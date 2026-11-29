به گزارش کردپرس، نیروهای رژیم صهیونیستی روز شنبه ۲۸ نوامبر وارد چند روستا در حومه مرکزی استان قنیطره در جنوب سوریه شدند و با ایجاد سه ایست بازرسی، رفت‌وآمد ساکنان این مناطق را تحت کنترل قرار دادند.

به نوشته رسانه‌های محلی سوریه، این تحرکات روستاهای العجرف، سمدانیه شرقی، السعیده و تل‌کروم را دربر گرفت. نیروهای اسرائیلی در جریان این عملیات، سه ایست بازرسی نظامی ایجاد کردند و خودروها و افرادی را که از این مسیرها عبور می‌کردند، مورد بازرسی قرار دادند.

به گفته این رسانه‌ها، نخستین ایست بازرسی در نزدیکی مخزن آب تخریب‌شده در روستای سمدانیه شرقی، دومین ایست بازرسی در روستای المشیریفه و سومین ایست بازرسی در غرب شهرک ام‌باطنه ایجاد شد.

هم‌زمان با این تحرکات نظامی، نیروهای اسرائیلی مسیرهای منتهی به سد المنطره را نیز مسدود کردند. آن‌ها با نصب سیم خاردار در اطراف این منطقه، راه‌های ارتباطی سد با روستاهای مجاور و زمین‌های کشاورزی را بستند و مانع دسترسی ساکنان و کشاورزان به این مناطق شدند.

خبرنگار روزنامه «عنب بلدی» در قنیطره نیز گزارش داد که مسیر مسدودشده در امتداد بالای سد قرار دارد و بر منطقه اطراف آن اشراف دارد. به گفته این خبرنگار، یک پایگاه نظامی اسرائیل نیز در نزدیکی این منطقه قرار دارد.

سد المنطره بزرگ‌ترین سد استان قنیطره محسوب می‌شود و ظرفیت ذخیره‌سازی آن حدود ۴۰ میلیون مترمکعب آب است. این سد نقش مهمی در تأمین منابع آبی و پشتیبانی از فعالیت‌های کشاورزی در این استان و مناطق اطراف آن دارد.

این تحرکات در ادامه حضور و عملیات نظامی مکرر نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه صورت گرفت؛ اقداماتی که طی ماه‌های گذشته با ورود به روستاها، ایجاد ایست‌های بازرسی، بازرسی خانه‌ها، بازداشت ساکنان و محدودکردن رفت‌وآمد غیرنظامیان همراه بوده است.