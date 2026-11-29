به گزارش کردپرس، هم‌زمان با بازدید رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی از سردخانه و واحد سورتینگ اتحاد ارومیه در جاده بالانج، صادرات سیب قرمز استان به مقصد اسلام‌آباد پاکستان آغاز و نخستین محموله‌ها با تریلرهای ویژه صادراتی عازم این کشور شدند.



براساس توافق تجار دو طرف و بازارگشایی انجام شده، صادرات ۱۶۰ هزار تن سیب آذربایجان‌غربی معادل ۸ هزار کانتینر به پاکستان در دستورکار قرار گرفته که فرصت تازه‌ای برای توسعه بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی استان فراهم می‌کند.



توسعه بازارهای صادراتی راهکار مدیریت بازار سیب است



استاندار آذربایجان‌غربی در گفت‌وگو با خبرنگاران در کارخانه اروم نارین ارومیه با اشاره به شرایط خاص تولید و عرضه سیب در سال جاری، گفت: تمامی ظرفیت‌های استانی و ملی برای مدیریت بازار این محصول و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌کار گرفته شده است.



رضا رحمانی افزود: استفاده از ظرفیت کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های ملی برای رفع مشکلات این حوزه و گشایش بازارهای جدید صادراتی در دستورکار قرار دارد.



او همچنین با اشاره به فراهم شدن زمینه صادرات سیب به بازارهای جدید خاطرنشان کرد: دولت مرکزی عراق واردات سیب را مجاز اعلام کرده و کشورهای ویتنام و فیلیپین نیز برای واردات این محصول اعلام آمادگی کرده‌اند.



استاندار آذربایجان‌غربی افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را نیز از چالش‌های صادرات برشمرده و افزود: با وجود این محدودیت‌ها، صادرات به بازارهایی همچون روسیه، کشورهای آسیای میانه و ترکیه دنبال شده و فعال‌سازی مسیرهای جدید صادراتی نیز ادامه دارد.



رحمانی همچنین با تأکید بر ظرفیت استان در تأمین بازار شب عید اضافه کرد: در کنار توسعه صادرات سیب تازه، باید زمینه فعالیت بیشتر کارخانه‌های تولید کنسانتره و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت واحدهای فرآوری استان فراهم شود.



او در پایان، حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع صادرات را ضروری دانسته و افزود: مشکلات فعالان اقتصادی در سطح استان با جدیت پیگیری می‌شود و برای رفع موانع ملی نیز اقدام خواهیم کرد.



گفتنی است؛ پیشتر رییس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از صادرات ٧٠ هزار تن سیب به پاکستان خبر داده بود که این میزان امروز طبق اعلام استانداری ١٦٠ هزار تن است/.