میلاد مولوی در گفت وگو با کردپرس:

سرویس کردستان - هم زمان با برگزاری آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، میلاد مولوی، داور این دوره از جشنواره و رئیس کانون نمایشگران خیابانی خانه تئاتر، با اشاره به جایگاه ویژه این رویداد در میان هنرمندان کشور، مریوان را پایتخت تئاتر خیابانی ایران دانست و تأکید کرد که استمرار برگزاری این جشنواره، نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی و گسترش ارتباط میان هنر نمایش و شهروندان داشته است.

مولوی در گفت وگو با خبرنگار کردپرس، ضمن قدردانی از تلاش های فاتح بادپروا، دبیر جشنواره، اظهار کرد: پیش از هر چیز لازم می دانم از آقای فاتح بادپروا به دلیل تلاش ها، پیگیری ها و دلسوزی هایی که برای برگزاری این رویداد داشته اند، صمیمانه تشکر کنم. به اعتقاد من، اگر تلاش های ایشان نبود، جشنواره تئاتر خیابانی مریوان امروز با این کیفیت و در چنین جایگاهی برگزار نمی شد.

وی با بیان اینکه جشنواره تئاتر خیابانی مریوان طی سال های برگزاری توانسته جایگاه ویژه ای در میان هنرمندان این حوزه پیدا کند، افزود: امروز مریوان به پایتخت تئاتر خیابانی ایران تبدیل شده است و بسیاری از هنرمندان و گروه های فعال در این عرصه علاقه مندند که هر سال در این جشنواره حضور داشته باشند. حتی می توان گفت دغدغه حضور در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان برای برخی از هنرمندان این حوزه، به اندازه ای جدی است که گاهی از حضور در جشنواره های عمومی تر نیز برایشان اهمیت بیشتری پیدا می کند؛ چراکه مریوان به صورت تخصصی به تئاتر خیابانی، محیطی و اجراهای بیرونی می پردازد.

رئیس کانون نمایشگران خیابانی خانه تئاتر، یکی از مهم ترین دستاوردهای این جشنواره را تأثیرگذاری آن بر فرهنگ عمومی جامعه عنوان کرد و گفت: امروز مخاطبان جشنواره صرفاً هنرمندان و علاقه مندان حرفه ای تئاتر نیستند، بلکه شهروندان عادی نیز با اشتیاق برای تماشای نمایش ها در محل اجرا حاضر می شوند. حتی افرادی از کشورهای همسایه، به ویژه عراق، برای دیدن اجراها به مریوان می آیند. این موضوع نشان می دهد که جشنواره توانسته فراتر از یک رویداد تخصصی هنری، به یک اتفاق فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود.

مولوی با اشاره به وجود پارک شانو در مریوان، این فضا را نمونه ای از تأثیرگذاری هنر تئاتر بر هویت فرهنگی شهر دانست و بیان کرد: «شانو» به معنای تئاتر است و اینکه شهری فضایی عمومی با هویت و نام تئاتر داشته باشد، نشان دهنده نفوذ و تأثیر هنر نمایش در فرهنگ آن شهر است. به اعتقاد من، وجود پارک شانو یکی از جلوه های مهم تأثیر تئاتر بر زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم مریوان محسوب می شود.

وی درباره سابقه همکاری خود با جشنواره تئاتر خیابانی مریوان نیز اظهار کرد: امسال نخستین تجربه داوری من در این جشنواره است، هرچند سال گذشته به عنوان داور بازبین و عضو هیئت انتخاب با جشنواره همکاری داشتم. با این حال، چندین سال است که به شکل های مختلف در کنار این رویداد حضور دارم؛ گاهی به عنوان شرکت کننده، گاهی در بخش نظارت و در مقاطعی نیز برای کمک و همراهی با ستاد برگزاری جشنواره. برای من حضور در مریوان و همکاری با این جشنواره همواره افتخارآمیز بوده و هر زمان از من دعوت شده، تلاش کرده ام با وجود مشغله های کاری در کنار برگزارکنندگان و هنرمندان باشم.

این داور جشنواره در ارزیابی آثار نوزدهمین دوره نیز به یکی از نقدهای همیشگی در حوزه تئاتر خیابانی اشاره کرد و گفت: باید میان «نمایش در خیابان» و «نمایش خیابانی» تفاوت قائل شد. گاهی اثری صرفاً در فضای خیابان اجرا می شود، اما از مؤلفه ها و ویژگی های واقعی تئاتر خیابانی برخوردار نیست. تئاتر خیابانی صرفاً به معنای انتقال یک اجرای صحنه ای به فضای باز نیست، بلکه باید متناسب با محیط، مخاطب، شرایط اجرا و ارتباط مستقیم با مردم شکل بگیرد.

مولوی با این حال، آثار این دوره را در مجموع قابل قبول ارزیابی کرد و افزود: باید توجه داشت که شرایط فعالیت هنری، به ویژه از نظر اقتصادی، دشوارتر شده است؛ اما با وجود این مشکلات، هنرمندان تئاتر خیابانی همچنان پای کار هستند و با انگیزه به تولید و اجرای آثار خود ادامه می دهند. استمرار فعالیت این هنرمندان و حضور آن ها در چنین رویدادهایی ارزشمند است.

وی همچنین درباره بخش های جذاب جشنواره گفت: بخش تئاتر محیطی و اجراهای بیرونی برای من جذابیت ویژه ای دارد. همچنین بخش دیگرگونه های اجرایی از بخش های جذاب جشنواره است و ظرفیت های قابل توجهی برای تجربه های تازه در حوزه اجرا دارد.

رئیس کانون نمایشگران خیابانی خانه تئاتر در ادامه، مطالعه مستمر و تجربه گرایی را مهم ترین توصیه خود به هنرمندان برای ارتقای کیفیت آثار دانست و اظهار کرد: مهم ترین اتفاقی که می تواند به رشد هنرمندان کمک کند، مطالعه مستمر است. هنرمند نباید از کنار گذاشتن موقت یک اثر، بازنگری در شیوه کار و تجربه دوباره هراس داشته باشد. گاهی لازم است هنرمند کار خود را دوباره بررسی کند، تجربه های تازه ای به دست بیاورد و از تکرار شیوه های قبلی فاصله بگیرد. به اعتقاد من، مطالعه و کسب دانش در کنار تجربه گرایی، از مهم ترین عوامل رشد و ارتقای کیفیت آثار نمایشی هستند.

مولوی با تأکید بر اهمیت تداوم جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، ابراز امیدواری کرد این رویداد در دوره های آینده نیز با قدرت به مسیر خود ادامه دهد و زمینه رشد و شکوفایی بیشتر تئاتر خیابانی در کشور را فراهم کند.