فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: تنگه هرمز بسته خواهد ماند تا دشمن بداند باید در برابر این ملت بزرگ، پرافتخار، مقتدر و منسجم با احترام رفتار کند و جایگاه ملت ایران را به رسمیت بشناسد.

به گزارش کرد پرس- امیر دریادار شهرام ایرانی روز یکشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۵ در آیین تجدید میثاق فرماندهان و کارکنان این نیرو با آرمان‌های امام خمینی(ره) که به مناسبت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش، در حرم مطهر امام(ره) برگزار شد، با اشاره به مناسبت هفتم آذر و روز نیروی دریایی ارتش اظهار کرد: امروز به نمایندگی از نیروهای مسلح، به‌ویژه ارتش مقتدر و نیروی دریایی راهبردی، برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری در این مکان مقدس حضور یافتیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره حماسه‌آفرینی همرزمان خود در هشت سال دفاع مقدس، به‌ویژه عملیات غرورآفرین مروارید، افزود: اگر بخواهیم از عملیات مروارید تا امروز مروری بر عملکرد نیروی دریایی داشته باشیم، درمی‌یابیم آنچه در آن روز در عرصه دریا اتفاق افتاد، امروز نیز با تفاوت‌ها و پیچیدگی‌های بیشتری در حال اجراست.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به تغییرات حوزه مأموریتی این نیرو تصریح کرد: امروز محدوده جغرافیایی مأموریت‌ها گسترده‌تر شده و تجهیزات، تسلیحات و شرایط عملیاتی پیچیده‌تری پیش روی نیروهای دریایی قرار دارد، اما نیروی انسانی پرتلاش و کارآمد این نیرو با تقویت ایمان، حفظ امید، اراده و استقامت در برابر دشمن ایستاده است.

دریادار ایرانی با ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی و آنچه معمار کبیر انقلاب بنیان نهادند، بر پایه خون و ایثار شهدای والامقام استوار است. باید به روح پرفتوح همه شهدا، از شهدای هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی تا شهدای جنگ اخیر، درود بفرستیم.

وی با اشاره به شهادت جمعی از هموطنان و همرزمان نیروی دریایی در جریان جنگ اخیر، از شهدای ناوشکن‌های جماران و دنا و همچنین شهدای بخش‌های موشکی، اطلاعاتی، فنی و آمادی یاد کرد و افزود: این شهدا با فداکاری و ایثار خود در مسیر عزت و اقتدار کشور گام برداشتند.

مردم و نیروهای مسلح؛ همان ترکیب دوران دفاع مقدس

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر نقش مردم در تحولات اخیر، خاطرنشان کرد: آنچه امروز اتفاق افتاد، همان ترکیب و الگوی هشت سال دفاع مقدس است؛ مردم در ابتدا به ندای ولایت لبیک گفتند، در صحنه ماندند و به کمک نیروهای مسلح آمدند. نیروهایی که به تعبیر زیبا، فرزندان همین ملت هستند.

دریادار ایرانی افزود: همان قاعده‌ای که امام راحل بر پایه آن نظام را بنیان نهادند و بر نقش مردم تأکید داشتند، امروز نیز در میدان عمل مشاهده شد و نیروهای مسلح از این پشتوانه عظیم مردمی، توان و انگیزه بیشتری گرفتند.

وی با اشاره به رویارویی نیروهای مسلح با توان نظامی آمریکا گفت: دشمن پس از همه تلاش‌ها، با تمام هیمنه، تجهیزات و پیچیدگی‌هایی که مدعی برخورداری از آن است و با ادعای داشتن ارتش اول دنیا، وارد میدان شد؛ اما نیروهای مسلح کشورمان توانستند او را در عمق اقیانوس متوقف کنند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اصابت به ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» در روز دوم جنگ اظهار کرد: همه باید بدانیم که این اتفاق به برکت خون شهدا رقم خورده است. دشمن نیز باید بداند که شهدای ما زنده‌اند و همواره در کنار ما حضور دارند.

دریادار ایرانی افزود: شاید از نظر فیزیکی از وجود نازنین برخی شهدا، به‌ویژه امام شهید، محروم باشیم، اما همه این عزیزان همواره در کنار ما هستند، چراکه به یک سلسله الهی متصل‌اند و این سلسله دارای ریشه‌ای محکم و بدنه‌ای تنومند است که امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر آن استوار شده است.

وی با تأکید بر پایبندی ملت ایران به اصول انسانی و اعتقادی خود گفت: ملت ایران تا ابد و ان‌شاءالله تا زمان ظهور یگانه منجی عالم بشریت، بر اصول خود، به‌ویژه انسان‌دوستی، پایبند خواهد ماند و عهد این ملت همواره محکم و ماندگار است، اما در برابر دشمن، راه ما راه امام حسین(ع) است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: این مسیر هیچ‌گاه متوقف نخواهد شد. ممکن است آسیب‌هایی به آن وارد شود، اما توقفی در آن وجود ندارد و همواره مردان بزرگی از این آب و خاک برخواهند خاست و در برابر هرگونه استعمار و سلطه‌گری خواهند ایستاد.

دریادار ایرانی با اشاره به حضور در جوار مرقد امام خمینی(ره) و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امروز با تکیه بر قرآن و عترت، پشتوانه مردم و هدایت‌های ولایت، مسیر خود را ادامه می‌دهیم. این سرزمین و آب و خاک منطقه مقدس است؛ چراکه خون جوانان این ملت در گوشه‌گوشه آن جاری شده است.

دشمن باید در انتظار انتقام شهدای دریایی باشد

وی با تأکید بر آمادگی نیروی دریایی ارتش برای پاسخ به تهدیدات دشمن، گفت: دشمن باید بداند شهدای دریایی محدودیت جغرافیایی ندارند و آب‌های اقیانوس‌ها آنان را به حرکت درمی‌آورد و به سواحل دشمن می‌رساند؛ بنابراین باید در انتظار انتقام خون این شهدا باشد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: امروز بار دیگر با همه اصول و آرمان‌های خود تجدید بیعت می‌کنیم و با تمام ظرفیت و توان، به پشتوانه نیروی انسانی کارآمد، متعهد و دلاور، آماده مقابله با دشمن هستیم تا در عمق اقیانوس‌ها سرنوشت و تکلیف او را برای همیشه روشن کنیم.

دریادار ایرانی با اشاره به ضرورت ایستادگی در برابر دشمن، افزود: این تکلیف امروز ماست و ان‌شاءالله به امید حضرت امام زمان(عج)، دشمن را به جایی که متعلق به اوست، یعنی قعر اقیانوس‌ها، فرو خواهیم برد؛ مگر اینکه به سرنوشت خلیج خوک‌ها بازگردد.

وی با اشاره به شرایط دشمن در تحولات اخیر گفت: امروز دلاوران و همرزمان شما عرصه را بر دشمن به‌گونه‌ای تنگ کرده‌اند که با عصبانیت مواجه شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه با تأکید بر موضع جمهوری اسلامی ایران درباره تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز حتماً بسته خواهد ماند تا دشمن به این درک برسد که باید در برابر ملت بزرگ، پرافتخار، مقتدر و منسجم ایران با احترام رفتار کند و جایگاه این ملت را به رسمیت بشناسد.

دریادار ایرانی با اشاره به تأثیر حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای بر امنیت منطقه، خاطرنشان کرد: پس از آن، امنیت همچون گذشته به منطقه بازخواهد گشت. امروز حضور دشمنان انقلاب اسلامی، امنیت مردم منطقه را نیز با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: مردم منطقه و حکام کشورهای آن باید بدانند با چه کسی همراهی می‌کنند و مسیر درست کدام است. مسیر، مسیر قرآن است و اگر از این مسیر خارج شوند، آنها نیز آسیب خواهند دید؛ چراکه مردم دیگر چنین رویکردی را نمی‌پذیرند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان با تأکید بر ضرورت پایبندی به مسئولیت‌ها در برابر شهدا گفت: امیدوارم همه ما بتوانیم وظایف و تعهدات خود را به‌گونه‌ای انجام دهیم که در پیشگاه شهدای عزیز، به‌ویژه همرزمان شهیدمان و خانواده‌های معظم و معزز شهدا شرمنده نباشیم و رهبر فرزانه انقلاب و سلسله‌مراتب فرماندهی نیز از عملکرد ما رضایت داشته باشند.