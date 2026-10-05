کوردپرێس
11 گەنجی دیکە لە وڵاتی لیبیاوه‌ ده‌گه‌ڕێنرێنه‌وه‌ هەرێمی کوردستان
خبر 2026-10-05 14:20 کاتی خوێندنەوە: 2 خولەک (0)
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11 گەنجی دیکە لە وڵاتی لیبیاوه‌ ده‌گه‌ڕێنرێنه‌وه‌ هەرێمی کوردستان

وه‌زاره‌تی ناوخۆی حکوومەتی هه‌رێمی کوردستان رایگه‌یاند، دوای ئەوەی کە هەواڵی بێسەروشوێنبوونی کۆمەڵێک هاونیشتیمانی لە وڵاتی لیبیا بەدەستیان گه‌یشتووه‌ ڕێککاری پێویست گیراوه‌ته‌به‌ر بۆ دۆزینه‌وه‌ و گه‌ڕانه‌وه‌یان بۆ هه‌رێمی کوردستان و له‌ چه‌ند ڕۆژی ئاینده‌دا ده‌گه‌ڕێنرێنه‌وه‌ بۆ هه‌رێمی کوردستان.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وه‌زاره‌تی ناوخۆی حکوومەتی هه‌رێمی کوردستان له‌ ڕاگه‌یه‌ندراوێکدا باسی له‌وه‌کردوه‌: "دوای ئەوەی کە هەواڵی بێسەروشوێنبونی کۆمەڵێک هاونیشتیمانی لە وڵاتی لیبیا بەدەستمان گەیشت، راستەوخۆ لەسەر فەرمانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، هەردو وەزارەتی ناوخۆ و فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە ڕاسپێردران، کە بەپەلە ڕێککاری پێویست بگرنەبەر بۆ دۆزینەوە و ڕزگارکردن و هێنانەوەیان، لە ئێستاشدا تەواوی مامەڵەکانی تایبەت بە هەر یازدە هاونیشتیمانی تەواوبوە لەو چەند ڕۆژە دەگەڕێندرێنەوە هەرێمی کوردستان". 

ئاماژه‌ی به‌وه‌شکردوه‌، لەهەمان کاتدا وەزارەتی ناوخۆ و فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە هەمو هەوڵ و توانایەکیان بۆ دۆزینەوە و سۆراخی 10 هاونیشتیمانی دیکه‌ی راپەرین چڕکردوه‌تەوە کە ماوەیەکە بێ سەروشوێنن و بەهەماهەنگی لەگەل باڵیۆزخانەی عێراق لە لیبیا و لەرێگەی نوێنەرایەتیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان گەران و بەدواداچون بەردەوامە.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان جەخت لەسەر پێویستی و گرنگی خۆپارێزی گەنجان و خانەوادەکانیان دەکاتەوە لە گرتنەبەری ڕێگەی کۆچی نایاسایی و نائاسایی بۆ وڵاتانی رۆژئاوا.

ئه‌وه‌شی خسته‌ڕوو، ئەوجۆرە کۆچە نەک هەر مەترسی لەسەر ژیانیان دروست دەکات، بەڵکو دەبێتە هۆی پێشێلکاری یاسایی وڵاتانی دیکە و لێپرسینەوەی توندی یاسایی بەدوادا دێت؛ هاوشێوەی ئەو بارودۆخە سەختەی ڕووبەڕووی ئەو گەنجانە بوەوە، کە هەندێکیان بۆ ماوەی هه‌شت مانگ لە بەندینخانەکاندا بون و لەو ماوەیەدا بە بەردەوامی ڕووبەڕووی مەترسییەکانی مردن بونەتەوە.

دیاردەی کۆچی گه‌نجان له‌ هه‌رێمی کوردستانه‌وه‌ بۆ وڵاتانی ئه‌وروپا، یەکێکە لە بابەتە هەستیار و گرنگەکانی چەند ساڵی ڕابردو، کە کاریگەری گەورەی لەسەر دیمۆگرافیا، ئابوری و داهاتوی کۆمەڵگەی کوردی جێهێشتوە. ئەگەرچی لە ساڵانی دواییدا ڕێژەی کۆچی نایاسایی بەهۆی ڕێوشوێنە توندەکانی تورکیا، جەنگی ئۆکرانیا و هۆشیاری میدیایی کەمبوەتەوە، بەڵام هێشتا وەک خەون و خواستێک لای زۆرێک لە گەنجان ماوەتەوە.

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