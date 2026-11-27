علی باپیر، رئیس جماعت عدالت کردستان، با تأکید بر اینکه موجودیت اقلیم کردستان دستاورد مبارزه و مقاومت مردم این منطقه و مورد تأیید قانون اساسی عراق است، بیان کرد فساد، بی‌عدالتی، انحصارطلبی و غارت منابع عمومی را از مهم‌ترین تهدیدهای پیش روی اقلیم و عراق است.

به گزارش کردپرس، علی باپیر، رئیس جماعت عدالت کردستان، در بیانیه‌ای با عنوان «وضعیت کنونی عراق و اقلیم کردستان و چند نکته» به تشریح دیدگاه‌های خود درباره تحولات اخیر و راهکارهای برون‌رفت از وضعیت موجود پرداخت.

علی باپیر در این بیانیه با اشاره به همه‌پرسی قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ اعلام کرد که ۷۸.۵۹ درصد مردم عراق، از جمله مردم اقلیم کردستان، به قانون اساسی رأی مثبت داده‌اند؛ بنابراین قانون اساسی باید در همه شرایط، مرجع و چارچوب مورد پذیرش تمامی طرف‌ها باشد.

وی موجودیت اقلیم کردستان را حاصل مبارزه و مقاومت مردم کردستان و بخشی از حقوق مشروع و قانونی آنان دانست که در قانون اساسی عراق نیز به رسمیت شناخته شده است.

رئیس جماعت عدالت کردستان تأکید کرد: «حفاظت از موجودیت اقلیم و توسعه آن وظیفه همه طرف‌هاست و هر زمان این موجودیت در معرض خطر قرار گیرد، ما نیز با پشتیبانی خداوند در صف نخست مدافعان آن خواهیم بود.»

علی باپیر در ادامه، بزرگ‌ترین تهدید علیه اقلیم کردستان، عراق و هر موجودیت سیاسی و دولتی دیگری را ظلم، بی‌عدالتی، طبقاتی‌شدن جامعه، فساد و انحصارطلبی عنوان کرد و گفت که این موضع را بارها در گذشته مطرح کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد دو حزب حاکم اقلیم کردستان اظهار داشت که ای‌کاش این دو حزب، زمانی که مدتی پیش با آنان دیدار کرده و دلسوزانه پیشنهادهایی ارائه داده بودند، به یکدیگر نزدیک می‌شدند و بر مبنای حق، عدالت، خدمت به مردم و تأمین نیازها و حقوق اولیه شهروندان، مواضع و وزن سیاسی خود را یکپارچه می‌کردند.

رئیس جماعت عدالت کردستان با تأکید بر تداوم مواضع این جریان سیاسی در حمایت از مردم و اقشار محروم جامعه گفت: «موضع ثابت ما، مانند گذشته، قرارگرفتن در صف مردم و توده‌های جامعه، به‌ویژه اقشار تحت ستم، محروم و رنج‌دیده‌ای است که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند.»

وی افزود که این جریان هرگز به عامل توازن هیچ قدرت یا جریان سیاسی تبدیل نشده و نخواهد شد، بلکه تا زمانی که توان داشته باشد، در برابر انحصارطلبی، فساد و انتقال غیرقانونی ثروت و دارایی‌های کشور از طریق قاچاق و روش‌های نامشروع ایستادگی خواهد کرد.

علی باپیر در بخش دیگری از بیانیه خود، بازگشت به قانون اساسی و نهادهای رسمی، به‌ویژه دادگاه فدرال عراق، را تنها مسیر حل‌وفصل وضعیت کنونی دانست و تأکید کرد کسی که خواهان احقاق حق باشد، هرگز از عدالت، قانون اساسی و قوانین کشور هراس ندارد.

وی در پایان با اشاره به پاسخی از عمر بن عبدالعزیز به والی شهر حمص که برای بازسازی قلعه و دیوارهای شهر درخواست کمک کرده بود، بر ضرورت برقراری عدالت به‌عنوان راهکار اصلی اصلاح وضعیت تأکید کرد.

در این روایت، عمر بن عبدالعزیز در پاسخ به درخواست والی نوشته بود: «حصّنها بالعدل، ونقِّ طرقها من الظلم؛ فإنه مَرَمَّتُها»؛ یعنی «آن را با عدالت مستحکم کن و راه‌هایش را از ظلم پاک ساز؛ چراکه بازسازی واقعی آن همین است.»