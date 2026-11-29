مشاور امنیت ملی عراق در سفر به تهران با وزیر امور خارجه و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد.

به گزارش کردپرس، قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق امروز یکشنبه (8 آذر) در سفر خود به تهران با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد.

مشاور امنیت ملی عراق روز گذشته به‌منظور رایزنی درباره روابط دوجانبه و مسائل امنیتی با مقامات ایرانی، وارد تهران شد و با محسن رضایی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی این کشور دیدار کرد.

رضایی در این دیدار بر اجرایی‌شدن کامل توافق‌نامه امنیتی میان دو کشور و برقراری امنیت در مرزها تأکید کرد.

گفتنی است، پیشتر، سفیر عراق در ایران، اهداف سفر هیئت امنیتی بلندپایه عراق به ریاست قاسم العبودی را مذاکره درباره پرونده‌های راهبردی و موضوعات امنیتی مورد اهتمام مشترک دو کشور عنوان کرده بود.