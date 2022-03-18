جمعیت کردها در عفرین به زیر 25 درصد کاهش یافت

به گزارش کردپرس، نمایندگی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه در سلیمانیه و کارگروه حمایت از کردستان سوریه (Piştgiriya Ji bo Rojavayê Kurdistanê) از کاهش جمعیت کردهای عفرین به زیر 25 درصد خبر داد.

بنا بر خبر روژنیوز، فتح اله حسن عضو نمایندگی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه در سلیمانیه در سخنانی به مناسبت سالگرد اشغال عفرین از سوی ترکیه و نیروهای تحت امر آن، گفت: «اشغال عفرین یک برنامه بین المللی بود و عفرین و 350 روستای آن از 4 سال پیش از سوی ترکیه اشغال شده اند.»

حسن با بیان این که حکومت ترکیه در عفرین مرتکب جنایاتی چون غارت اموال مردم، کشتار، آدم ربایی، تغییر ساختار جمعیتی و اسکان عرب ها در این منطقه شده است، گفت: «بر اساس اطلاعات رسمی بیش از 300 هزار شهروند عفرین مجبور به مهاجرت شده اند. در حال حاضر جمعیت کردها در عفرین به 25 درصد کاهش یافته است. بیش از 400 هزار عرب در عفرین اسکان داده شده اند. نام اماکن عمومی به عربی و ترکی تغییر یافته است. پرچم ترکیه بر کوی برزن برافراشته شده است. زبان مدارس به ترکی تغییر کرده است. به این ترتیب ترکیه می خواهد هویت عفرین کردنشین را به یک منطقه عثمانی تبدیل کند.»

حسن در ادامه گزارش داد: «در دوره 4 ساله اشغال عفرین، 8 هزار غیرنظامی ربوده شدند. عده ای از آنها با پرداخت غرامت آزاد شدند. بیش از 650 غیرنظامی، 20 کودک و 75 زن کشته شدند. 70 زن قربانی آزار جنسی شدند. 12 هزار اصله درخت زیتون در آتش سوخت و حدود 350 هزار اصله درخت قطع و فروخته شد. خانه های هزاران غیرنظامی غارت شد و اموال آنها سرقت شد. نظامیان ترکیه همچنین مدارس را به زندان و پایگاه نظامی تبدیل کردند. کشورهایی مانند قطر و آلمان به دولت ترکیه کمک می کنند تا ساختار جمعیتی عفرین را تغییر دهد.»

دلسوز زنگنه، یکی از اعضای کارگروه حمایت از کردستان سوریه نیز در ادامه گفت: «ما باز هم اشغال عفرین را محکوم می کنیم.»

زنگنه از سازمان های بین المللی خواست تا برای بازگرداندن وضعیت شهر عفرین به حالت عادی و بازگرداندن هزاران شهروند آواره آن، ترکیه و نیروهای تحت امر آن را برای خروج از عفرین تحت فشار قرار دهند.

او افزود: «ما خواستار توقف جنایت های حکومت ترکیه و نیروهای تحت امر آن علیه مردم عفرین هستیم. جنایت هایی مانند کشتار، آدم ربایی و تغییر ساختار جمعیتی عفرین باید متوقف شوند.»