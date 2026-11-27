سرویس آذربایجان غربی- رئیس سازمان امور عشایر ایران از حفظ سهمیه آرد عشایر در اجرای طرح ساماندهی توزیع آرد خبر داد و گفت: کمبودهای سامانه شناسایی و در حال رفع است.

به گزارش کردپرس، جهانبخش میرزاوند با تاکید بر اینکه سهمیه آرد جامعه عشایری کاهش نخواهد یافت افزود: در اجرای طرح ساماندهی توزیع آرد برخی عشایر به دلیل نداشتن دسترسی به دفاتر خدمات الکترونیکی و نقص اطلاعات سامانه از ثبت‌ نام جا مانده بودند که با پیگیری‌ های انجام‌ شده مهلت ثبت‌ نام تمدید و زیرساخت‌ های سامانه برای ثبت مشخصات عشایر اصلاح شده است.

رئیس سازمان امور عشایری ایران اظهارداشت: جامعه عشایری حدود ۲ درصد آرد مصرفی کشور را استفاده می‌کند و سهمیه این جامعه کاهش نخواهد یافت، همچنین آرد افرادی که دیگر زندگی عشایری ندارند و در شهر از یارانه نان استفاده می‌ کنند از سهمیه عشایری حذف خواهد شد.

او با اشاره به همکاری‌ های گسترده این سازمان با بسیج عشایری گفت: سازمان امور عشایر، آموزش و پرورش عشایری و بسیج عشایری از جمله مجموعه‌هایی هستند که خدمات خود را به دل مناطق و چادرهای عشایری برده‌اند و همکاری این مجموعه‌ها در حوزه‌های مختلف ادامه دارد.