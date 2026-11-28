فارن پالسی ژورنال:

سرویس جهان- مجله فارن پالسی ژورنال در تحلیلی با انتقاد از عملکرد دولت کنونی اقلیم کردستان، از آمریکا و کشورهای اروپایی خواست ضمن حفظ حمایت راهبردی از این منطقه، عملکرد ساختار سیاسی حاکم بر اربیل را از نظر پاسخگویی، شفافیت و کارآمدی مورد ارزیابی قرار دهند.

به گزارش کردپرس، فارن پالسی ژورنال در تحلیلی با انتقاد از عملکرد دولت کنونی اقلیم کردستان به رهبری مسرور بارزانی، بن‌بست سیاسی، شکنندگی اقتصادی، وابستگی به درآمدهای نفتی و انتقال بودجه از بغداد و ضعف نهادهای حکومتی را از مهم‌ترین عواملی دانست که ظرفیت‌های اقلیم برای ایفای نقش به‌عنوان یک شریک راهبردی آمریکا و کشورهای غربی را تضعیف کرده است. این نشریه تأکید کرد که حمایت غرب از اقلیم کردستان نباید به معنای حمایت بدون قیدوشرط از ساختار سیاسی و دولت مستقر در اربیل باشد.

تیموتی میسون، نویسنده این مقاله که روز ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ در وب‌سایت فارن پالسی ژورنال منتشر شد، معتقد است اقلیم کردستان طی چند دهه گذشته با همکاری امنیتی با آمریکا و کشورهای اروپایی، مشارکت در مبارزه با داعش و برخورداری از ثبات نسبی در مقایسه با دیگر مناطق عراق، جایگاه مهمی در معادلات راهبردی غرب به دست آورده است؛ اما تصمیمات سیاسی و عملکرد دولت کنونی در اربیل، اعتبار و موقعیتی را که اقلیم در روابط خود با شرکای غربی ایجاد کرده، با خطر مواجه کرده است.

به نوشته این نشریه، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ضعف حکمرانی در اقلیم کردستان، تداوم بن‌بست سیاسی پس از انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۴ است. در این انتخابات، حزب دموکرات کردستان با کسب ۳۹ کرسی در جایگاه نخست و اتحادیه میهنی کردستان با ۲۳ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفتند، اما هیچ‌یک از احزاب نتوانستند اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورند. اختلافات بر سر تشکیل کابینه و تقسیم مناصب کلیدی نیز مذاکرات سیاسی را بارها به شکست کشاند.

این وضعیت تا چهارم نوامبر ۲۰۲۶ ادامه یافت؛ زمانی که پارلمان اقلیم کردستان پس از نزدیک به دو سال وقفه بار دیگر تشکیل جلسه داد. با این حال، چند حزب سیاسی به دلیل اختلاف بر سر تشکیل دولت و چگونگی توزیع مناصب مهم، این نشست را تحریم کردند. حزب دموکرات کردستان با حضور ۵۲ نفر از مجموع ۱۰۰ نماینده، جلسه را برگزار کرد و نامزد خود، والا فرید، را به ریاست پارلمان رساند.

فارن پالسی ژورنال معتقد است اگرچه مسئولیت این بن‌بست سیاسی تنها متوجه یک حزب یا جریان نیست و مجموعه نخبگان سیاسی اقلیم در شکل‌گیری آن نقش دارند، دولت کنونی نیز به دلیل برخورداری از قدرت اجرایی و فرصت کافی برای دستیابی به توافق، نمی‌تواند از مسئولیت خود در قبال تداوم بحران شانه خالی کند. به اعتقاد نویسنده، دعوت به وحدت و تشکیل دولت فراگیر، بدون مصالحه سیاسی و مشارکت دادن جریان‌های مختلف در اداره اقلیم، نمی‌تواند به حل بحران منجر شود.

این نشریه پیامدهای بن‌بست سیاسی را به‌ویژه در شرایط شکننده اقتصادی اقلیم نگران‌کننده می‌داند. از نگاه نویسنده، اختلال در عملکرد دولت مستقیماً بر زندگی شهروندان تأثیر گذاشته و خود را در تأخیر پرداخت حقوق کارکنان، افزایش هزینه‌های زندگی، نامشخص بودن زمان پرداخت‌های دولتی و محدودیت فرصت‌های شغلی نشان داده است. اختلافات اربیل و بغداد بر سر انتقال بودجه فدرال و درآمدهای نفتی نیز از عواملی بوده که پرداخت منظم حقوق و تأمین منابع مالی دولت اقلیم را با مشکل مواجه کرده است.

مقاله با اشاره به اینکه دولت اقلیم در سال‌های گذشته بارها از برنامه‌های خود برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری سخن گفته، معتقد است نتایج این سیاست‌ها همچنان رضایت‌بخش نیست. بخش خصوصی با فضای نامطمئن اقتصادی روبه‌رو است و بخش قابل‌توجهی از فرصت‌های شغلی همچنان به هزینه‌های دولت و شبکه‌های اقتصادی مرتبط با روابط سیاسی وابستگی دارد. به همین دلیل، از نظر نویسنده، اقلیم کردستان هنوز نتوانسته است زیرساخت اقتصادی قابل اتکایی برای تبدیل شدن به یک مقصد جدی سرمایه‌گذاری بین‌المللی ایجاد کند.

فارن پالسی ژورنال همچنین یکی از مشکلات اساسی اقلیم را وابستگی بیش از اندازه ساختار سیاسی، اقتصادی و اداری به احزاب حاکم می‌داند. به نوشته این نشریه، هم‌پوشانی نفوذ احزاب با اختیارات دولت و منافع اقتصادی، پرسش‌های جدی درباره شفافیت، پاسخگویی و نظارت بر عملکرد نهادهای حکومتی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، توسعه یک نظام اداری حرفه‌ای، شفافیت در مدیریت منابع عمومی، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت اقتصادی از ضرورت‌های اصلاح ساختار حکمرانی اقلیم به شمار می‌روند.

نویسنده معتقد است این مشکلات فقط به مسائل داخلی محدود نمی‌شوند و می‌توانند بر روابط اقلیم کردستان با شرکای بین‌المللی آن نیز تأثیر بگذارند. به نوشته او، سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در اقلیم به وعده‌های سیاسی و برگزاری نشست‌های اقتصادی بسنده نمی‌کنند، بلکه به دنبال مقررات قابل پیش‌بینی، امنیت حقوقی، شفافیت اقتصادی و اطمینان از اجرای تعهدات دولت هستند. ضعف در این زمینه‌ها می‌تواند جذابیت اقلیم را برای سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بلندمدت کاهش دهد.

این نشریه در بخش دیگری از تحلیل خود به ضرورت بازنگری کشورهای غربی در نحوه تعامل با دولت اقلیم کردستان اشاره می‌کند و می‌نویسد روابط اربیل با آمریکا و اروپا از نظر تاریخی بر منافع امنیتی مشترک، مبارزه با داعش و اعتماد سیاسی استوار بوده است. با این حال، این پیشینه نباید به معنای مصونیت دولت کنونی از ارزیابی و انتقاد باشد.

به اعتقاد نویسنده، کشورهای غربی باید میان حمایت از اقلیم کردستان و حمایت از ساختار سیاسی حاکم بر آن تفاوت قائل شوند. واشنگتن و دولت‌های اروپایی که در تعامل با دولت عراق بر اصولی مانند پاسخگویی دموکراتیک، شفافیت نهادی و حاکمیت قانون تأکید می‌کنند، باید همین معیارها را در روابط خود با دولت اقلیم نیز به کار بگیرند.

فارن پالسی ژورنال همچنین با اشاره به اهمیت موقعیت جغرافیایی و منابع انرژی اقلیم کردستان، تأکید می‌کند که تداوم نفوذ برخی همسایگان، نگرانی‌های امنیتی و اهمیت مسیرهای انتقال انرژی در منطقه، ثبات اقلیم را برای منافع غرب ضروری کرده است. با این حال، تداوم اختلافات سیاسی و ضعف نهادهای حکومتی در اربیل، توانایی اقلیم برای ایفای این نقش راهبردی را کاهش می‌دهد.

این نشریه در پایان تأکید می‌کند که اقلیم کردستان به دلیل اهمیت راهبردی، پیشینه سیاسی و جایگاه آن در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی، نباید قربانی ناکارآمدی‌های داخلی و اختلافات سیاسی شود. به باور نویسنده، غرب باید به حمایت خود از اقلیم ادامه دهد، اما هم‌زمان در ارزیابی عملکرد دولت کنونی در حوزه‌های مدیریت اقتصادی، حل اختلافات سیاسی و تقویت نهادهای حکومتی جدیت بیشتری به خرج دهد.

در کل، این نشریه تاکید می کند که اعتبار بین‌المللی اقلیم کردستان را نمی‌توان صرفاً با اتکا به روابط تاریخی با آمریکا و اروپا حفظ کرد؛ بلکه تداوم این جایگاه به کارآمدی دولت، ثبات اقتصادی، اصلاح ساختارهای اداری و ایجاد نظامی پاسخگو و برخوردار از مشروعیت سیاسی وابسته است.