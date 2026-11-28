هویت تاریخی، تجربه اجتماعی و آینده پیچیده رابطه اربیل ، سلیمانیه و بغداد

تحولات سیاسی و اجتماعی اقلیم کردستان عراق در سه دهه گذشته، واقعیتی را آشکار کرده است که فهم آن برای تحلیل آینده عراق و حتی معادلات منطقه‌ای ضروری است: جوامعی که تجربه تاریخی متفاوتی را پشت سر می‌گذارند، به‌تدریج صاحب حافظه جمعی، ساختارهای اجتماعی، عادات فرهنگی و انتظارات سیاسی متفاوتی می‌شوند؛ واقعیتی که نمی‌توان آن را صرفاً با تغییر تصمیمات سیاسی یا صدور فرمان‌های حکومتی نادیده گرفت.

کرد پرس- تحولات پس از سال ۱۹۹۱ میلادی در شمال عراق، نقطه عطفی در تاریخ معاصر کردستان بود. عقب‌نشینی ساختارهای دولت مرکزی و شکل‌گیری تدریجی نهادهای خودگردان، جامعه کردستان عراق را وارد مرحله‌ای تازه کرد. برگزاری انتخابات پارلمانی، تأسیس نهادهای اداری، گسترش آموزش به زبان کردی و شکل‌گیری رسانه‌ها و شبکه‌های اقتصادی محلی، به‌تدریج تجربه‌ای متفاوت از زندگی سیاسی و اجتماعی را در این منطقه رقم زد.

امروز پس از بیش از سه دهه، بخش قابل‌توجهی از نسل جدید اقلیم کردستان، نه عراق پیش از ۱۹۹۱ را تجربه کرده و نه خاطره مستقیمی از ساختار سیاسی آن دوران دارد. این نسل در محیطی رشد کرده که زبان کردی، نهادهای منطقه‌ای و مناسبات اجتماعی خاص خود را داشته است. بنابراین، طبیعی است که نوع نگاه این جامعه به حکومت، هویت، مشارکت سیاسی و آینده منطقه با نسل‌های پیشین تفاوت‌هایی داشته باشد.

هویت اجتماعی را نمی‌توان با تصمیم سیاسی بازسازی کرد

یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های جامعه‌شناختی این است که هویت، صرفاً محصول مرزهای جغرافیایی و اسناد حقوقی نیست. زبان، حافظه تاریخی، نظام آموزشی، تجربه مشترک نسل‌ها، شبکه‌های اقتصادی و مناسبات فرهنگی، در شکل‌گیری هویت جمعی نقش دارند.

از این منظر، حتی اگر دولت مرکزی عراق بتواند در آینده بخشی از اختیارات اقتصادی یا سیاسی اقلیم را محدود کند، نمی‌تواند به‌آسانی تجربه اجتماعی و تاریخی شکل‌گرفته در این سه دهه را از میان ببرد.

البته این واقعیت به معنای آن نیست که جامعه اقلیم کردستان از نظر فرهنگی و اجتماعی کاملاً از سایر بخش‌های عراق جدا شده یا امکان همگرایی میان آنها وجود ندارد؛ بلکه سخن بر سر تفاوت‌هایی است که در طول زمان نهادینه شده‌اند و برای مدیریت آنها باید واقع‌بین بود.

نه بازگشت به گذشته ممکن است و نه استقلال سیاسی آسان

در تحلیل آینده اقلیم کردستان، باید میان دو مسئله تمایز قائل شد: نخست، امکان بازگشت کامل به ساختار متمرکز پیشین و دوم، امکان استقلال سیاسی اقلیم.

به نظر می‌رسد هر دو مسیر با موانع جدی مواجه‌اند. بازگرداندن جامعه‌ای با سه دهه تجربه خودگردانی به وضعیت پیش از ۱۹۹۱، با واقعیت‌های اجتماعی و نسلی امروز سازگار نیست. از سوی دیگر، استقلال کامل اقلیم نیز با محدودیت‌های جدی اقتصادی، جغرافیایی، امنیتی و ژئوپلیتیکی روبه‌رو است.

اقلیم کردستان از نظر جغرافیایی به کشورهای همسایه وابستگی دارد و مناسبات آن با بغداد، آنکارا، تهران و سایر بازیگران منطقه‌ای در تعیین آینده سیاسی و اقتصادی‌اش تأثیرگذار است. به همین دلیل، استقلال سیاسی را نمی‌توان صرفاً با اراده یک جریان سیاسی یا برگزاری یک همه‌پرسی تحقق‌یافته تلقی کرد.

در این میان، یک واقعیت دیگر نیز اهمیت دارد: نارضایتی مردم از عملکرد احزاب حاکم در اقلیم، الزاماً به معنای مخالفت آنان با اصل خودگردانی یا خواست بازگشت به ساختار گذشته نیست. باید میان مطالبات واقعی مردم و منافع و رقابت‌های احزاب سیاسی تفاوت قائل شد..

تجربه هنگ‌کنگ و درس تفاوت ساختارهای اجتماعی

برای فهم بهتر این مسئله می‌توان به تجربه هنگ‌کنگ اشاره کرد. این منطقه در طول بیش از یک قرن و نیم حاکمیت بریتانیا، ساختارهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی متمایزی پیدا کرد. بازگشت حاکمیت آن به چین در سال ۱۹۹۷، به معنای از میان رفتن یک‌شبه تفاوت‌های نهادی و اجتماعی نبود. الگوی «یک کشور، دو نظام» نیز تلاشی برای مدیریت همین تفاوت‌ها در چارچوب حاکمیت واحد بود.

البته شرایط هنگ‌کنگ با اقلیم کردستان عراق یکسان نیست و نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای هر دو تجویز کرد؛ اما یک درس مشترک وجود دارد: حاکمیت سیاسی ممکن است تغییر کند، ولی تغییر تجربه تاریخی و ساختارهای اجتماعی به زمان، اعتماد و سازوکارهای متناسب نیاز دارد.

هویت کردی در تعارض ذاتی با وحدت ملی نیست

در اینجا باید بر یک اصل مهم تأکید کرد: پذیرش واقعیت هویت کردی به معنای پذیرش ضرورت جدایی سیاسی نیست؛ همان‌گونه که دفاع از وحدت ملی نیز نباید به معنای انکار زبان، فرهنگ و حقوق تاریخی کردها باشد

این دوگانه‌سازی که گویی جامعه باید میان حفظ هویت قومی و تعلق به یک کشور واحد یکی را انتخاب کند، نه از منظر جامعه‌شناسی قابل دفاع است و نه راهگشای ثبات سیاسی.

تجربه بسیاری از جوامع چندقومیتی نشان داده است که وحدت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که تفاوت‌های زبانی، فرهنگی و قومی به رسمیت شناخته شوند و شهروندان در چارچوب قانون از فرصت‌ها و حقوق عادلانه برخوردار باشند.

از منظر آموزه‌های اسلامی نیز تنوع اقوام و زبان‌ها از نشانه‌های حکمت الهی است. قرآن کریم در آیه ۱۳ سوره حجرات، هدف از تنوع ملت‌ها و قبایل را «لِتَعَارَفُوا»؛ یعنی شناخت متقابل، معرفی می‌کند. این نگاه، مبنایی اخلاقی برای احترام به تفاوت‌ها و پرهیز از تعصب قومی و برتری‌جویی فراهم می‌آورد.

آینده اقلیم؛ ضرورت واقع‌گرایی سیاسی و عقلانیت منطقه‌ای

به نظر می‌رسد آینده روابط اربیل و بغداد، نه در بازگشت کامل به تمرکزگرایی گذشته و نه در جدایی شتاب‌زده، بلکه در نوعی توافق پایدار بر سر حدود اختیارات، تقسیم منابع، امنیت، مسئولیت‌های قانونی و احترام متقابل شکل خواهد گرفت.

دولت مرکزی عراق باید بپذیرد که جامعه اقلیم کردستان در طول سه دهه گذشته دچار تحولات عمیق اجتماعی و نهادی شده است. در مقابل، رهبران اقلیم نیز باید واقعیت‌های جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی عراق و ضرورت همکاری با دولت مرکزی را در محاسبات خود لحاظ کنند.

تبدیل اختلافات داخلی به میدان رقابت قدرت‌های خارجی، نه به سود مردم کردستان است و نه به سود ملت عراق و کشورهای همسایه. ثبات منطقه در گرو آن است که اختلافات از مسیر گفت‌وگو، قانون و تفاهم سیاسی مدیریت شوند.

سخن پایانی

تاریخ را نمی‌توان به عقب بازگرداند؛ همان‌گونه که نمی‌توان با نادیده گرفتن واقعیت‌های اجتماعی، آینده‌ای پایدار ساخت.

کردستان عراق امروز جامعه‌ای است که تجربه تاریخی متفاوتی را پشت سر گذاشته و این تجربه، بخشی از هویت اجتماعی نسل‌های جدید آن شده است. نادیده گرفتن این واقعیت، همان‌قدر خطاست که تصور کنیم تفاوت‌های تاریخی الزاماً باید به جدایی سیاسی منجر شوند.

به باور من، بلوغ سیاسی در منطقه زمانی معنا پیدا می‌کند که دولت‌ها و جریان‌های سیاسی به این درک برسند که وحدت با یکسان‌سازی تفاوت دارد و اقتدار سیاسی نیز با نادیده گرفتن هویت‌های فرهنگی به دست نمی‌آید.

می‌توان کرد بود و به هویت کردی افتخار کرد؛ می‌توان زبان و فرهنگ خود را پاس داشت و در عین حال به وحدت، امنیت و آینده مشترک یک کشور وفادار ماند.

این همان عقلانیتی است که منطقه ما بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد؛ عقلانیت مبتنی بر احترام متقابل، عدالت، شناخت واقعیت‌های تاریخی و پرهیز از تبدیل تفاوت‌ها به منازعه...