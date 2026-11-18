قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەیدا لەگەڵ فەرامەرز ئەسەدی، سەرکونسوڵی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە هەولێر، وێڕای هەڵسەنگاندنی دوایین پێشهاتە سیاسییەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان، جەختی لە گرنگیی پشتیوانیی دەسەڵاتی فیدراڵی عێراق بۆ بەهێزکردنی ئاسایش و سەقامگیری و پێویستیی دەستپێکردنەوەی گفتوگۆکان بە مەبەستی تێپەڕاندنی چەقبەستوویی سیاسی لە هەرێمدا کردەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، قوباد تاڵەبانی پەیامێکی لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس بڵاو کردەوە و ڕایگەیاند لەگەڵ فەرامەرز ئەسەدی، سەرکونسوڵی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە هەولێر، کۆبوونەتەوە.

ناوبراو ئاشکرای کرد کە لەم کۆبوونەوەیەدا، پێشهاتە سیاسییەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان هەڵسەنگاندنیان بۆ کراوە و هەردوو لایەن سەبارەت بە پرسە پەیوەندیدارەکان بە ئاسایش، سەقامگیری و دۆخی سیاسیی هەرێمەوە گفتوگۆیان کردووە.

تاڵەبانی بە ئاماژەدان بە تەوەرەکانی ئەم کۆبوونەوەیە، جەختی لە گرنگیی پشتیوانیی دەسەڵاتی فیدراڵی عێراق بۆ بەهێزکردنی ئاسایش و سەقامگیری کردەوە و پێویستیی دەستپێکردنەوەی گفتوگۆکانی بە ئامانجی تێپەڕاندنی چەقبەستوویی سیاسی لە هەرێمی کوردستاندا وەبیر هێنایەوە.