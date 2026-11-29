به گزارش کردپرس، صادق توکلی‌مهر، دبیر دوم شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی و زیرساختی در شهر، بر ضرورت تداوم همکاری و هم‌افزایی میان مدیریت شهری و نمایندگان مجلس برای پیگیری مطالبات ارومیه در سطح ملی و جذب منابع و اعتبارات دولتی تأکید کرد.



او ضمن قدردانی از حضور نمایندگان مجلس در صحن شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: در بسیاری از پروژه‌ها، نمایندگان مجلس در کنار مدیریت شهری بوده‌اند و از این بابت صمیمانه سپاسگزاریم و امیدواریم این همراهی در ادامه نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.



توکلی‌مهر با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده در دوره ششم شورای اسلامی شهر ارومیه، گفت: در این دوره، پروژه‌های متعددی به مرحله بهره‌برداری رسیده و بخشی از پروژه‌های مهم نیز در آستانه بهره‌برداری قرار دارند.



دبیر دوم شورای اسلامی شهر با بیان اینکه این اقدامات تنها بخشی از فعالیت‌های عمرانی مدیریت شهری است، خاطرنشان کرد: در کنار این پروژه‌ها، در حوزه آسفالت معابر و ساماندهی معابر خاکی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده و در برخی شاخص‌ها رکوردهای قابل توجهی در سطح شهر به ثبت رسیده است.

موضوع فاضلاب از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت شهری است

توکلی‌مهر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت شهری را موضوع فاضلاب عنوان کرد و گفت: مشکل فاضلاب شهری ارومیه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که توسعه شبکه فاضلاب و تکمیل پروژه‌های مرتبط، با توجه به تخریب آسفالتی که این پروژه ها به همراه دارند، تأثیر مستقیمی بر زیرساخت‌های شهری و حتی کیفیت اجرای سایر پروژه‌ها از جمله آسفالت معابر دارد.



وی افزود: انتظار داریم نمایندگان مردم ارومیه در مجلس، این موضوع را به‌صورت ویژه از وزارت نیرو و دستگاه‌های مربوطه پیگیری کنند تا شبکه فاضلاب شهری و توسعه آن با سرعت بیشتری انجام شود.

وجود یک میلیون و ٤٠٠ هزار متر مربع معبر خاکی در ارومیه

توکلی‌مهر با اشاره به حجم بالای معابر خاکی در ارومیه، تصریح کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار مترمربع معبر خاکی در شهر ارومیه وجود دارد که ساماندهی آنها نیازمند منابع قابل توجه است و بدون حمایت‌های دولتی، انجام این حجم از اقدامات از توان شهرداری خارج است.



وی ادامه داد: با توجه به پیگیری‌هایی که از سوی هر سه نماینده محترم انجام شده بود، مقرر شد حدود ۷ هزار تن قیر در اختیار شهرداری ارومیه قرار گیرد، اما تاکنون قیر رایگان یا قیر از محل بازآفرینی شهری به شهرداری تحویل نشده است که انتظار داریم این موضوع با جدیت پیگیری شود تا امکان اجرای پروژه‌های آسفالت و بهسازی معابر فراهم شود.



دبیر دوم شورای اسلامی شهر ارومیه با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن شهر، اظهار کرد: ارومیه همزمان با توسعه شبکه فاضلاب، آسفالت معابر، احداث و توسعه پارک‌ها و بوستان‌ها و سایر زیرساخت‌های شهری نیاز دارد و هدف ما این است که با ارتقای شاخص‌های توسعه، جایگاه شهر ارومیه را در سطح کشور ارتقا دهیم.



وی گفت: بدون شک همین تعاملات و نشست‌ها می‌تواند مسیر و چشم‌انداز توسعه شهرستان را مشخص کند و اگر سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای که در سطح نمایندگان استان و شهرستان دنبال می‌شود با مدیریت شهری به اشتراک گذاشته شود، شورا و شهرداری نیز می‌توانند در سطح شهرستان برای تحقق این برنامه‌ها نقش مؤثرتری ایفا کنند.

نبود حمایت دولتی از پروژه های مدیریت شهری

توکلی‌مهر با اشاره به ضرورت حمایت دولت از طرح‌های مدیریت شهری، افزود: مطالعات مربوط به بسیاری از پروژه‌ها و نیازهای شهر انجام شده است، اما پس از انجام مطالعات، آن میزان حمایت دولتی که برای اجرای این طرح‌ها نیاز است، هنوز محقق نشده و این موضوع روند اجرای پروژه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.



وی بر ضرورت تبدیل مطالبات مدیریت شهری به مطالبه‌ای عمومی و ملی تأکید کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که نشست‌های مشترک میان شورای اسلامی شهر، شهرداری و نمایندگان مجلس به‌صورت مستمر برگزار شود تا مطالبات و نیازهای اولویت‌دار ارومیه احصا و برای پیگیری در سطح ملی مطرح شود.



توکلی‌مهر همچنین با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی ارومیه، اظهار کرد: آلودگی هوا، گردوغبار، ریزگردها و مشکلات ناشی از وضعیت تالاب و دریاچه ارومیه از جمله موضوعاتی است که نیازمند پیگیری ملی است و وقتی چنین مسائلی در جلسات مشترک شورا و نمایندگان مطرح می‌شود، می‌توان برای تبدیل آنها به مطالبه عمومی و پیگیری از دستگاه‌های ملی برنامه‌ریزی کرد.

مشکل باغ های متروکه و سازه های غیر مجاز در ارومیه

توکلی مهر ادامه داد: در حوزه بازآفرینی شهری نیز مطالعات لازم انجام شده و محدوده‌های هدف بازآفرینی مشخص شده‌اند و این ظرفیت می‌تواند بهترین مسیر برای جذب حمایت‌های دولتی باشد.



دبیر دوم شورا با اشاره به توسعه محدوده شهری و الحاق روستاها،گفت: با توسعه شهر، روستاهای متعددی به محدوده شهری الحاق شده‌اند و امروز با مشکلاتی مانند باغ‌های متروکه، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تفکیک‌های غیرمجاز مواجه هستیم و اگر برای ساماندهی این محلات از ظرفیت بازآفرینی و حمایت‌های دولتی استفاده نشود، مدیریت این حجم از مشکلات از توان شهرداری خارج خواهد بود.



توکلی‌مهر افزود: از سوی دیگر، منابعی که باید از محل بازآفرینی شهری و مجوزها و پروانه‌های مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن به شهرداری ارومیه بازگردد، به‌طور کامل تأمین نشده است. این موضوع نیز نیازمند پیگیری نمایندگان مجلس و حمایت دستگاه‌های دولتی است.



وی در پایان پیشنهاد کرد: مسیر مشترکی میان شورای اسلامی شهر و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مطالبات و اولویت‌های توسعه‌ای شهر تعریف شود و گفت: از طرف خودم آمادگی کامل دارم که در این مسیر، برنامه‌ها و اولویت‌ها را به‌صورت مشترک تدوین و پیگیری کنیم. امیدواریم با مساعدت و همراهی نمایندگان محترم بتوانیم منابع بیشتری برای توسعه شهر و خدمت‌رسانی شایسته‌تر به شهروندان ارومیه جذب کنیم.









