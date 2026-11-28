نویسنده و کارگردان نمایش «سایلنت»؛

سرویس کردستان نویسنده و کارگردان نمایش «سایلنت» با بیان اینکه محوریت نمایش درباره رنج کولبری است خواستار اجرا برای مردم شد و خواستار آزادی و استقلال هنرمندان برای خلق آثار بهتر شد.

به گزارش کرد پرس، چهارمین روز از نوزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان شاهد یک نمایش تاثیرگذار و احساسی که تماشاگران را به شدت درگیر خود کرد، بود؛ نمایشی که چشم های همه را با اشک همراه کرد و یک همصدایی و همدلی را به وجود آورد.

این نمایش به نام «سایلنت» به نویسندگی و کارگردانی «سوران حسینی» از مریوان بود. هنرمندی که سال هاست به دغدغه های اجتماعی و اقتصادی مردم می پردازد و هربار با هنرمندی خاص آن ها را در نمایش هایش روایت می کند.

او در مصاحبه با خبرنگار کرد پرس به محوریت نمایش خود اشاره کرد. نمایش سایلنت نشانه ای است از دغدغه مسایل اجتماعی و اقتصادی کولبران. ما تلاش داریم صدای مردم باشیم و در جشنواره آن را نشان دهیم.

حسینی با بیان اینکه این نمایش با ۳۰ بازیگر و موسیقی زنده اجرا شد، از اهمیت اجرا برای مردم گفت؛ ما تلاش می کنیم که صدای مردم باشیم و در جشنواره آن را نشان دهیم. به راستی اگر برای داور کار کنیم مردم را یادمان می رود

او «سایلنت» را حاصل همدلی و یکرنگی و سه ماه و نیم تمرین کردن اعضا دانست و بر آزادی هنرمند تاکید داست و گفت که باید آزادی به هنرمند داده شود. هنرمند اگر آزاد نباشد خفه می شود.

حسینی انتخاب موضوع برای جشنواره را مناسب نمی داند و اعتقاد دارد انتخاب موضوع باید آزاد باشد. باید بگذارند هنرمند خود موضوع را انتخاب کند و موضوع برایش انتخاب نکنند. باید هنرمند را باور کنند و باور کنند که درست حرکت می کند. من اگر مشکلات مردم خودم را نگویم پس چه کسی بگوید. باید این فرصت را بدهند به هنرمندان که بتوانند به دل خودشان خدمت کنند به این آب و خاک و به دل خود موضوع انتخاب کنند.

او با بیان اینکه هنرمند نباید به دنبال حمایت مالی باشد، عنوان کرد که این نمایش بدون هیچ اسپانسری ساخته شد و هیچ جایی از آن حمایت نکرد. هنرمند نباید به دنبال حمایت و پول باشد وقتی هنرمند کاری خوب می کند خود به نتیجه می رسد.

بنا بر سخنان این کارگردان اگر استقلال به هنرمند بدهند عالی می شود. هنرمند باید نقد کند از همه کس و همه چیز. هنرمند واسط بین مردم و حاکمیت است. هنرمند یعنی نشان دادن مشکلات مردم غیر از این هنر بی معناست. به گفته سوران حسینی تئاترخیابانی باید برای مخاطب عام باشد و باید سانسور حذف شود. می توان کاری کرد که مردم بدون واسطه ارتباط بگیرند ... اگر سانسور برداشته شود و به جای داور، برای مردم اجرا کرد.