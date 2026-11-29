الحره:

وب‌سایت آمریکایی الحره گزارش داد که دولت فدرال عراق در چارچوب تلاش برای انتقال مدیریت نفت و گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان به نهادهای فدرال، مطالباتی مشابه خواسته‌های دمشق از نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) را از اربیل مطرح کرده است.

کردپرس

وب‌سایت آمریکایی «الحرة» گزارش داد که دولت فدرال عراق مطالباتی مشابه خواسته‌های دولت سوریه از نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) را از اقلیم کردستان مطرح کرده است؛ مطالباتی که به‌ویژه بر انتقال مدیریت منابع نفتی و گذرگاه‌های مرزی اقلیم به نهادهای فدرال متمرکز است.

این وب‌سایت در گزارشی نوشت که چند ماه پس از توافق برای ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در نهادهای دولتی سوریه و واگذاری مدیریت میادین نفتی و گذرگاه‌های مرزی تحت کنترل این نیروها به دمشق، اقلیم کردستان عراق نیز با درخواست‌های مشابهی از سوی بغداد مواجه شده است؛ موضوعی که در سایه نشانه‌های تغییر رویکرد آمریکا در قبال روابط دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان مطرح می‌شود.

بر اساس این گزارش، تصمیم‌های علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، برای انتقال مدیریت نفت و گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان به نهادهای فدرال، نگرانی‌هایی را در اقلیم درباره تکرار تجربه سوریه ایجاد کرده است.

این نگرانی‌ها به‌ویژه پس از آن افزایش یافته که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، حمایت خود را از تلاش‌های زیدی برای اعمال حاکمیت دولت در سراسر عراق اعلام کرده است. همچنین تام باراک، فرستاده آمریکا که نظارت بر توافق ادغام قسد را برعهده داشت، پرونده عراق را نیز از نزدیک دنبال می‌کند.

در همین زمینه، عبدالأمیر تعیبان، مشاور نخست‌وزیر عراق، از وجود یک رویکرد بین‌المللی برای تقویت جایگاه بغداد خبر داده است؛ اظهاراتی که به‌عنوان نشانه‌ای از جهت‌گیری دولت عراق برای کنترل گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان مطرح شده است.