به گزارش کردپرس، «الهام احمد» روز شنبه ۲۸ نوامبر در کاخ ملت دمشق و در حضور «احمد الشرع» رئیس‌ دولت موقت سوریه، سوگند قانون اساسی یاد کرد. این مراسم با حضور «عبدالحمید العواک» رئیس پارلمان سوریه برگزار شد.

احمد الشرع روز پنجشنبه ۲۶ نوامبر با صدور فرمان شماره ۲۰۰ سال ۲۰۲۶، الهام احمد را به‌عنوان عضو مستقل پارلمان سوریه منصوب کرده بود. این انتصاب با هدف پر کردن کرسی خالی یکی از اعضای مستعفی پارلمان صورت گرفت و شمار اعضای این نهاد را از ۲۰۵ به ۲۰۶ نفر افزایش داد.

بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، این انتصاب با استناد به ماده ۲۴ اعلامیه قانون اساسی و ماده ۴۵ فرمان شماره ۱۴۳ سال ۲۰۲۵ انجام شد. مطابق این مقررات، در صورت خالی‌شدن کرسی یکی از اعضای منتخب یا منصوب مجلس در پی استعفا، فوت یا سلب عضویت، رئیس‌ دولت می‌تواند جانشین او را تعیین کند.

الهام احمد از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی کُرد در سوریه است که پیش‌تر ریاست مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه را بر عهده داشت. او همچنین ریاست مشترک مجلس سوریه دموکراتیک را بر عهده داشته و در سال‌های گذشته یکی از چهره‌های اصلی مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک میان مدیریت خودگردان و دولت دمشق بوده است.

الهام احمد در کنار مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه، در مذاکرات مربوط به توافق ادغام نهادهای غیرنظامی و نظامی شمال و شرق سوریه در ساختار دولت مرکزی مشارکت داشت. او در این مذاکرات بر ضرورت مشارکت سیاسی کُردها، تمرکززدایی در ساختار حکومتی و تضمین حقوق ملی و فرهنگی کُردها تأکید کرده بود.

انتصاب او به عضویت در پارلمان سوریه در شرایطی صورت گرفت که مذاکرات درباره اجرای توافق میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه و چگونگی مشارکت نمایندگان مناطق شمال و شرق سوریه در ساختار سیاسی جدید این کشور همچنان از موضوعات مهم تحولات سوریه به شمار می‌رود.