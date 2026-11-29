به گزارش کردپرس، حاکم ممکان در این نشست با اشاره به ضرورت نگاه عادلانه به توسعه شهری اظهار کرد: برخورداری از امکانات و خدمات شهری نباید محدود به مناطق خاصی از شهر باشد، بلکه همه شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق محروم و کم‌برخوردار، باید از سهم عادلانه‌ای از امکانات و زیرساخت‌های شهری بهره‌مند شوند.



او با تأکید بر لزوم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی افزود: اتمام طرح‌های عمرانی و خدماتی باید در اولویت برنامه‌های مدیریت شهری قرار گیرد تا مردم هرچه سریع‌تر آثار و نتایج این اقدامات را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.



نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین ایجاد و توسعه فضای سبز در مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار را از ضرورت‌های مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: توزیع عادلانه فضای سبز، امکانات تفریحی و فضاهای عمومی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و کاهش فاصله خدماتی میان مناطق مختلف شهر دارد.

ممکان در ادامه با اشاره به معضل ترافیک در ارومیه، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید، راهکارهای نوین و برنامه‌ریزی کارشناسی برای مدیریت ترافیک و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری تأکید کرد.



او ایجاد درآمدهای پایدار شهری را نیز یکی از الزامات مدیریت کارآمد شهر دانست و خاطرنشان کرد: مدیریت شهری باید با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های جدید، زمینه تقویت منابع درآمدی پایدار را فراهم کند تا اجرای پروژه‌های زیرساختی و خدماتی با اتکا به منابع مطمئن‌تری دنبال شود.



نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت همدلی و همراهی میان دولت، مجلس و مدیریت شهری گفت: توسعه و آبادانی ارومیه نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است و هیچ مجموعه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازها و مطالبات مردم باشد.



او با اعلام آمادگی برای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی شهر ارومیه تأکید کرد: در مجلس شورای اسلامی و در سطح ملی، هر اقدام، پیگیری و همکاری قانونی و اجرایی که برای رفع مشکلات مردم، تأمین اعتبارات، تسریع در اجرای پروژه‌ها و پیشرفت ارومیه لازم باشد، با تمام ظرفیت دنبال خواهیم کرد؛ چراکه خدمت به مردم و تحقق مطالبات به‌حق شهروندان، مسئولیتی مشترک و اولویتی اساسی است.





