به گزارش کردپرس، کمبود کتاب‌های درسی در مدارس استان حسکه، روند آموزش دانش‌آموزان این استان سوریه را با مشکلات جدی مواجه کرده است و این کمبود در شرایطی ادامه دارد که نیم‌سال اول تحصیلی رو به پایان است و مدارس خود را برای برگزاری امتحانات آماده می‌کنند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، دولت موقت سوریه تاکنون تنها حدود ۴۰ درصد از کتاب‌های درسی موردنیاز مدارس حسکه را ارسال کرده است. این میزان پاسخگوی نیاز دانش‌آموزان و مراکز آموزشی استان نیست و بخش قابل‌توجهی از دانش‌آموزان همچنان به کتاب‌های موردنیاز خود دسترسی ندارند.

در همین راستا، سازمان یونیسف نیز برای کاهش مشکلات آموزشی در این استان، حدود ۵۰ هزار جلد کتاب درسی در اختیار مدارس قرار داده است. با این حال، این کمک‌ها نتوانسته است کمبود موجود را به‌طور کامل برطرف کند.

طبق آمار منتشرشده، استان حسکه حدود ۴۳۲ هزار و ۷۸۵ دانش‌آموز دارد و کمبود منابع آموزشی می‌تواند بر کیفیت آموزش و آمادگی دانش‌آموزان برای امتحانات تأثیر منفی بگذارد.

بحران کمبود کتاب‌های درسی در حسکه در حالی ادامه دارد که نظام آموزشی مناطق شمال و شرق سوریه طی سال‌های گذشته با مشکلات متعددی از جمله کمبود امکانات آموزشی، آسیب‌دیدن زیرساخت‌های مدارس و محدودیت در تأمین نیازهای آموزشی روبه‌رو بوده است.