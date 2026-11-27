سرویس جهان- فوربز با اشاره به افزایش تنش میان بغداد و اربیل بر سر کنترل مرزهای اقلیم کردستان، هشدار داد که هرگونه اقدام نظامی یک‌جانبه دولت عراق ممکن است به رویارویی ارتش با نیروهای پیشمرگ و تکرار سناریوی اکتبر ۲۰۱۷ منجر شود که علاوه بر تشدید بحران داخلی عراق، می‌تواند توقف مجدد پشتیبانی فنی آمریکا از تجهیزات نظامی این کشور را در پی داشته باشد.

به گزارش کردپرس، فوربز در گزارشی هشدار داده است که تلاش دولت عراق برای اعمال کنترل یک‌جانبه بر مرزهای اقلیم کردستان می‌تواند خطر رویارویی میان ارتش عراق و نیروهای پیشمرگ را افزایش دهد که علاوه بر پیامدهای امنیتی و سیاسی، ممکن است به قطع مجدد پشتیبانی فنی آمریکا از تجهیزات نظامی عراق منجر شود.

به نوشته فوربز، روابط دولت مرکزی عراق در بغداد و دولت اقلیم کردستان در اربیل پس از دستور ناگهانی علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، برای واگذاری کنترل امنیتی مرزهای بین‌المللی اقلیم و مرزهای آن با استان‌های فدرال به ارتش عراق، وارد مرحله تازه‌ای از تنش شده است. رهبران کرد از این تصمیم خشمگین شده‌اند و آن را اقدامی یک‌جانبه برای محدود کردن اختیارات اقلیم می‌دانند.

فوربز می‌نویسد اگر بغداد بخواهد بدون هماهنگی و برنامه‌ریزی مشترک، نیروهای ارتش عراق را در امتداد مرزهای اقلیم کردستان مستقر کند، احتمال بروز درگیری وجود دارد. آخرین باری که نیروهای عراقی با پیشمرگ‌ها وارد نبرد شدند، در اکتبر ۲۰۱۷ بود؛ زمانی که نیروهای کرد در برابر پیشروی ارتش عراق و شبه‌نظامیان مقاومت کردند و توانستند پیشروی را متوقف کنند.

در آن مقطع، پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان، ارتش عراق و نیروهای دیگر به مناطق مورد مناقشه پیشروی کردند و کنترل کرکوک و سنجار را از دست نیروهای پیشمرگ خارج ساختند. با این حال، در درگیری‌های بعدی در امتداد مرزهای مناطق اصلی اقلیم، نیروهای پیشمرگ مقابله کردند و یک تانک آبرامز ساخت آمریکا را که در اختیار نیروهای عراقی بود، منهدم کردند.

به نوشته این مجله، انهدام تانک آبرامز نشان داد که تجهیزات زرهی آمریکایی که به‌طور اختصاصی برای استفاده ارتش عراق تحویل داده شده بودند، در اختیار دیگر نظامیان قرار گرفته و علیه یکی دیگر از شرکای آمریکا در منطقه استفاده شده‌اند. در واکنش به این اتفاق، شرکت جنرال داینامیکس، سازنده تانک‌های آبرامز، در دسامبر ۲۰۱۷ خدمات تعمیر و نگهداری ناوگان تانک‌های آمریکایی عراق را به‌طور موقت متوقف کرد.

عراق در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ تعداد ۱۴۰ تانک آبرامز از آمریکا دریافت کرده بود. اگرچه توقف خدمات پشتیبانی جنرال داینامیکس موقتی بود، اما به اعتقاد فوربز، ادامه درگیری میان نیروهای عراقی و پیشمرگ‌ها می‌توانست این محدودیت را طولانی‌تر کند. این نخستین بار پس از سال ۲۰۰۳ بود که نیروهای تحت حمایت دولت عراق با نیروهای کرد وارد درگیری مستقیم شدند.

فوربز معتقد است احتمال وقوع درگیری نظامی در شرایط کنونی چندان بالا نیست، اما تحولات اخیر یادآور تجربه سال ۲۰۱۷ است و نشان می‌دهد هرگونه اقدام نظامی بدون هماهنگی با اربیل می‌تواند پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای برای بغداد داشته باشد.

این مجله خروج نیروهای آمریکایی از اربیل تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ را یکی از تحولات مهم در محاسبات امنیتی عراق و اقلیم کردستان می‌داند. نیروهای آمریکایی که در سال ۲۰۱۴ برای کمک به ارتش عراق و پیشمرگ‌ها در جنگ علیه داعش به این کشور بازگشته بودند، اکنون به‌طور کامل از اربیل خارج شده‌اند.

به نوشته فوربز، خروج آمریکا خلأیی امنیتی ایجاد کرده و نگرانی‌هایی را در اربیل درباره کاهش حفاظت در برابر حملات موشکی و پهپادی به وجود آورده است. در همین حال، علی الزیدی تاکنون موفقیت ملموسی در خلع سلاح گروه‌های مسلح نداشته است.

الزیدی پیش‌تر وعده داده بود که هم‌زمان با خروج نیروهای آمریکایی در ۳۰ سپتامبر، انحصار سلاح را در اختیار دولت قرار دهد و گروه‌های مسلح را خلع سلاح کند، اما مهلت اجرای این برنامه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ تمدید شد.

فوربز می‌نویسد دولت عراق ممکن است با توجه به خروج نیروهای آمریکایی و ناکامی در مهار گروه‌های مسلح، شرایط کنونی را فرصتی مناسب برای اتخاذ مواضع سخت‌گیرانه‌تر در برابر اقلیم کردستان و محدود کردن خودگردانی آن بداند، اما چنین اقدامی می‌تواند به زیان بغداد تمام شود.

با وجود خروج نیروهای آمریکایی، پیمانکاران این کشور همچنان در عراق حضور دارند تا خدمات فنی و تعمیر و نگهداری تجهیزات نظامی آمریکایی، از جمله تانک‌های آبرامز و جنگنده‌های اف-۱۶ را ارائه کنند. روزنامه وال‌استریت ژورنال در اواخر سپتامبر گزارش داده بود که پیمانکاران آمریکایی پس از خروج نیروهای نظامی نیز به فعالیت خود در عراق ادامه خواهند داد.

عراق در گذشته برای حفظ آمادگی عملیاتی جنگنده‌های خود بدون پشتیبانی پیمانکاران آمریکایی با مشکلات جدی مواجه شده است. خدمات فنی این پیمانکاران نیز در دوره‌های درگیری و بی‌ثباتی، گاهی متوقف یا محدود شده است. تجربه سال ۲۰۱۷ نشان داد که آمریکا در صورت استفاده نادرست از تجهیزات نظامی خود یا به‌کارگیری آنها علیه شرکایش، آمادگی دارد پشتیبانی فنی را متوقف کند.

بر همین اساس، فوربز احتمال می‌دهد هرگونه عملیات نظامی ارتش عراق در اقلیم کردستان که به درگیری تازه با نیروهای پیشمرگ منجر شود، بار دیگر توقف خدمات تعمیر و نگهداری و پشتیبانی فنی آمریکا را در پی داشته باشد.

این مجله احتمال استفاده عراق از جنگنده‌های اف-۱۶ علیه اقلیم کردستان را اندک می‌داند، زیرا چنین اقدامی به معنای تشدید بسیار جدی بحران خواهد بود. با این حال، یادآوری می‌کند که اربیل در اوایل دهه ۲۰۱۰ نگران بود دولت نوری مالکی از جنگنده‌های اف-۱۶ برای پشتیبانی از حمله احتمالی ارتش عراق به اقلیم استفاده کند. از زمان تحویل نخستین جنگنده‌ها در سال ۲۰۱۵، این هواپیماها تاکنون عمدتاً علیه داعش به کار گرفته شده‌اند.

عراق در حال بررسی خرید جنگنده‌های رافال از فرانسه یا جی‌اف-۱۷ از پاکستان است، اما ناوگان ۳۴ فروندی اف-۱۶ همچنان پیشرفته‌ترین بخش نیروی هوایی این کشور محسوب می‌شود. به نوشته فوربز، هرگونه اختلال در خدمات فنی آمریکا می‌تواند آمادگی عملیاتی این جنگنده‌ها و توان محدود دفاع هوایی عراق را تحت تأثیر قرار دهد.

بغداد در سال‌های گذشته تلاش کرده است منابع تأمین تسلیحات خود را متنوع کند. این کشور پس از توقف موقت پشتیبانی از تانک‌های آبرامز در سال ۲۰۱۷، نخستین محموله از ۷۳ تانک تی-۹۰ اس خریداری‌شده از روسیه را دریافت کرد. این تانک‌ها به تنوع‌بخشی به ناوگان زرهی عراق کمک کردند، اما جایگزین تانک‌های آبرامز نشدند.

عراق همچنین پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، برای تأمین و نگهداری بالگردهای روسی می-۸ با مشکلاتی مواجه شد و اکنون در حال جایگزین کردن بخشی از آنها با بالگردهای آمریکایی بل است. با این حال، هنوز مشخص نیست تانک‌های تی-۹۰ اس نیز با مشکلات مشابهی در زمینه تأمین قطعات و خدمات فنی مواجه باشند یا خیر.

فوربز تأکید می‌کند که حتی در صورت استفاده بغداد از تسلیحات غیرآمریکایی علیه اقلیم کردستان، نمی‌توان فرض کرد که آمریکا همچنان خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات نظامی خود را بدون محدودیت ادامه خواهد داد یا در برابر چنین اقدامی سکوت خواهد کرد.

این مجله در ادامه به تجربه تاریخی جنگ کردستان و عراق در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ اشاره می‌کند؛ زمانی که جلال طالبانی از روابط نزدیک خود با اتحاد جماهیر شوروی برای ترغیب مسکو به توقف ارسال مهمات و قطعات یدکی به ارتش عراق استفاده کرد. در آن دوره، ایران تحت حکومت پهلوی از نیروهای پیشمرگ حمایت می‌کرد و علاوه بر پشتیبانی مستقیم توپخانه‌ای، زمینه ارسال مخفیانه تسلیحات آمریکایی و اسرائیلی را فراهم کرده بود.

با قطع حمایت ایران از کردها در پی توافق الجزایر در سال ۱۹۷۵، نیروهای کرد بخش مهمی از توان نظامی و موقعیت خود را از دست دادند و خودگردانی آنها در همان سال پایان یافت. فوربز این تجربه را نمونه‌ای از پیامدهای وابستگی نظامی به حمایت خارجی می‌داند و یادآوری می‌کند که بغداد پس از آن تلاش کرد از وابستگی کامل به یک منبع خارجی برای تأمین تسلیحات و قطعات نظامی جلوگیری کند.

عراق در شرایط کنونی نیز تلاش می‌کند از گرفتار شدن در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران اجتناب کند و هم‌زمان توان نظامی خود، به‌ویژه در حوزه دفاع هوایی، را با خرید تجهیزات از کشورهای مختلف تقویت کند. کره جنوبی و ترکیه از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان تسلیحات مورد نظر بغداد در این زمینه هستند.

فوربز در پایان می‌نویسد با توجه به شرایط کنونی، وابستگی نظامی عراق به پشتیبانی فنی آمریکا و تجربه درگیری‌های گذشته میان ارتش عراق و نیروهای پیشمرگ، بغداد نمی‌تواند خطر رویارویی نظامی با کردها را نادیده بگیرد. هرگونه درگیری تازه ممکن است علاوه بر ایجاد بی‌ثباتی داخلی، توان عملیاتی بخشی از تجهیزات پیشرفته ارتش عراق را نیز تحت تأثیر قرار دهد.