کە بەرهەمی خوێنی شەهیدانە، ئێستا دەکەوێتە سەر شانی نەوەی نوێ. هەروەها داوای کرد هاوشانی نیشتماندۆستی، گرنگیی تەواو بە پاراستنی ژینگە بدرێت تاوەکو وڵاتێکی تەندروست و ئاوەدان بۆ نەوەکانی داهاتوو جێبهێڵرێت.

لە مانگی تشرینی یەکەمی ساڵی ۲۰۲۴دا هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان بەڕێوەچوو. بەهۆی ناکۆکیی قووڵی نێوان لایەنە سەرەکییەکان (بەتایبەت پارتی و یەکێتی) لەسەر دابەشکردنی پۆستە سیادییەکان و پێکهێنانی کابینەی دەیەم، دانیشتنەکانی پەرلەمان پەکخراون و تا ئێستا ڕێککەوتنی کۆتایی بۆ دەستبەکاربوونی حکوومەتی نوێ نەهاتووەتە ئاراوە.