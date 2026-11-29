به گزارش کردپرس از ایرنا؛ مرتضی محمدپور روز یکشنبه در جلسه شورای نهضت سوادآموزی مهاباد اظهار کرد: نرخ باسوادی در آذربایجان غربی براساس نتایج سرشماری از ۳۷ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۹۱ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده و برآوردها نشان می‌دهد این شاخص در سال جاری از ۹۶ درصد فراتر رود.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی از نظر نرخ سوادآموزی همچنان در رده‌های پایین کشور قرار دارد، اضافه کرد: ارتقای جایگاه استان در این شاخص نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شناسایی افراد بی‌سواد و کم‌سواد، اجرای برنامه‌های هدفمند و پیگیری مستمر فعالیت‌های آموزشی است.

وی ادامه داد: در همین راستا ۱۱۵ پایگاه آموزشی ویژه بزرگسالان در مدارس استان در نظر گرفته شده است تا مدیران و عوامل آموزشی در شیفت دوم مدارس، برنامه‌های مرتبط با سوادآموزی و آموزش مهارت‌های مورد نیاز جامعه را اجرا کنند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با تاکید بر ضرورت گسترش فرصت‌های یادگیری برای گروه‌های مختلف جامعه بیان کرد: فراهم کردن زمینه آموزش برای بزرگسالان و افرادی که به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند، در کنار ارتقای مهارت‌های کاربردی، از جمله محورهای فعالیت در حوزه سوادآموزی است.

محمدپور اظهار کرد: سوادآموزی تنها به یادگیری خواندن و نوشتن محدود نمی‌شود و توسعه توانایی‌های افراد در زندگی روزمره، افزایش آگاهی اجتماعی و فراهم کردن زمینه مشارکت موثرتر در جامعه نیز از اهداف این برنامه‌ها به شمار می‌رود.

وی گفت: ارتقای نرخ سوادآموزی از شاخص‌های مهم توسعه استان بوده و تحقق این هدف به همکاری دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت مدارس و استمرار برنامه‌های آموزشی نیاز دارد.