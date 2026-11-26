سفیر سابق آمریکا در عراق:

سرویس جهان- زلمای خلیل‌زاد، سفیر پیشین آمریکا در عراق، با ابراز نگرانی از تشدید اختلافات میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان، هشدار داد که مناقشه بر سر کنترل گذرگاه‌های مرزی و میدان‌های نفتی می‌تواند به بی‌ثباتی و رویارویی میان بغداد و اربیل منجر شود

به گزارش کردپرس، زلمای خلیل‌زاد در اظهاراتی با اشاره به فاصله کوتاه زمانی از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، گفت روابط دولت مرکزی این کشور و اقلیم کردستان پس از دستور فراگیر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، برای قرار گرفتن گذرگاه‌های مرزی تحت کنترل کردها و میدان‌های نفتی واقع در مناطق مورد مناقشه زیر نظر دولت فدرال، وارد مرحله بحرانی شده است.

به گفته خلیل‌زاد، دیوان عالی فدرال عراق به‌سرعت از این اقدام حمایت کرده، اما دولت اقلیم کردستان این دستور را مداخله فراتر از اختیارات دولت مرکزی دانسته و مشروعیت دادگاه را نیز زیر سؤال برده است.

سفیر پیشین آمریکا در عراق با هشدار درباره پیامدهای تشدید این اختلافات تأکید کرد که ادامه تقابل بغداد و اربیل می‌تواند خطر بی‌ثباتی و درگیری را افزایش دهد؛ وضعیتی که به گفته او، نه‌تنها منافع عراق و اقلیم کردستان، بلکه ثبات منطقه گسترده‌تر و منافع ایالات متحده را نیز تهدید می‌کند.

خلیل‌زاد برای جلوگیری از خشونت و آشفتگی، از هر دو طرف خواست از تشدید تنش‌ها خودداری کنند و مسیر حل اختلافات را از طریق قانون اساسی عراق دنبال کنند.

او با اشاره به اینکه قانون اساسی عراق میان اختیارات انحصاری دولت فدرال، مسئولیت‌های مشترک و صلاحیت‌های مناطق و اقلیم‌ها تفکیک قائل شده است، توافق بغداد و اربیل درباره نقشه راهی برای اجرای این مسئولیت‌های مشترک را ضروری دانست.

خلیل‌زاد همچنین با یادآوری نقش آمریکا در کمک به تدوین قانون اساسی عراق، گفت واشنگتن می‌تواند در دستیابی دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان به توافقی درباره این نقشه راه نقش میانجی و تسهیل‌کننده ایفا کند.

اظهارات خلیل‌زاد در شرایطی مطرح شده است که اختلافات بغداد و اربیل بر سر اختیارات دولت مرکزی در حوزه نفت، گذرگاه‌های مرزی و اداره مناطق مورد مناقشه، بار دیگر به یکی از چالش‌های اصلی روابط دو طرف تبدیل شده است.