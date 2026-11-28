سرویس جهان-دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در فاصله چند ماه، از تأکید بر روابط دوستانه با کردها به انتقاد علنی از عملکرد آنها و حمایت از سیاست‌های دولت مرکزی عراق در برابر اقلیم کردستان رسیده است.

به گزارش کردپرس، بررسی اظهارات دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد رئیس‌جمهور آمریکا طی ماه‌های گذشته به‌تدریج لحن خود درباره کردها را تغییر داده است. لحن او در ابتدا با تأکید بر روابط دوستانه و حمایت از کردها همراه بود، اما پس از تحولات جنگ علیه ایران و اختلاف بر سر همکاری گروه‌های کرد، به انتقادهای علنی و ابراز نارضایتی از آنها انجامید و اکنون در موضع‌گیری اخیر او درباره بحران اربیل و بغداد، با حمایت آشکار از گسترش اقتدار دولت مرکزی عراق همراه شده است.

این تغییر لحن در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که ترامپ در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶، در حالی از اقدامات علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، برای اعمال حاکمیت دولت در سراسر این کشور حمایت کرد که هیچ اشاره‌ای به اقلیم کردستان، جایگاه فدرال آن یا ضرورت رعایت اختیارات قانونی این منطقه نداشت. این موضع‌گیری در ادامه انتقادهای پیشین ترامپ از کردها، پرسش‌هایی درباره تغییر نگاه دولت آمریکا به متحدان کردی خود و احتمال تأثیر اختلافات دوران جنگ ایران بر سیاست واشنگتن در قبال اقلیم کردستان ایجاد کرده است.

یکی از روشن‌ترین شواهد تغییر لحن ترامپ، مقایسه اظهارات او در ژانویه و مه ۲۰۲۶ است.

ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶، در پاسخ به پرسشی درباره حمایت آمریکا از حقوق کردهای سوریه و تضمین امنیت آنها در برابر حملات نیروهای وابسته به حکومت دمشق، گفت: «من کردها را دوست دارم». او افزود که آمریکا روابط خوبی با کردها داشته و در تلاش است از آنها حمایت کند.

او البته در همان اظهارات تأکید کرد که کردها در گذشته کمک‌های مالی و امکانات قابل توجهی از آمریکا دریافت کرده‌اند و بخشی از همکاری آنها نیز در راستای منافع خودشان بوده است. با وجود این ملاحظات، لحن کلی او همچنان بر دوستی و همکاری با کردها تأکید داشت.

ترامپ در ۷ مارس ۲۰۲۶ نیز در واکنش که به درگیر شدن کردها در روند جنگ آمریکا علیه ایران گفت آمریکا با کردها روابط بسیار دوستانه‌ای دارد و نمی‌خواهد آنها وارد جنگ شوند یا آسیب ببینند. او با اشاره به سابقه همکاری واشنگتن و کردها گفت روابط خوبی میان دو طرف برقرار بوده است.

اما این ادبیات در ماه مه تغییر محسوسی پیدا کرد. ترامپ در ۱۱ مه ۲۰۲۶، در جریان سخنانی در کاخ سفید، با انتقاد شدید از عملکرد کردها در موضوع انتقال سلاح گفت: «فکر می‌کردیم کردها سلاح‌ها را به ما تحویل خواهند داد، اما کردها ما را ناامید کردند.»

او در ادامه با تکرار عبارت «کردها فقط می‌گیرند»، مدعی شد آنها سلاح‌هایی را که قرار بود تحویل دهند، نزد خود نگه داشته‌اند و گفت: «من واقعاً از کردها ناامیدم.»

ترامپ همچنین با انتقاد از سابقه همکاری نظامی کردها با آمریکا گفت آنها زمانی به‌خوبی می‌جنگند که دستمزد دریافت کنند.

این اظهارات در مقایسه با سخنان ژانویه و مارس، تغییر آشکاری در لحن رئیس‌جمهور آمریکا نشان می‌دهد. با این حال، باید توجه داشت که ترامپ در مه از ادعایی درباره تحویل ندادن سلاح به افراد مورد نظر ترامپ سخن می‌گفت اما گروه‌های کرد این اتهام را رد کرده‌اند. همچنین مقام‌های اقلیم کردستان گفته‌اند از ارسال چنین محموله‌ای از سوی آمریکا اطلاع نداشته‌اند. بنابراین، نمی توان ادعای ترامپ را یک واقعیت اثبات‌شده تلقی کرد.

تغییر لحن ترامپ در قبال کردها هم‌زمان با مواضع تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و عراق و سفیر این کشور در ترکیه، درباره ساختار سیاسی عراق و جایگاه اقلیم کردستان قابل ارزیابی است.

باراک در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶، در نشست ابتکار عراق در مؤسسه چتم‌هاوس لندن، در پاسخ به پرسشی درباره تضمین حقوق کردها و نقش آمریکا در اختلافات اربیل و بغداد گفت: «از این مسئله عبور کنید؛ این تصمیم عراق است، نه تصمیم آمریکا.»

او همچنین تأکید کرد واشنگتن قصد مداخله ندارد و اختلافات میان اقلیم و دولت مرکزی باید در چارچوب تصمیم‌گیری عراق حل‌وفصل شود.

رناد منصور، پژوهشگر مؤسسه چتم‌هاوس، در گزارش نیویورک‌تایمز در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶، رویکرد دولت ترامپ و به‌ویژه تام باراک را حامی تمرکز بیشتر قدرت در بغداد ارزیابی کرد و گفت باراک به‌صراحت نشان داده است که اعتقاد چندانی به کارآمدی نظام فدرال عراق ندارد.

این اظهارات نشان می‌دهد تغییر نگاه واشنگتن صرفاً به نارضایتی ترامپ از عملکرد کردها در جریان جنگ ایران محدود نیست و می‌تواند با یک جهت‌گیری سیاسی گسترده‌تر برای تقویت دولت مرکزی عراق نیز ارتباط داشته باشد.

مهم‌ترین نشانه جدید این تغییر رویکرد، پیام ترامپ در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ است. او در تروث سوشال از اقدامات علی الزیدی برای اعمال حاکمیت دولت در سراسر عراق، متوقف کردن قاچاق نفت، پایان دادن به فساد و قرار دادن تمام سلاح‌ها تحت کنترل انحصاری دولت حمایت کرد.

ترامپ همچنین از تلاش‌های نخست‌وزیر عراق برای ایجاد عراقی متحد، قدرتمند و برخوردار از استقلال تصمیم‌گیری سیاسی پشتیبانی کرد.

اهمیت این پیام در آن است که ترامپ در میانه اختلاف شدید بغداد و اربیل، بدون اشاره به جایگاه فدرال اقلیم کردستان و حقوق قانونی آن، از سیاست دولت مرکزی حمایت کرد. او حتی در چارچوب‌بندی پیام خود از عبارت «اعمال حاکمیت دولت در سراسر عراق» استفاده کرد؛ عبارتی که در شرایط فعلی می‌تواند به‌عنوان حمایت سیاسی از گسترش اختیارات بغداد تفسیر شود.

ویکتوریا تیلور، معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا در امور عراق و ایران، در واکنش به این پیام در شبکه ایکس نوشت که اظهارات ترامپ مانند انداختن نارنجک در میانه اختلاف بغداد و اربیل است. او تأکید کرد ترامپ به‌جای دعوت طرف‌ها به مذاکره و رعایت قانون اساسی عراق، به‌طور قاطع از علی الزیدی و فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، حمایت کرده است. از نظر تیلور، این پیام نشانه‌ای از پشتیبانی دولت آمریکا از تمرکز بیشتر قدرت در بغداد به زیان اقلیم کردستان است.

البته وزارت خارجه آمریکا در ۲۱ نوامبر، یعنی چند روز پیش از پیام ترامپ، همچنان بر حمایت واشنگتن از یک اقلیم کردستان قوی، متحد و تاب‌آور تأکید کرده و آن را یکی از ارکان روابط آمریکا و عراق دانسته بود. این موضوع نشان می‌دهد میان ادبیات رسمی وزارت خارجه و نحوه موضع‌گیری شخصی ترامپ در بحران اخیر تفاوت‌هایی وجود دارد.

انتقام‌گیری یا تغییر اولویت‌های سیاست آمریکا؟

مجموع این تحولات دو احتمال را مطرح می‌کند. نخست اینکه نارضایتی ترامپ از رفتار کردها در جریان جنگ اخیر، به‌ویژه آنچه او عدم همکاری آنها در انتقال سلاح می‌داند، در تغییر لحن و رویکرد سیاسی او نسبت به کردها نقش داشته است. اظهارات صریح رئیس‌جمهور آمریکا در مه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد این نارضایتی واقعی بوده است.

احتمال دوم این است که تغییر لحن ترامپ بخشی از رویکرد گسترده‌تر دولت او برای تقویت دولت‌های مرکزی در منطقه و کاهش حمایت سیاسی از ساختارهای دارای اختیارات مستقل باشد. مواضع انتقادی تام باراک درباره فدرالیسم عراق، رویکرد دولت ترامپ در قبال ادغام نیروهای کرد سوریه در ساختار دولت دمشق و حمایت اخیر رئیس‌جمهور آمریکا از الزیدی، قرائنی در تأیید این احتمال هستند.

در این میان، اختلافات داخلی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان و ناتوانی رهبران اقلیم در تشکیل یک دولت منطقه‌ای باثبات نیز موقعیت چانه‌زنی اربیل در برابر بغداد را تضعیف کرده است. این وضعیت می‌تواند هزینه حمایت سیاسی واشنگتن از اقلیم را کاهش داده باشد.

شواهد موجود نشان می‌دهد ترامپ در سال ۲۰۲۶ لحن خود درباره کردها را تغییر داده است: او در ژانویه و مارس از دوستی با کردها، روابط خوب با آنها و تلاش برای حمایت از آنان سخن می‌گفت، اما در مه با ادبیاتی تند از عملکردشان در جریان جنگ ایران انتقاد کرد و در نوامبر نیز در مهم‌ترین بحران سیاسی اخیر میان اربیل و بغداد، بدون اشاره به حقوق فدرال اقلیم، از سیاست‌های دولت مرکزی حمایت کرد.

این توالی زمانی، احتمال تأثیر نارضایتی ناشی از جنگ اخیر بر تغییر نگاه ترامپ را تقویت می‌کند، اما برای اثبات اینکه حمایت او از الزیدی با هدف انتقام‌گیری از کردها صورت گرفته، شواهد مستقیم کافی وجود ندارد.

آنچه در حال حاضر مستندتر به نظر می‌رسد، تغییر لحن ترامپ از ادبیات دوستی و حمایت از کردها به ادبیات انتقادی و سپس اتخاذ موضعی سیاسی است که عملاً به تقویت جایگاه دولت مرکزی عراق در برابر اقلیم کردستان کمک می‌کند. اینکه این تغییر صرفاً ناشی از نارضایتی شخصی ترامپ است یا نشانه تغییر پایدار در سیاست آمریکا در قبال ساختار فدرال عراق باشد، به نحوه برخورد عملی واشنگتن با اختلافات نفتی، مرزی و حقوقی اربیل و بغداد بستگی خواهد داشت.