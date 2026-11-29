به گزارش کردپرس، روز پنجشنبه ۲۶ نوامبر، فعالیت تجاری در گذرگاه مرزی سمالکا که شمال‌ و شرق سوریه را به اقلیم کردستان عراق متصل می‌کند، از سوی اقلیم کردستان تا اطلاع ثانوی متوقف شد. با این حال، تردد مسافران و افراد عادی از این گذرگاه همچنان امکان‌پذیر باقی ماند و تصمیم اتخاذشده به معنای بسته‌شدن کامل آن نبود.

آژانس خبری نورث‌پرس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که این تصمیم از سوی اقلیم کردستان عراق اتخاذ شده و شامل توقف انتقال کالا و فعالیت‌های تجاری از طریق سمالکا می‌شود. تاکنون زمان مشخصی برای ازسرگیری فعالیت‌های تجاری این گذرگاه اعلام نشده است.

هم‌زمان، نیروهای مرزی عراق نیز روز پنجشنبه گذرگاه الولید را که شمال‌ و شرق سوریه را به اقلیم کردستان عراق متصل می‌کند، بستند. این تصمیم را یک منبع اداری در یکی از گذرگاه‌های مرزی سوریه به نورث‌پرس اعلام کرد.

فرماندهی نیروهای مرزی عراق نیز بسته‌شدن گذرگاه الولید را تأیید کرد. محمد عبدالوهّاب سکر السعیدی، فرمانده نیروهای مرزی عراق، اعلام کرد که این گذرگاه در چارچوب اجرای دستور دولت مرکزی برای بستن گذرگاه‌های غیررسمی با کشورهای همسایه مسدود شده‌است.

این تحولات در پی تصمیم‌های علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در ۲۴ نوامبر برای افزایش نظارت دولت مرکزی بر گذرگاه‌های مرزی و منابع اقتصادی اقلیم کردستان رخ داد. بر اساس این تصمیم‌ها، مدیریت گذرگاه‌های مرزی اقلیم باید به نهادهای فدرال واگذار شود و صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی نیز تنها با مجوز وزارت نفت عراق انجام گیرد.

دولت عراق این اقدامات را در چارچوب مقابله با قاچاق نفت و سامان‌دهی فعالیت‌های مرزی انجام داده است. این تصمیم‌ها پس از بررسی گزارش کمیته‌ای درباره تخلفات و قاچاق نفت از شرکت نفت شمال عراق اتخاذ شد.

در مقابل، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، تصمیم‌های بغداد را غیرقابل‌قبول و مغایر با اختیارات قانونی اقلیم دانست و خواستار حل اختلافات از مسیرهای قانونی و قانون اساسی شد.

بسته‌شدن گذرگاه الولید و توقف فعالیت تجاری سمالکا در شرایطی رخ داد که این گذرگاه‌ها از مسیرهای مهم ارتباطی و تجاری میان اقلیم کردستان عراق و مناطق شمال و شرق سوریه محسوب می‌شوند. گذرگاه سمالکا به‌ویژه در انتقال کالا و رفت‌وآمد میان دو منطقه نقش مهمی دارد و توقف فعالیت تجاری آن می‌تواند بر تأمین کالا و مبادلات اقتصادی در مناطق تحت کنترل مدیریت خودگردان تأثیر بگذارد.

تاکنون زمان مشخصی برای بازگشایی گذرگاه الولید یا ازسرگیری فعالیت تجاری سمالکا اعلام نشده است.