به گزارش کردپرس، رسول بابایان صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر ۶۹ هزار و ۵۶۷ نفر از افراد دارای معلولیت در استان تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که از این تعداد، ۵۷ هزار و ۷۱۳ نفر مستمری دریافت می‌کنند.

وی افزود: مجموع افراد تحت پوشش بهزیستی استان با احتساب اعضای خانوار، به حدود ۲۸۷ هزار نفر می‌رسد و حدود ۹۰ هزار نفر نیز به‌عنوان جامعه هدف از خدمات این سازمان بهره‌مند هستند.

بابایان با اشاره به فعالیت مراکز توانبخشی در استان گفت: ۳۳ مرکز شبانه‌روزی و دائم در حوزه توانبخشی فعالیت می‌کنند که ۱۳ مرکز به نگهداری سالمندان اختصاص دارد و سایر مراکز به افراد دارای بیماری‌های روانی، جسمی و حرکتی خدمات ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲ هزار و ۱۵۵ نفر در مراکز توانبخشی استان نگهداری می‌شوند و در مجموع حدود ۶۹ هزار نفر از خدمات معاونت توانبخشی بهزیستی بهره‌مند هستند.

٦٥٠ کودک در آذربایجان غربی در انتظار عینک هستند

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این سازمان بیان کرد: تاکنون غربالگری شنوایی ۴۸ هزار کودک سه تا پنج سال در استان انجام شده است. همچنین ۱۱۷ هزار و ۷۴۰ کودک نیز در برنامه غربالگری بینایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به نیاز برخی کودکان به خدمات بینایی‌سنجی و عینک گفت: در حال حاضر ۶۵۰ کودک در استان در انتظار دریافت عینک هستند.

بابایان با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت تصریح کرد: سازمان بهزیستی متولی پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت است، اما تحقق این حقوق بدون همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست و دستگاه‌ها باید به‌عنوان بازوی کمکی بهزیستی عمل کنند.

وضعیت مناسب سازی معابر و حمل و نقل عمومی مطلوب نیست

وی با انتقاد از وضعیت مناسب‌سازی معابر و حمل‌ونقل عمومی افزود: شهرداری‌ها باید در زمینه مناسب‌سازی محیط شهری اقدامات جدی‌تری انجام دهند، اما متأسفانه در این حوزه حرکت قابل‌توجهی مشاهده نمی‌شود. مناسب‌سازی اتوبوس‌ها و همچنین همکاری سازمان نظام مهندسی در اجرای ضوابط دسترس‌پذیری از جمله دغدغه‌های جدی ماست.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی تأکید کرد: افراد دارای معلولیت باید از حقوق برابر و فرصت‌های یکسان در جامعه برخوردار باشند و دسترسی به امکانات و خدمات عمومی نباید برای این افراد محدودیت ایجاد کند.

اعتبار مورد نیاز حوزه مسکن توانخواهان ترزیق نشده است

وی با اشاره به چالش‌های حوزه توانمندسازی اظهار کرد: اشتغال، توانمندسازی و تأمین مسکن از مهم‌ترین مطالبات افراد دارای معلولیت است، اما در حوزه مسکن تاکنون اعتبار موردنیاز به میزان لازم تزریق نشده است.

بابایان با اشاره به محدودیت اشتغال برای افراد دارای معلولیت شدید و بسترگرا گفت: برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اشتغال متناسب با شرایط این افراد، زمینی به مساحت ۴.۵ هکتار در جاده شهید کلانتری خریداری شده است تا با اجرای طرح مزرعه خورشیدی، زمینه ایجاد درآمد و اشتغال فراهم شود. این طرح به‌عنوان دومین طرح از این نوع در استان مطرح است.

٣٤ کودک در شرایط جنگی نزد خانواده هایشان برگشتند

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت مراکز حوزه سلامت اجتماعی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲۲ مرکز نگهداری در این حوزه فعالیت دارند که ۳۰۹ کودک در آن‌ها نگهداری می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازگشت کودکان به محیط خانواده افزود: ۳۴ کودک در شرایط جنگی به خانواده‌های زیستی خود تحویل داده شدند.

بابایان بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، فشهرداری‌ها و سایر نهادهای مسئول برای ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت تأکید کرد و خواستار توجه جدی‌تر به حقوق، دسترس‌پذیری، اشتغال و تأمین مسکن این قشر شد.