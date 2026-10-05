کورتەی هەواڵەکانی 13ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی
بڕیارەکانی فیدراسیۆنی تۆپی پێی تورکیا بەرامبەر ئامەدسپۆر ڕەگەزپەرستانەیە
تونجەر باکرهان، هاوسەرۆکی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی)، لە دیدارێکدا هێرشی توندی کردە سەر بەڕێوەبەردنی کەرتی وەرزش لە تورکیا و ڕەفتارەکانی بەرامبەر یانەی "ئامەدسپۆر"ی بە "ڕەگەزپەرستانە" ناوبرد.
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گەشەکردنی تۆڕی فێستیواڵەکانی فیلمی کوردی لە جیهاندا
پاش زیادبوونی شاری فرایبۆرگ بۆ ڕیزی ئەو شارانەی کە مێوانداری فێستیواڵی فیلمی کوردی دەکەن، تۆڕێک لە ڕووداوە پسپۆڕییەکانی سینەمای کوردی لە ئەورووپا و ئەمریکای باکوور پێكهاتووە کە ساڵانە بە دەیان بەرهەمی فیلمسازانی کورد بەدیار دەخات.
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ئەردۆغان داوای یەکڕیزیی گەورە لە تورکیا دەکات
سەرۆککۆماری تورکیا، لە گوتاری دەستپێکی وەرزی نوێی پەرلەمانی تورکیا سەبارەت بە پرۆسەی چارەسەری رایگەیاند: "وەک ئەوەی لە یاسای چوارچێوە دا هاتووە، پرۆسەیەکی بەدواداچوون هەیە. کاتێک هەنگاوی پێویست نرا، دامەزراوە پەیوەندیدارەکانمان ئەوەی پێویستە دەیکەن".
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ئاشتیی کوردەکان و تورکیا؛ کۆتاییی جەنگ یان دەستپێکی گوزەرێکی سیاسیی درێژخایەن؟
پەیمانگەی لێکۆڵینەوەی کوردی قۆناغی ئێستای پرۆسەی ئاشتیی نێوان تورکیا و پەکەکە بە دەستپێکی خەباتێکی سیاسیی درێژخایەن بۆ دەستکەوتنی مافی یەکسان دەزانێت و پێی وایە پرۆسەی ئێستا دەبێت پرسی کورد لە ڕێگەی جەنگەوە بگوازێتەوە بۆ گۆڕەپانی سیاست و حوکمڕانی.
بۆچوونی بەکارهێنەران