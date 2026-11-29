سرویس جهان- در حالی که آمریکا و کشورهای اروپایی همچنان بر حمایت از عراق فدرال و حقوق قانونی اقلیم کردستان تأکید می‌کنند، تحولات اخیر از کاهش تمایل غرب به دفاع عملی از موقعیت سیاسی و امنیتی کردها حکایت دارد. این روند با تقویت موقعیت دولت مرکزی عراق، خروج نیروهای نظامی غرب و تشدید اختلافات داخلی اقلیم شتاب گرفته است.

به گزارش کردپرس، مواضع دولت‌های غربی، نهادهای بین‌المللی، رسانه‌ها و اندیشکده‌های آمریکایی و اروپایی در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که نگاه غرب به کردهای عراق در حال ورود به مرحله‌ای متفاوت است. اگرچه آمریکا و کشورهای اروپایی همچنان بر حفظ عراق متحد و فدرال و رعایت جایگاه قانونی اقلیم کردستان تأکید می‌کنند، اما شواهد سیاسی و امنیتی نشان می‌دهد که تمایل آنها برای مداخله مستقیم در اختلافات اربیل و بغداد و دفاع عملی از توازن قدرت میان دولت مرکزی و اقلیم کاهش یافته است. هم‌زمان، تقویت اقتدار دولت مرکزی عراق، کنترل منابع نفتی و گذرگاه‌های مرزی، محدود کردن گروه‌های مسلح خارج از فرماندهی دولت و کاهش نفوذ کشورهای همسایه به اولویت‌های اصلی سیاست غرب در عراق تبدیل شده است. تحولات چند هفته اخیر، به‌ویژه موضع دونالد ترامپ درباره اقدامات علی الزیدی و اظهارات تام باراک، نماینده ویژه او در عراق، ترکیه و سوریه این تغییر را آشکارتر کرده است. با این حال، می توان گفت که سیاست غرب در این خصوص یکپارچه است؛ میان رویکرد دولت آمریکا، مواضع کشورهای اروپایی، دیدگاه دیپلمات‌های سابق و ارزیابی اندیشکده‌ها تفاوت‌های قابل‌توجهی وجود دارد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ در شبکه تروث سوشال از تلاش‌های علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، برای گسترش اقتدار دولت در سراسر کشور، مقابله با قاچاق نفت، پایان دادن به فساد و قرار گرفتن همه سلاح‌ها تحت کنترل انحصاری دولت حمایت کرد. ترامپ همچنین از تلاش‌های الزیدی برای ساختن عراقی متحد، قدرتمند و برخوردار از استقلال در تصمیم‌گیری سیاسی حمایت کرد. اهمیت این موضع در آن است که هم‌زمان با تصمیم دولت عراق برای افزایش کنترل بر گذرگاه‌های مرزی و میدان‌های نفتی تحت مدیریت اقلیم کردستان صادر شد و در عمل، به برنامه دولت مرکزی برای گسترش اختیارات خود پشتوانه سیاسی آمریکا را اعلام داد. اگرچه ترامپ مستقیماً از لغو فدرالیسم یا محدود کردن حقوق قانونی اقلیم سخن نگفت، حمایت او از اقدامات الزیدی در چنین شرایطی این برداشت را تقویت کرد که دولت آمریکا با افزایش تمرکز قدرت در بغداد مخالفت جدی ندارد. رویترز نیز این موضع را حمایت ترامپ از تلاش دولت عراق برای اعمال کنترل بر منابع اقتصادی و امنیتی کشور توصیف کرد و به نگرانی رهبران کردستان از پیامدهای آن پرداخت.

با این حال، وزارت خارجه آمریکا در ۲۸ نوامبر تلاش کرد از شکل‌گیری این برداشت که واشنگتن از حقوق قانونی اقلیم کردستان عقب‌نشینی کرده است جلوگیری کند. سخنگوی این وزارتخانه در پاسخ به پرسش رسانه‌های کردی اعلام کرد: «ایالات متحده از عراق مستقل، متحد و فدرال و اقلیم کردستان عراق باثبات و شکوفا در چارچوب آن حمایت می‌کند. ما از حل مسائل حل‌نشده میان بغداد و اربیل از طریق گفت‌وگو و مطابق با قانون اساسی عراق حمایت می‌کنیم.» این موضع از نظر سیاسی اهمیت دارد؛ زیرا واشنگتن همچنان اقلیم کردستان را بخشی از ساختار فدرال عراق و برخوردار از جایگاه قانونی مشخص می‌داند. تفاوت میان سخنان ترامپ و موضع وزارت خارجه را می‌توان نشانه تلاش دستگاه دیپلماسی آمریکا برای جلوگیری از تشدید بحران و حفظ امکان میانجیگری دانست. در نتیجه، نمی‌توان اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا را به‌تنهایی بیانگر تمام سیاست واشنگتن تلقی کرد؛ اما نمی‌توان از اثر سیاسی آن بر موقعیت اربیل نیز چشم‌پوشی کرد.

تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه رئیس‌جمهور این کشور در امور سوریه و عراق، در نشست مؤسسه چتم‌هاوس در لندن در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶، صریح‌ترین موضع را درباره مسئولیت رهبران کردستان در وضعیت کنونی مطرح کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره تضمین‌های آمریکا برای جلوگیری از تضعیف جایگاه فدرال اقلیم کردستان گفت واشنگتن قصد مداخله مستقیم ندارد و نمی‌تواند اختلافات داخلی عراق و کردستان را به‌جای طرف‌های درگیر حل کند. تام باراک تأکید کرد که آمریکا می‌تواند تشویق، مشاوره و میانجیگری کند، اما رهبران کردستان باید اختلافات خود را حل کنند. او همچنین از حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی خواست اختلافات خانوادگی و جناحی را کنار بگذارند و برای ایجاد یک اقلیم متحد و هماهنگی بیشتر با بغداد اقدام کنند. استفاده تام باراک از عبارت «از این اختلافات عبور کنید» و تأکید او بر اینکه تعیین سرنوشت روابط بغداد و اربیل تصمیم عراقی‌هاست، نشانه روشنی از عدم تمایل واشنگتن به پذیرش مسئولیت مستقیم در تضمین توازن سیاسی اقلیم است. با این حال، تام باراک در ۲۵ نوامبر با مسرور بارزانی تماس گرفت و پیشنهاد میانجیگری میان اربیل و بغداد را مطرح کرد. همچنین منابع روداو گزارش دادند که او از علی الزیدی خواسته است گزینه نظامی را کنار بگذارد. این اقدامات نشان می‌دهد رویکرد او بیشتر بر جلوگیری از درگیری نظامی و حل اختلافات از طریق توافق استوار است، نه بر تضمین موقعیت سیاسی اقلیم در برابر دولت مرکزی.

ویکتوریا تیلور، معاون سابق وزیر خارجه آمریکا در امور عراق و ایران و مدیر ابتکار عراق در شورای آتلانتیک، از منتقدان صریح موضع ترامپ بوده است. او در ۲۷ نوامبر در شبکه ایکس نوشت اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره حمایت از علی الزیدی، مانند انداختن نارنجک در میانه مناقشه بغداد و اربیل است. ویکتوریا تیلور معتقد است حمایت یک‌جانبه از نخست‌وزیر عراق، در شرایطی که دو طرف قرار است برای حل اختلافات مذاکره کنند، تلاش‌های میانجیگرانه آمریکا را تضعیف می‌کند و اعتبار واشنگتن را به‌عنوان میانجی قابل‌اعتماد زیر سؤال می‌برد. او تأکید کرد حمایت از اقلیم کردستان به معنای مخالفت با بغداد نیست و یک اقلیم کردستان قدرتمند و کارآمد هم در راستای منافع آمریکا و هم در راستای منافع عراق قرار دارد. ویکتوریا تیلور در عین حال از تلاش دولت عراق برای مقابله با گروه‌های مسلح حمایت کرد و گفت الزیدی برای پیشبرد این سیاست به همکاری کردها نیاز دارد. او همچنین هشدار داد که نباید مسئله صادرات نفت اقلیم با فعالیت شبکه‌های قاچاق وابسته به گروه‌های مسلح در جنوب عراق یکسان تلقی شود. دیدگاه او نشان‌دهنده بخشی از جریان کارشناسی و دیپلماتیک آمریکا است که ضمن حمایت از اقتدار دولت مرکزی و مقابله با گروه‌های مسلح، تضعیف حقوق فدرال اقلیم را مغایر با منافع راهبردی واشنگتن می‌داند.

زلمای خلیلزاد، سفیر سابق آمریکا در عراق و نماینده پیشین این کشور در سازمان ملل، نیز در ۲۶ نوامبر نسبت به تشدید اختلافات اربیل و بغداد هشدار داد. او در شبکه ایکس نوشت که چند هفته پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، روابط دولت مرکزی و اقلیم کردستان وارد بحران شده است و ادامه این وضعیت می‌تواند به رویارویی خطرناکی میان دو طرف منجر شود. زلمای خلیلزاد تأکید کرد که راه‌حل اختلافات باید در قانون اساسی عراق جست‌وجو شود؛ قانونی که اختیارات انحصاری دولت فدرال، مسئولیت‌های مشترک و صلاحیت‌های مناطق فدرال را از یکدیگر تفکیک کرده است. او پیشنهاد کرد بغداد و اربیل برای اجرای مسئولیت‌های مشترک، نقشه راه مشخصی تدوین کنند و آمریکا نیز که در شکل‌گیری قانون اساسی عراق نقش داشته است، برای دستیابی به این توافق میانجیگری کند. این موضع برخلاف رویکرد عدم مداخله مستقیم تام باراک، بر ضرورت نقش فعال‌تر آمریکا در جلوگیری از تضعیف ساختار فدرال تأکید دارد.

نادین مائنزا، فعال آمریکایی در حوزه حقوق کردها و رئیس پیشین کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی آمریکا، نیز نسبت به پیامدهای موضع ترامپ هشدار داده است. او در ۲۷ نوامبر در شبکه ایکس نوشت که رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است تصویر کاملی از پیامدهای تلاش بغداد برای افزایش قدرت خود در اقلیم کردستان دریافت نکرده باشد. از نظر او، تضعیف خودگردانی اقلیم می‌تواند به سود گروه‌های مخالف آمریکا در عراق تمام شود و نفوذ خارجی را در منطقه‌ای گسترش دهد که طی سال‌های گذشته یکی از شرکای قابل‌اعتماد آمریکا بوده است. او از واشنگتن خواست هم‌زمان با فشار بر دولت عراق برای مهار گروه‌های مسلح، از حقوق اقلیم در چارچوب قانون اساسی حمایت کند و بغداد را به حل اختلافات از طریق گفت‌وگو وادار سازد. این دیدگاه نشان می‌دهد بخشی از فعالان و مدافعان حقوق کردها در آمریکا، مسئله اقلیم را صرفاً یک اختلاف نفتی یا اداری نمی‌دانند و معتقدند تضعیف آن می‌تواند موازنه نفوذ منطقه‌ای را نیز به زیان واشنگتن تغییر دهد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ پس از تماس تلفنی با علی الزیدی، با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، نیز گفت‌وگو کرد. بر اساس اطلاعاتی که از سوی منبعی در کاخ الیزه ارائه شد، مکرون در این تماس از بغداد و اربیل خواست اختلافات خود را از طریق گفت‌وگو و در چارچوب قانون اساسی عراق حل کنند و آمادگی پاریس برای کمک به یافتن راه‌حل را اعلام کرد. دفتر نخست‌وزیری عراق نیز درباره تماس تلفنی روز ۲۸ نوامبر مکرون با علی الزیدی اعلام کرد که رئیس‌جمهور فرانسه از برنامه اصلاحات دولت عراق حمایت کرده است. این رویکرد نشان می‌دهد پاریس در مقایسه با واشنگتن تلاش می‌کند ارتباط سیاسی خود را با هر دو طرف حفظ کند و از طریق میانجیگری مانع تشدید بحران شود. فرانسه در سال‌های گذشته نیز روابط نزدیکی با اقلیم کردستان داشته و در مبارزه با داعش از نیروهای پیشمرگه حمایت کرده است. با این حال، سیاست پاریس همچنان در چارچوب حفظ وحدت عراق و اجرای قانون اساسی تعریف می‌شود و نشانه‌ای از حمایت فرانسه از استقلال اقلیم یا مقابله مستقیم با دولت مرکزی مشاهده نمی‌شود.

اتحادیه اروپا نیز در موضع‌گیری‌های اخیر بر حل اختلافات بغداد و اربیل از طریق گفت‌وگو تأکید کرده است. سخنگوی این اتحادیه در ۲۸ نوامبر اعلام کرد که بروکسل تحولات عراق را با دقت دنبال می‌کند و از دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان می‌خواهد اختلافات خود را از طریق گفت‌وگوی سازنده حل کنند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در ۱۵ مه ۲۰۲۶ پس از تشکیل دولت علی الزیدی، حمایت این اتحادیه از وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی عراق را مجدداً اعلام کرده بود. در مجموع، سیاست اتحادیه اروپا بر حفظ ثبات عراق و جلوگیری از تشدید اختلافات استوار است. با این حال، بروکسل تاکنون مشخص نکرده است که در صورت ادامه اقدامات یک‌جانبه بغداد و محدود شدن اختیارات قانونی اقلیم، از چه ابزارهایی برای دفاع از ساختار فدرال استفاده خواهد کرد. بنابراین، حمایت اتحادیه اروپا از اقلیم در شرایط کنونی بیشتر ماهیتی سیاسی و دیپلماتیک دارد و هنوز به تعهد عملی برای جلوگیری از تمرکز یک‌جانبه قدرت در بغداد تبدیل نشده است.

بریتانیا از نظر سیاسی و تاریخی یکی از کشورهای مهم در روابط خارجی اقلیم کردستان است. دولت این کشور همچنان جایگاه فدرال اقلیم را در چارچوب قانون اساسی عراق به رسمیت می‌شناسد، اما اولویت امنیتی لندن بیشتر بر تقویت نهادهای دولت مرکزی و انتقال مسئولیت مبارزه با داعش به نیروهای عراقی متمرکز شده است. وزارت دفاع بریتانیا در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ پایان مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی علیه داعش در عراق را اعلام کرد و گفت نیروهای امنیتی عراق و پیشمرگه شکست حاکمیت داعش بر منطقه ای خاص را تثبیت کرده‌اند و اکنون برای پذیرش مسئولیت اصلی امنیت کشور آماده‌اند. هم‌زمان، گزارش رسمی دفتر پارلمان انگلیس در سپتامبر ۲۰۲۶ درباره وضعیت مخالفان سیاسی در اقلیم کردستان، ضمن تأکید بر جایگاه قانونی و فدرال این منطقه، به سلطه طولانی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بر نهادهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و رسانه‌ای و همچنین مواردی از برخورد با مخالفان و فعالان اشاره کرده است. این گزارش همچنین ناتوانی دو حزب در تشکیل دولت جدید و استمرار بن‌بست سیاسی را از عوامل بی‌ثباتی داخلی اقلیم دانسته است. در نتیجه، لندن از یک سو از حفظ جایگاه قانونی اقلیم حمایت می‌کند و از سوی دیگر، مشکلات حکمرانی و ساختار سیاسی داخلی آن را یکی از موانع اصلی توسعه روابط و استمرار حمایت خارجی می‌داند.

در پارلمان بریتانیا نیز تلاش‌هایی برای جلب توجه دولت این کشور به بحران روابط بغداد و اربیل صورت گرفته است. گروه بین‌حزبی پارلمانی درباره کردها و اقلیم کردستان، در کنار برخی نهادهای مدنی و کارشناسی بریتانیا، خواستار استفاده لندن از روابط دیپلماتیک خود با بغداد و اربیل برای جلوگیری از تشدید اختلافات شده است. مرکز پیشرفت کردها، یک نهاد مدافع حقوق و منافع کردها در بریتانیا، در ۲۶ نوامبر از دولت این کشور خواست با استفاده از روابط خود با دو طرف، برای جلوگیری از تشدید تنش بر سر گذرگاه‌های مرزی و میدان‌های نفتی میانجیگری کند. این مرکز تأکید کرد که هرگونه توافق باید جایگاه قانون اساسی اقلیم را به رسمیت بشناسد. این دیدگاه‌ها نشان‌دهنده وجود ظرفیت حمایت سیاسی از اقلیم در جامعه مدنی و بخشی از محافل پارلمانی بریتانیاست، اما باید میان این مواضع و سیاست رسمی دولت لندن تمایز قائل شد؛ زیرا هنوز نشانه‌ای از تعهد دولت بریتانیا به اعمال فشار بر بغداد برای توقف اقدامات مورد اعتراض اربیل وجود ندارد.

آلمان نیز در سال‌های گذشته از مهم‌ترین شرکای امنیتی و اقتصادی اقلیم کردستان بوده است. برلین در مبارزه با داعش، آموزش و تجهیز پیشمرگه و کمک به بازسازی مناطق آزادشده نقش داشته و از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۳.۶ میلیارد یورو کمک بشردوستانه و تثبیت امنیتی به عراق ارائه کرده است. وزارت خارجه آلمان در ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ اعلام کرد که هدف اصلی این کمک‌ها تقویت ثبات، تنوع‌بخشی به اقتصاد و افزایش ظرفیت دولت عراق است. با این حال، آلمان نیز در حال انتقال همکاری امنیتی خود به چارچوب جدیدی است که محور آن دولت مرکزی عراق خواهد بود. نیروهای نظامی آلمان در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، پس از آنکه دولت عراق با ادامه استقرار آنها موافقت نکرد، این کشور را ترک کردند. دولت آلمان در موضع‌گیری‌های خود از تلاش علی الزیدی برای خلع سلاح گروه‌های مسلح حمایت کرده و اعلام کرده است همکاری با عراق از طریق روابط دیپلماتیک و مشاوره امنیتی ادامه خواهد یافت. با وجود تداوم فعالیت کنسولگری آلمان در اربیل و سابقه همکاری با پیشمرگه، تاکنون نشانه‌ای از تعهد جدید برلین برای تضمین اختیارات سیاسی و امنیتی اقلیم در برابر بغداد مشاهده نشده است.

کانادا نیز در چارچوب بازتنظیم سیاست نظامی خود در خاورمیانه، عملیات جدیدی با عنوان آمارنا را جایگزین مأموریت‌های قبلی کرده است. وزارت دفاع کانادا اعلام کرده است که در این چارچوب، حمایت از مأموریت ناتو در عراق، همکاری دفاعی با کشورهای منطقه و تقویت ظرفیت‌های امنیتی در اردن و لبنان ادامه خواهد یافت. این سیاست نشان می‌دهد اتاوا همچنان از ثبات عراق و مقابله با تروریسم حمایت می‌کند، اما همکاری‌های آن بیشتر از طریق نهادهای رسمی دولت عراق و مأموریت ناتو دنبال می‌شود و تعهد امنیتی مستقلی برای دفاع از اقلیم کردستان اعلام نشده است.

استرالیا پس از پایان عملیات نظامی «اوکرا» در دسامبر ۲۰۲۴، حضور مستقیم خود در ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش در عراق و سوریه را خاتمه داد. دولت استرالیا اعلام کرد این عملیات به تقویت توان نیروهای امنیتی عراق برای مقابله مستقل با داعش کمک کرده و ادامه همکاری با شرکای منطقه‌ای از مسیرهای دیگر دنبال خواهد شد. بنابراین، استرالیا در وضعیت کنونی از نظر نظامی و سیاسی نقش مستقلی در بحران روابط بغداد و اربیل ایفا نمی‌کند و موضع رسمی جداگانه‌ای درباره اقدامات اخیر دولت عراق علیه اختیارات اقلیم منتشر نکرده است.

نیوزیلند نیز از سال ۲۰۱۴ در عملیات چندملیتی «گالانت فینیکس» مشارکت داشته است؛ عملیاتی اطلاعاتی که هدف آن تبادل اطلاعات درباره تهدیدهای تروریستی و تحرکات نیروهای خارجی است. نیروهای نیوزیلندی مشارکت‌کننده در این عملیات در اردن مستقر هستند و فعالیت آنها به‌معنای حضور نظامی یا تعهد امنیتی مستقیم به اقلیم کردستان نیست. در منابع عمومی بررسی‌شده نیز موضع سیاسی مستقلی از دولت نیوزیلند درباره اختلافات اخیر اربیل و بغداد مشاهده نشده است.

سازمان ملل متحد در مقایسه با گذشته، ظرفیت سیاسی کمتری برای مداخله در اختلافات اربیل و بغداد دارد. مأموریت هیئت مساعدت سازمان ملل در عراق، موسوم به یونامی، پس از بیش از دو دهه فعالیت در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ پایان یافت. یونامی در سال‌های گذشته در گفت‌وگوهای سیاسی، آشتی ملی، انتخابات، اصلاحات حقوقی و حل اختلافات میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان نقش داشت. پس از پایان این مأموریت، فعالیت سازمان ملل در عراق از طریق دفتر هماهنگ‌کننده مقیم و تیم کشوری این سازمان ادامه یافته و تمرکز بیشتری بر توسعه، خدمات عمومی، حقوق بشر و تقویت نهادهای حکومتی پیدا کرده است. سازمان ملل در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶ نیز در واکنش به تنش‌های تازه میان اربیل و بغداد، طرفین را به گفت‌وگو دعوت کرد و بر ضرورت حل اختلافات تأکید داشت. با این حال، با پایان ماموریت یونامی، اقلیم کردستان دیگر از یک مأموریت سیاسی ویژه سازمان ملل برای تسهیل مستمر گفت‌وگوهای ملی برخوردار نیست؛ موضوعی که در شرایط افزایش اختلافات بر سر اختیارات فدرال و منابع اقتصادی اهمیت دارد.

ناتو نیز سیاست خود در عراق را بر تقویت نهادهای امنیتی دولت مرکزی متمرکز کرده است. مأموریت ناتو در عراق از سال ۲۰۱۸ و به درخواست دولت فدرال آغاز شد و هدف آن آموزش، مشاوره و اصلاح ساختار نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی عراق است. این مأموریت وزارت دفاع، وزارت کشور، پلیس فدرال و نهادهای امنیتی وابسته به نخست‌وزیری عراق را در بر می‌گیرد و فعالیت‌های آن با موافقت دولت مرکزی انجام می‌شود. ناتو در مارس ۲۰۲۶ و در واکنش به شرایط امنیتی منطقه، نیروهای مأموریت خود را به فرماندهی مشترک این سازمان در ناپل ایتالیا منتقل کرد، اما همکاری های مشورتی ادامه یافت. این سازمان در ۵ نوامبر ۲۰۲۶ نیز در گفت‌وگوی سیاسی سطح بالا با مقام‌های عراقی بر تداوم همکاری و تقویت نهادهای امنیتی عراق تأکید کرد. اهمیت این موضوع برای اقلیم کردستان در تفاوت میان مأموریت ناتو و همکاری پیشین ائتلاف بین‌المللی با پیشمرگه است؛ زیرا ناتو در چارچوب مأموریت فعلی خود، ساختار مستقلی برای آموزش و حمایت از پیشمرگه به‌عنوان نیروی نظامی یک منطقه فدرال ندارد و آموزش نیروهای امنیتی عراق را به نیروهایی محدود می‌کند که تحت کنترل مستقیم و مؤثر دولت مرکزی قرار دارند.

آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نیز در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ دو گزارش جدید درباره وضعیت سیاسی، امنیتی، حقوق بشری و اجتماعی عراق منتشر کرد. این گزارش‌ها از ناتمام ماندن تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴، اختلافات حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بر سر ترکیب کابینه و تقسیم مناصب سیاسی و اداری و ادامه اداره اقلیم با دولت موقت سخن می‌گویند. در کنار این مسائل، گزارش‌ها به وضعیت مخالفان سیاسی، برخورد با روزنامه‌نگاران و فعالان و مشکلات امنیتی در برخی مناطق نیز پرداخته‌اند. اهمیت ارزیابی آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا در آن است که وضعیت اقلیم را نه صرفاً از زاویه اختلاف با بغداد، بلکه از منظر حکمرانی، امنیت شهروندان و وضعیت حقوق بشر بررسی می‌کند. البته این آژانس نهادی کارشناسی و اطلاعاتی در ساختار اتحادیه اروپاست و گزارش‌های آن را لزوما موضع رسمی سیاست خارجی بروکسل تلقی نمی شود.

وینتروپ راجرز، پژوهشگر مؤسسه چتم‌هاوس، در مقاله‌ای در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ با عنوان «اختلاف احزاب کردستان عراق خطر تضعیف خودگردانی اقلیم کردستان را افزایش می‌دهد» هشدار داد که ناتوانی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در تشکیل دولت جدید، اقلیم را به سمت تقسیم عمیق و احتمالاً ماندگار سوق می‌دهد. او معتقد است شرکای سنتی اقلیم در اروپا و آمریکا از ناکارآمدی سیاسی و تداوم بن‌بست حکومتی ناامید شده‌اند و دیگر تمایلی ندارند مانند گذشته نقش میانجی و داور را در اختلافات داخلی دو حزب ایفا کنند. از نظر این پژوهشگر، ادامه چندپارگی سیاسی می‌تواند زمینه مداخله بیشتر کشورهای همسایه را فراهم کند و دستاوردهای خودگردانی کردها را در معرض خطر قرار دهد. این تحلیل یکی از صریح‌ترین ارزیابی‌های محافل کارشناسی غرب درباره رابطه میان ضعف داخلی اقلیم و کاهش تمایل دولت‌های غربی به حمایت سیاسی از آن است.

مؤسسه یینسا در گزارشی در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ به قلم جیران اوزجان، پژوهشگر امور کردهای این مؤسسه، هشدار داد که بحران سیاسی میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، موقعیت راهبردی اقلیم را در برابر تهدیدهای خارجی تضعیف می‌کند. این گزارش اقلیم کردستان را یکی از شرکای مهم آمریکا در مبارزه با تروریسم و حفظ ثبات منطقه‌ای می‌داند، اما تأکید می‌کند که اختلافات داخلی و احتمال بازگشت به ساختار دو اداره‌ای می‌تواند توان سیاسی و امنیتی آن را کاهش دهد. نویسنده همچنین به خروج نیروهای آمریکایی و کاهش حمایت نظامی مستقیم از اقلیم اشاره می‌کند و معتقد است چندپارگی داخلی در شرایطی که تهدیدهای خارجی و گروه‌های مسلح ادامه دارد، خطرپذیری اقلیم را افزایش می‌دهد. این گزارش ضمن انتقاد از ساختار حزبی و خانوادگی قدرت در کردستان، بر این نکته تأکید دارد که رهبران اقلیم نباید انتظار داشته باشند دیگران به‌جای آنها مشکلات بنیادی را حل کنند.

ابتکار جهانی کردها برای صلح در دانشگاه آمریکایی واشنگتن نیز در گزارشی در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ با بررسی پیامدهای خروج نیروهای آمریکایی، تأکید کرد که اقلیم باید برای حفظ روابط خود با واشنگتن و تثبیت موقعیت امنیتی‌اش در ترتیبات دفاعی جدید عراق تلاش کند. این گزارش موضوعاتی مانند آینده کمک‌های نظامی، نیاز به سامانه دفاع هوایی، جایگاه پیشمرگه و توازن قدرت در مناطق مورد مناقشه را بررسی کرده و هشدار داده است که توافق‌های امنیتی صرفاً دوجانبه میان واشنگتن و بغداد ممکن است موقعیت اقلیم را تحت تأثیر قرار دهد. نویسندگان معتقدند اربیل باید در ترتیبات دفاعی جدید جایگاهی مشخص داشته باشد تا همکاری امنیتی آمریکا و عراق به تضعیف ظرفیت دفاعی اقلیم منجر نشود.

یک تحلیلگر مسائل کردستان نیز در مقاله‌ای در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ در مجمع خاورمیانه با عنوان «آیا واشنگتن بار دیگر اقلیم کردستان عراق را متحد نگه خواهد داشت؟» به کاهش نقش آمریکا در حفظ انسجام سیاسی اقلیم پرداخت. او معتقد است واشنگتن طی دهه‌های گذشته در شکل‌گیری و حفظ ساختار اقلیم نقش مهمی داشته، اما اکنون با پایان حضور نظامی ائتلاف، اختلافات داخلی کردها و تغییر اولویت‌های دولت ترامپ، تمایل کمتری برای مداخله در منازعات داخلی اقلیم نشان می‌دهد. این مقاله، سخنان تام باراک در چتم‌هاوس را نشانه‌ای از رویکرد جدید آمریکا می‌داند؛ رویکردی که حل اختلافات را مسئولیت رهبران کردستان و بازیگران عراقی تلقی می‌کند.

گزارش رسمی دفتر پارلمان انگلیس درباره وضعیت مخالفان سیاسی در اقلیم کردستان که در سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شده، از زاویه دیگری به مشکلات اقلیم پرداخته است. این گزارش تأکید می‌کند که حزب دموکرات و اتحادیه میهنی همچنان بخش عمده قدرت سیاسی، اقتصادی، امنیتی و رسانه‌ای را در اختیار دارند و اختلافات آنها موجب تأخیر طولانی در تشکیل دولت شده است. این سند همچنین به مواردی از بازداشت و فشار بر فعالان، روزنامه‌نگاران و چهره‌های مخالف اشاره می‌کند. در عین حال، گزارش جایگاه قانونی اقلیم را به‌عنوان منطقه‌ای دارای رئیس، نخست‌وزیر، کابینه و پارلمان در چارچوب قانون اساسی عراق تأیید می‌کند. چنین ارزیابی‌هایی نشان می‌دهد که دولت بریتانیا میان حقوق قانونی اقلیم و عملکرد احزاب حاکم بر آن تمایز قائل است و حمایت از حقوق کردها را به معنای تأیید ساختار سیاسی موجود نمی‌داند.

رسانه‌های غربی نیز در پوشش تحولات اخیر، بیشتر بر کاهش قدرت چانه‌زنی اقلیم، افزایش اختیارات دولت مرکزی و هم‌زمانی فشارهای بغداد با بحران داخلی کردها متمرکز شده‌اند. رویترز در ۲۷ نوامبر ضمن بازتاب حمایت ترامپ از علی الزیدی، به نگرانی کردها درباره کنترل گذرگاه‌های مرزی و میدان‌های نفتی پرداخت و تأکید کرد که ادعای دولت عراق درباره از دست رفتن ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ناشی از قاچاق نفت در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۵ به‌طور مستقل تأیید نشده و مبنای محاسبه آن روشن نیست. الجزیره نیز در گزارش تحلیلی ۲۶ نوامبر با عنوان «چگونه اختلاف نفتی شکاف میان بغداد و منطقه کردستان عراق را عمیق‌تر می‌کند؟» نوشت که حمایت خارجی از اربیل در بحران کنونی محدود به نظر می‌رسد. در این گزارش، برخی تحلیلگران معتقدند واشنگتن بیش از گذشته بر حمایت از دولت علی الزیدی و برنامه تمرکز قدرت در بغداد متمرکز شده و اقلیم نباید انتظار حمایت بی‌قیدوشرط آمریکا را داشته باشد. الجزیره در عین حال توضیح داده است که دولت عراق اقدامات خود را مبارزه با قاچاق و فساد و اعمال حاکمیت ملی معرفی می‌کند، درحالی‌که رهبران کرد آن را تعرض به اختیارات قانون اساسی اقلیم می‌دانند. این گزارش همچنین اختلافات ساختاری و نبود قانون جامع نفت و گاز را از عوامل تداوم بحران معرفی می‌کند.

در میان ارزیابی‌های رسانه‌ای، روزنامه نشنال نیز در گزارش خود از سخنان تام باراک در چتم‌هاوس، تأکید او بر عدم مداخله آمریکا و مسئولیت رهبران کرد برای حل اختلافات داخلی را برجسته کرد. این روزنامه همچنین به نگرانی‌ها درباره آینده تضمین‌های نهادی برای حقوق کردها در ساختار فدرال عراق پرداخت. در مجموع، رسانه‌های بین‌المللی در حال حاضر کمتر از گذشته اقلیم کردستان را شریکی برخوردار از پشتوانه تضمین‌شده آمریکا معرفی می‌کنند و بیشتر بر کاهش نقش عملی قدرت‌های غربی، افزایش اختیارات بغداد و ضرورت اصلاح ساختار سیاسی اقلیم تمرکز دارند.

در مجموع، بررسی مواضع دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی، اندیشکده‌ها و شخصیت‌های سیاسی غرب نشان می‌دهد که حمایت از کردهای عراق همچنان در سیاست خارجی آمریکا و اروپا جایگاه دارد، اما ماهیت این حمایت تغییر کرده است. هیچ‌یک از مواضع رسمی بررسی‌شده حاکی از حمایت از لغو جایگاه قانونی اقلیم کردستان یا پایان دادن به نظام فدرال عراق نیست؛ با این حال، دولت‌های غربی به‌ویژه آمریکا، تقویت اقتدار دولت مرکزی، کنترل منابع اقتصادی و محدود کردن گروه‌های مسلح خارج از فرماندهی دولت را به اولویت‌های خود تبدیل کرده‌اند و در عمل تمایل چندانی به تقابل با بغداد بر سر اختیارات اقلیم نشان نمی‌دهند. اروپا نیز بیشتر بر میانجیگری، گفت‌وگو و اجرای قانون اساسی تأکید دارد، بدون آنکه ابزار مشخصی برای مقابله با اقدامات یک‌جانبه دولت مرکزی معرفی کند. در مقابل، تعدادی از دیپلمات‌های سابق و کارشناسان آمریکایی هشدار می‌دهند که تضعیف خودگردانی اقلیم می‌تواند به زیان منافع راهبردی آمریکا و حتی به سود گروه‌های نزدیک به ایران تمام شود.

مهم‌ترین عامل داخلی در این معادله، اختلافات حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی و ناتوانی آنها در ایجاد یک ساختار حکومتی و امنیتی متحد است. ارزیابی مشترک چتم‌هاوس، یینسا و برخی تحلیلگران آمریکایی این است که ادامه این وضعیت، توان اقلیم برای دفاع از اختیارات خود را کاهش داده و قدرت چانه‌زنی آن را در برابر بغداد و کشورهای منطقه محدود می‌کند. در چنین شرایطی، رهبران کردستان نمی‌توانند صرفاً به روابط تاریخی با واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی تکیه کنند و انتظار داشته باشند قدرت‌های خارجی بار دیگر نقش تضمین‌کننده موقعیت سیاسی اقلیم را بر عهده بگیرند.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین مسئله برای آینده کردهای عراق، تبدیل حمایت لفظی غرب از فدرالیسم به یک توافق عملی و تضمین‌شده درباره اختیارات اقلیم است. موضوعاتی مانند مدیریت نفت و گاز، تقسیم درآمدها، کنترل گذرگاه‌های مرزی، پرداخت حقوق کارکنان، جایگاه نیروهای پیشمرگه در ساختار امنیتی عراق و اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی درباره مناطق مورد مناقشه، باید در قالب یک نقشه راه روشن تعیین تکلیف شوند. پیشنهاد زلمای خلیلزاد درباره تدوین چنین نقشه‌ای، آمادگی فرانسه برای میانجیگری و تأکید ویکتوریا تیلور بر حفظ اقلیم قدرتمند در چارچوب عراق فدرال، فرصت‌هایی برای دیپلماسی کردستان فراهم می‌کند.

با این حال، واقعیت این است که تا ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶، هیچ نشانه‌ای از آمادگی آمریکا یا کشورهای اروپایی برای پرداخت هزینه سیاسی و امنیتی قابل‌توجه به‌منظور جلوگیری از تمرکز قدرت در بغداد وجود ندارد. غرب همچنان از اقلیم کردستان به‌عنوان یک واحد فدرال حمایت می‌کند، اما حاضر نیست مانند گذشته ضامن عملی حفظ توازن قدرت میان اربیل و بغداد باشد. از این منظر، مسئله اصلی دیگر صرفاً میزان حمایت خارجی از کردهای عراق نیست، بلکه این است که آیا رهبران کردستان می‌توانند با عبور از اختلافات داخلی، یک موضع سیاسی و حقوقی مشترک شکل دهند و حمایت موجود در غرب را به تضمینی برای حفظ اختیارات واقعی اقلیم تبدیل کنند یا خیر.

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