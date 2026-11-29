سرویس آذربایجان غربی- اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با صدور هشدار سطح نارنجی از ورود و تشدید فعالیت یک سامانه بارشی جدید به استان خبر داد و نسبت به آب‌گرفتگی معابر و لغزندگی جاده ها هشدار داد.

به گزارش کردپرس، اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با صدور هشدار سطح نارنجی و پیرو هشدار زرد پیشین، از ورود و تشدید فعالیت یک سامانه بارشی جدید به استان خبر داد و نسبت به آب‌گرفتگی معابر و لغزندگی جاده‌ها هشدار داد.

بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسان هواشناسی، این سامانه بارشی از بعدازظهر سه‌شنبه دهم آذرماه ۱۴۰۵ در سراسر استان فعال شده و تا اواخر وقت چهارشنبه یازدهم آذرماه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

نوع مخاطرات این سامانه شامل بارش باران، احتمال رعدوبرق، وزش باد، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی است و در مناطق سردسیر و ارتفاعات استان نیز بارش‌ها به شکل برف ظاهر خواهد شد.

اثرات این مخاطرات جوی شامل آب‌گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی، لغزندگی سطوح و در نتیجه اخلال در ترددهای شهری و جاده‌ای خواهد بود که تمامی مناطق استان را در بر می‌گیرد.

در پی صدور این هشدار، ستاد مدیریت بحران و دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان جهت انجام اقداماتی نظیر بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها به حالت آماده‌باش درآمده‌اند و از عموم شهروندان درخواست شده است ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری و رعایت احتیاط در ترددها، از هرگونه تردد در حاشیه رودخانه‌ها و فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی خودداری کنند.

همچنین بهره‌برداران بخش کشاورزی نیز باید توصیه‌های تخصصی کارشناسان این حوزه را برای پیشگیری از خسارت‌ها جدی بگیرند.