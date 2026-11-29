سرویس جهان- متیو بویل، از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به دونالد ترامپ، و مارک لوین، مجری فاکس‌نیوز، خواستار بررسی و نظارت بیشتر بر عملکرد تام باراک شده‌اند. این موضع‌گیری‌ها پس از انتشار گزارش‌هایی درباره نقش او در افزایش فشار دولت عراق بر اقلیم کردستان و هم‌زمان با طرح پرسش‌هایی درباره روابط تجاری وی مطرح شده است.

به گزارش کردپرس، انتقادهای دو چهره بانفوذ جریان محافظه‌کار آمریکا از تام باراک، سفیر ایالات متحده در ترکیه و فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره نقش او در تشویق دولت عراق به افزایش کنترل بر اقلیم کردستان، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. این انتقادها در حالی مطرح می‌شود که هم‌زمان پرسش‌هایی درباره ارتباطات تجاری باراک و نقش دیپلماتیک او در طرح‌های انتقال نفت منطقه مطرح شده و برخی از نزدیکان جریان «ماگا» خواستار بررسی عملکرد و روابط اقتصادی او شده‌اند.

به گزارش روزنامه یونانی «تو ویما» در ۲۹ نوامبر، متیو بویل، رئیس دفتر واشنگتن وب‌سایت خبری بریتبارت، و مارک لوین، مجری شبکه فاکس‌نیوز و چهره شناخته‌شده رسانه‌های محافظه‌کار آمریکا، در روزهای گذشته خواستار بررسی دقیق‌تر عملکرد تام باراک شده‌اند. این انتقادها پس از آن شدت گرفت که گزارش‌هایی درباره تشویق بغداد از سوی باراک برای اقدام علیه اداره اقلیم کردستان منتشر شد؛ اقدامی که در ادامه به دستور دولت عراق برای افزایش کنترل بر گذرگاه‌های مرزی و برخی میدان‌های نفتی تحت مدیریت مقامات کردستان انجامید.

متیو بویل روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس، تام باراک را به ارتباط احتمالی با منافع اقتصادی در پروژه‌های خط لوله نفتی خاورمیانه متهم کرد و خواستار تحقیق رسانه‌ها و کنگره آمریکا درباره عملکرد او شد. بویل در یکی از پیام‌های خود هشدار داد که این موضوع می‌تواند به رسوایی بزرگی تبدیل شود و ادامه حمایت دونالد ترامپ از باراک، هزینه سیاسی آن را افزایش دهد.

مارک لوین نیز با بازنشر پیام بویل، خواستار برکناری باراک و نظارت دقیق بر فعالیت‌های او شد. اهمیت این انتقادها از آن جهت است که هر دو چهره از حامیان دیرینه دونالد ترامپ به شمار می‌روند و به محافل سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به دولت او دسترسی دارند. با این حال، هیچ‌یک از آنها ادعا نکرده‌اند که مواضعشان بازتاب‌دهنده نظر مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا است.

بویل در حالی خواستار بررسی عملکرد باراک شده که پیش‌تر نیز درباره روابط و فعالیت‌های تجاری او پرسش‌هایی مطرح شده بود. خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی در ۹ اکتبر، ارتباطات تجاری باراک با یک شرکت سرمایه‌گذاری به نام تی‌آی کپیتال و نقش این شرکت در طرح پیشنهادی احداث خط لوله انتقال نفت از کرکوک عراق به بندر بانیاس سوریه را بررسی کرده بود.

این پروژه که ارزش آن حدود ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده، قرار است مسیر جایگزینی برای صادرات نفت عراق فراهم کند و وابستگی این کشور به تنگه هرمز را کاهش دهد. رویترز گزارش داد که باراک از مشارکت تی‌آی کپیتال در این طرح حمایت کرده و با زیاد غندور، بنیان‌گذار این شرکت، روابط تجاری دیرینه داشته است.

بر اساس اسناد مالی ارائه‌شده از سوی باراک در مارس ۲۰۲۵، او در یک سرمایه‌گذاری ملکی در نزدیکی سان‌فرانسیسکو که مدیریت آن بر عهده تی‌آی کپیتال بود، منافع مالی داشته است. این اسناد از توافقی حکایت دارد که به باراک امکان می‌داد در صورت عبور سود سرمایه‌گذاری از نرخ مشخصی، ۲۰ درصد از سود مازاد را دریافت کند.

رویترز با استناد به نظر کارشناسان پیشین حوزه اخلاق دولتی آمریکا، درباره احتمال تعارض میان فعالیت‌های دیپلماتیک باراک و روابط تجاری او پرسش‌هایی مطرح کرد. این کارشناسان یادآور شدند که حتی در نبود منفعت مالی مستقیم از یک پروژه، مقررات مربوط به بی‌طرفی مقام‌های دولتی ممکن است در موارد مرتبط با شرکای تجاری آنان اعمال شود. رویترز همچنین گزارش داد که بر اساس اسناد دفتر اخلاق دولتی آمریکا، باراک برای ارتباطات خود با تی‌آی کپیتال در ارتباط با پروژه خط لوله، معافیت رسمی از مقررات تعارض منافع دریافت نکرده بود.

با این حال، رویترز شواهدی پیدا نکرد که نشان دهد باراک قرار است از اجرای این پروژه خط لوله سود مالی مستقیم به دست آورد. وزارت خارجه آمریکا نیز در واکنش به گزارش‌های پیشین اعلام کرده بود که باراک هیچ وابستگی، نقش یا منفعت مالی در این پروژه ندارد و مواضع عمومی او درباره خط لوله با سیاست دیرینه واشنگتن در حمایت از همکاری‌های انرژی منطقه‌ای مطابقت دارد. این وزارتخانه همچنین تأکید کرده بود که باراک مقررات اخلاقی مربوط به فعالیت مقام‌های دولتی را رعایت می‌کند.

انتقادهای اخیر از باراک در شرایطی مطرح می‌شود که دولت عراق به ریاست علی الزیدی در روزهای گذشته اقداماتی را برای افزایش کنترل دولت فدرال بر گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان و میدان‌های نفتی واقع در مناطق مورد مناقشه آغاز کرده است. بغداد این اقدامات را با هدف مقابله با قاچاق نفت توجیه می‌کند، اما رهبران اقلیم کردستان آنها را تلاشی برای محدود کردن اختیارات قانونی این منطقه و تضعیف جایگاه خودگردانی آن در چارچوب قانون اساسی عراق می‌دانند.

پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه تام باراک دولت عراق را به اتخاذ چنین اقداماتی تشویق کرده است، بویل این ادعاها را در شبکه اجتماعی ایکس مطرح کرد. او همچنین مدعی شد که باراک ممکن است از طرح‌های خط لوله نفتی در منطقه منافع اقتصادی به دست آورد؛ ادعایی که تاکنون شواهد مستقلی برای اثبات آن ارائه نشده است.

دونالد ترامپ نیز روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، از تلاش‌های علی الزیدی برای اعمال اقتدار دولت مرکزی در سراسر عراق، مقابله با قاچاق نفت، مبارزه با فساد و قرار گرفتن همه سلاح‌ها تحت کنترل انحصاری دولت حمایت کرد. در این پیام اشاره‌ای به ساختار فدرال عراق یا جایگاه قانون اساسی اقلیم کردستان نشده بود.

با این حال، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تحولات اخیر، بار دیگر حمایت واشنگتن از «عراق مستقل، متحد و فدرال» و «اقلیم کردستان باثبات و برخوردار از رفاه» در چارچوب عراق را مورد تأکید قرار داد و حل اختلافات اربیل و بغداد از طریق گفت‌وگو و بر اساس قانون اساسی این کشور را خواستار شد.

تام باراک همچنین ظاهراً تلاش کرده است از گسترش تنش‌ها جلوگیری کند. شبکه رووداو گزارش داد که او در تماس تلفنی با مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، پیشنهاد میانجیگری میان اربیل و بغداد را مطرح کرده و از علی الزیدی خواسته است گزینه اقدام نظامی علیه اقلیم کردستان را منتفی بداند.

با این وجود، حمایت علنی ترامپ از مواضع دولت عراق با انتقاد ویکتوریا تیلور، معاون پیشین دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور عراق و ایران و مدیر کنونی برنامه عراق و پروژه سوریه در شورای آتلانتیک، روبه‌رو شد. تیلور موضع رئیس‌جمهور آمریکا را اقدامی شبیه «انداختن نارنجک در میانه اختلافات» توصیف کرد و هشدار داد که جانبداری آشکار واشنگتن از بغداد، امکان دستیابی به توافق از طریق مذاکره را دشوارتر کرده و اعتبار آمریکا به‌عنوان میانجی را تضعیف می‌کند.

تیلور همچنین یادآور شد که حمایت از اقلیم کردستان قدرتمند در چارچوب عراق فدرال، طی سال‌های گذشته از پشتیبانی دوحزبی در واشنگتن برخوردار بوده است. او در عین حال تأکید کرد که مسائل مربوط به میزان فروش نفت اقلیم کردستان و نحوه مصرف درآمدهای آن باید از طریق مذاکره حل شود و نباید با فعالیت شبکه‌های غیرقانونی نفتی مرتبط با گروه‌های مسلح در جنوب عراق یکسان تلقی شود.

یکی از محورهای اصلی انتقادها از تام باراک، رویکرد او در قبال ساختار سیاسی و نظامی مناطق کردنشین سوریه است. باراک از مدافعان اصلی ادغام نیروهای کرد در ساختار دولت مرکزی سوریه بوده و در مواضع عمومی خود با فدرالیسم به‌عنوان الگوی اداره این کشور مخالفت کرده است. این رویکرد در شرایطی دنبال شده که دولت مرکزی عراق، با استناد به اختیارات خود، برای افزایش کنترل بر منابع اقتصادی و گذرگاه‌های اقلیم کردستان تلاش می‌کند؛ منطقه‌ای که برخلاف مناطق کردنشین سوریه، جایگاه خودگردانی آن در قانون اساسی عراق به رسمیت شناخته شده است.

رناد منصور، مدیر برنامه ابتکار عراق در مؤسسه چتم‌هاوس، نیز در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک‌تایمز گفته است رویکرد دولت ترامپ و به‌ویژه تام باراک، به سیاستمداران عراقی که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت در دولت مرکزی هستند، انگیزه داده است.

در همین حال، بویل مدعی شده است که اقدامات باراک به اتحاد بیشتر احزاب کردستان عراق منجر شده است. او پس از دیدار هیئت‌های ارشد حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در سلیمانیه و توافق آنها برای ارائه موضعی مشترک در مذاکرات پیش‌رو با بغداد، این نزدیکی را پیامد ناخواسته رویکرد باراک توصیف کرد. دو حزب اصلی اقلیم کردستان در شرایطی برای هماهنگی مواضع خود تلاش می‌کنند که اختلافات داخلی آنها در ماه‌های گذشته بر توانایی اقلیم برای مقابله با فشارهای دولت مرکزی تأثیر گذاشته بود.

روزنامه تو ویما همچنین گزارش داده است که یک روزنامه بزرگ آمریکایی در حال آماده‌سازی گزارش تحقیقی دیگری درباره تام باراک است، هرچند زمان انتشار آن مشخص نیست. در عین حال، تاکنون نشانه علنی از کاهش اعتماد دونالد ترامپ به سفیر آمریکا در ترکیه مشاهده نشده و درخواست‌های مطرح‌شده برای تحقیق درباره او نیز به اعلام رسمی آغاز تحقیقات کنگره منجر نشده است.

با این حال، تحولات سیاسی واشنگتن می‌تواند موقعیت باراک را پیچیده‌تر کند. انتظار می‌رود دموکرات‌ها از ژانویه کنترل هر دو مجلس کنگره را در اختیار بگیرند و این موضوع امکان نظارت و پیگیری پرونده‌های مرتبط با فعالیت‌های او را افزایش دهد. افزون بر این، بخشی از چهره‌های جریان «ماگا» از هم‌اکنون به انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ و آینده سیاسی جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، توجه دارند و نگران‌اند که حواشی مربوط به عملکرد باراک به یک هزینه سیاسی برای ونس تبدیل شود.